Une étude révèle pourquoi les gens intelligents ont peu d'amis

D’après une étude, les gens intelligents ont moins d’amis. Et ce pour une raison précise. Explications.

Une étude publiée en 2016 dans la revue British Journal of Psychology dévoile que les gens intelligents sont plus heureux quand ils ne sont pas trop entourés d’amis. Cette vaste étude a été menée par les psychologues évolutionnistes Satoshi Kanzawa de la London School of Economics et Norman Li de la Singapore Management University.

À l’époque, les deux spécialistes ont utilisé les donnés d’un sondage américain réalisé auprès de 15 000 personnes de 18 à 28 ans. Ces derniers ont alors découvert que la majorité des sondés se disaient plus heureux lorsqu’ils vivaient dans zones à faible densité de population et lorsqu’ils avaient plus d’interactions sociales avec des amis.

Crédit Photo : iStock

Toutefois, cette conclusion ne s’applique pas aux grands esprits : «L’effet de la densité de population sur la satisfaction personnelle était plus de deux fois plus grand chez les individus à QI faible que chez les individus à QI élevé», indiquent Satoshi Kanzawa et Norman Li.

Avant d’ajouter : «Les individus intelligents étaient moins satisfaits de leur vie lorsqu’ils voyaient leurs amis plus fréquemment».

Les personnes «intelligentes» s’adaptent mieux à la vie moderne

Selon la théorie du "bonheur dans la savane", sur laquelle s'appuient les deux scientifiques, les individus étaient habitués à être en contact les uns avec les autres :

«Nos ancêtres vivaient comme chasseurs-cueilleurs en petits groupes d’environ 150 individus. Dans ce contexte, avoir des contacts fréquents avec des amis et des alliés de longue date était probablement nécessaire pour la survie et la reproduction des deux sexes», expliquent les deux chercheurs.

De nos jours, les gens ont encore besoin d’avoir un cercle d’amis proches pour survivre et s’épanouir, notent les scientifiques. Tous sauf les personnes plus intelligentes que la moyenne. La raison ? Ces dernières s’adaptent mieux à la vie moderne.

« Les individus plus intelligents, qui possèdent des niveaux plus élevés d’intelligence générale et donc une plus grande capacité à résoudre de nouveaux problèmes évolutifs, peuvent avoir moins de difficultés à comprendre et à gérer des entités et des situations évolutives nouvelles ».

Crédit Photo : iStock

De son côté, Carol Graham, économiste à l’institution Brookings, nuance ce tableau et explique que les personnes intelligentes peuvent se passer d’interactions sociales car elles préfèrent se concentrer sur des objectifs.

«Les découvertes suggèrent que ceux qui sont dotés d’une intelligence supérieure et d’une capacité à l’exploiter sont moins susceptible de passer beaucoup de temps à se socialiser car ils sont préoccupés par des objectifs à long terme».