Ces 3 phrases que vous ne devez jamais dire en entretien d'embauche, selon les recruteurs

Candidate surprise lors d'un entretien d'embauche

En entretien d’embauche, mieux vaut faire attention à tout ce que vous allez dire. Voici 3 phrases que vous ne devez absolument pas prononcer au risque de réduire drastiquement vos chances de réussite.

Lorsque vous obtenez un entretien d’embauche avec des recruteurs, un gros travail reste à accomplir. De votre tenue vestimentaire à l’heure de votre arrivée, de nombreux détails doivent être savamment étudiés en amont. Tout comme votre discours devant votre potentiel futur patron.

Ainsi, il existe des mots à ne surtout pas utiliser devant des recruteurs. Il en est de même pour certaines phrases. De prime abord, elles peuvent paraître anodines et inoffensives. Cependant, les prononcer pourrait vous faire perdre toutes chances d’être retenu(e).

Une spécialiste dévoile les trois phrases à ne surtout pas dire en entretien d’embauche

La première phrase à bannir en entretien d’embauche est « J’accorde de l’importance à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée », affirme Suzy Welch, professeure de management, sur le site CNBC. Tout d’abord, cette phrase est bien trop utilisée par les candidats et travailleurs. Même si elle est pertinente pour vous, elle peut laisser croire au recruteur que vous ne serez pas investi(e) autant qu’il le souhaite dans l’entreprise.

« Les entreprises veulent savoir que vous êtes motivé, que vous avez envie de réussir et que vos objectifs sont en phase avec les leurs. La productivité et la passion comptent », explique la spécialiste.

La deuxième phrase à bannir est « J’aimerais créer ma propre entreprise un jour ». Il n’y a rien de mal à cela. Néanmoins, le recruteur peut croire que votre présence au sein de son entreprise ne sert qu’à réaliser votre projet. « Cette réponse donne l’impression que vous planifiez votre sortie avant même de franchir la porte », affirme Suzy Welch.

Enfin, la troisième et dernière phrase que la spécialiste déconseille vivement de dire est « J’ai été licencié dans le cadre des récents licenciements de mon entreprise ». Cela met l’accent sur un aspect négatif de votre carrière. Il laisse également croire au recruteur que votre ancien patron a préféré garder les meilleurs employés et que vous n’en faisiez pas partie. Le plus simple est de ne pas mentionner cette étape.

Pour conclure, pensez à bien préparer ce que vous allez dire en amont de l’entretien. Évitez de parler de choses négatives et concentrez-vous sur le positif pour mettre toutes les chances de votre côté.

Emploi

