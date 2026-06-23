Voici 6 méthodes simples et efficaces pour mieux dormir durant la canicule

Difficile de trouver le sommeil durant les fortes chaleurs. Pas de panique, il existe quelques méthodes très simples que vous pouvez appliquer dès ce soir pour mieux dormir.

Dormir durant la canicule, mission (presque) impossible

Il est difficile de trouver le sommeil et de bien dormir lorsqu’il fait chaud. Quand vient le moment de dormir, la température corporelle diminue. C’est cette diminution qui entraîne le sommeil.

Cependant, quand il fait trop chaud, le corps est occupé à évacuer l’excédent de chaleur. De ce fait, le rythme cardiaque augmente afin que la transpiration entre en jeu et diminue la température du corps. L’activité de ce dernier est donc trop intense pour pouvoir espérer s’endormir dans de bonnes conditions. Par ailleurs, si la température de la chambre reste élevée toute la nuit, cela risque de perturber votre sommeil et d’entraîner des réveils nocturnes.

Heureusement, il existe quelques méthodes à appliquer pour mieux dormir en période de canicule.

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6 méthodes simples pour mieux dormir en cas de canicule

Prendre une douche tiède

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Vous allez détester cette méthode, pourtant c’est bien une douche tiède que vous pouvez prendre avant d’aller vous coucher. Cela permet de réduire la température de votre corps nécessaire pour un bon sommeil. En revanche, une douche froide ne va servir à rien. Votre corps, désormais trop froid, va entraîner une augmentation du rythme cardiaque et donc une production de chaleur. Pas idéal avant d’aller dormir. D’ailleurs, vous n’êtes pas obligé de vous sécher avant d’aller au lit. Les gouttes d’eau rafraîchiront votre corps.

Se rafraîchir la tête et les pieds

Si vous n’avez pas opté pour de douche avant le coucher, mouillez les extrémités de votre corps. Laissez par exemple tremper vos pieds dans l’eau froide pendant 10 minutes. Mouillez-vous aussi le visage et les cheveux. Pour plus d’efficacité, humidifier les draps pour rafraîchir l’atmosphère (tendre un drap mouillé devant une fenêtre ouverte fonctionne également).

Hydratez votre corps avec un brumisateur

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Avant de vous coucher, vaporiser votre visage et votre corps d’eau. N’hésitez pas à répéter l’opération si vous vous réveillez durant la nuit. Vous pouvez aussi utiliser des poches d’eau froide que vous mettrez sur votre front, dans vos mains et sur vos pieds. Une autre technique efficace consiste à placer ces poches sous les aisselles, mais jamais directement au contact de la peau si la poche est glacée.

Utilisez un ventilateur

C’est très énergivore, cela dit, un ventilateur peut vous rafraîchir en cas de fortes chaleurs. Placez-le (ou votre climatiseur) dans votre chambre sans l’orienter directement vers votre lit. Le but est de ne pas tomber malade mais surtout, de créer un écart de température de 5°C par rapport à l’extérieur, pas plus. Pour faire des économies, programmez-le afin qu’il s’arrête quelques minutes après votre endormissement.

Supprimez les appareils électriques

Si vous dormez dans une pièce avec beaucoup d’appareils électriques, débranchez-les. Ils émettent de la chaleur et rendent votre endormissement plus compliqué.

Buvez beaucoup dans la journée

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On ne cesse de le répéter, mais boire 1,5 litre d’eau dans la journée est important. En vous hydratant comme il faut le jour, vous évitez un risque de déshydratation durant la nuit s’il fait très chaud. D’ailleurs, portez des vêtements légers capables d’absorber la transpiration. Supprimez la couette et ne gardez que le drap que vous aurez humidifié pour vous rafraîchir.

Grâce à ces astuces, vous pourrez mieux dormir en cas de fortes chaleurs.