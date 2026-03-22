Ces 5 signes sont révélateurs d'une personne narcissique, selon une experte

Une experte en comportement humain a révélé les cinq signes non verbaux qui pourraient indiquer qu’une personne est narcissique.

Comment identifier une personne narcissique d’un simple regard ? Liz Rose, experte en comportement humain américaine, a dévoilé cinq signes non verbaux pour les reconnaître.

Selon le manuel MSD, un ouvrage de référence médicale, le trouble de la personnalité narcissique est une « affection mentale caractérisée par un sentiment constant de supériorité (mégalomanie), un besoin d’être admiré et un manque d’empathie ».

D’après la spécialiste, certains indices corporels permettent de repérer un profil narcissique sans même engager la conversation. Elle révèle cinq comportements précis à observer dans les colonnes du New York Post.

Le balayage du regard

Une brève interaction ne suffit pas à déceler le « vrai narcissisme », qui se manifeste par un « schéma récurent » plutôt que par «un moment isolé».

Pourtant, un balayage du regard constant est un signal fort qu’on pourrait avoir affaire à un narcissique, souligne la professionnelle.

« Ils scrutent constamment la pièce à la recherche de la meilleure attention, même lorsque vous leur parlez. Ce phénomène s’appelle le balayage de statut », explique Liz Rose.

Le rictus plutôt que le sourire

Un autre signe clé, selon l’Américaine, est le rictus plutôt que le sourire, qui peut trahir un sentiment de supériorité ou d’évaluation, plutôt que de simplement exprimer de la joie.

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« Même lorsque quelqu’un essaie de paraître sympathique ou attentionné, un bref éclat de cette expression peut surgir s’il se sent intérieurement au-dessus de l’autre personne. C’est comme une fissure dans le masque, très rapide, mais très révélatrice », détaille la spécialiste.

Les expressions exagérées ou théâtrales

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Selon Liz Rose, les expressions exagérées ou théâtrales peuvent servir à manipuler les autres.

« Les narcissiques amplifient souvent les signaux de statut : posture droite, mouvements contrôlés, contact visuel soutenu et confiance exagérée », poursuit-elle.

L’intrusion de l’espace personnel

Les narcissiques ont tendance à envahir l’espace personnel, par leur posture ou par le contact physique, souvent dans le but d’affirmer leur domination.

« Se tenir un peu trop près, toucher quelqu’un rapidement ou se pencher vers lui peut créer une pression psychologique. Cela oblige l’autre personne soit à accepter cette intrusion, soit à se défendre », indique-t-elle.

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La plupart des gens préfèrent éviter la confrontation et ignorer cette intrusion dans leur espace personnel, mais un narcissique potentiel peut l’interpréter comme de la soumission.

Le manque d’intimité émotionnelle

L’experte souligne qu’un manque d’intimité émotionnelle constitue un autre signe de taille.

« Si vous exprimez vos émotions et qu’ils vous fixent sans incliner la tête, sans adoucir le regard ni montrer de chaleur, c’est un signe de détachement émotionnel. Les personnes équilibrées posent des questions et écoutent, tandis que les narcissiques ramènent souvent la conversation à eux-mêmes. Ce moment en dit long sur leur orientation émotionnelle », conclut Liz Rose.

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À noter que si ce type de comportement se répète régulièrement, il est important de le signaler.