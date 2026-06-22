Canicule : Faut-il fermer ses volets la journée ou laisser les fenêtres ouvertes pour créer un courant d'air ?

Alors qu’il fait très chaud en France, une question se pose la journée : faut-il ouvrir ses fenêtres pour créer un courant d’air pour avoir moins chaud ?

Un intense épisode de canicule s’abat actuellement sur la France. Cette semaine, les températures pourraient atteindre les 40 degrés dans plusieurs régions du pays. Face aux fortes chaleurs, il est important de garder un logement frais. Pour cela, vous pouvez adopter ces trois astuces qui permettent de diminuer la température intérieure de 7 degrés.

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Si vous le souhaitez, vous pouvez également investir dans des appareils comme un ventilateur de plafond qui peut rafraîchir votre logement. Mais le plus efficace reste de faire attention à l’aération de sa maison quand il fait chaud.

Faut-il créer un courant d’air ?

Pour garder un logement frais, il est recommandé de fermer ses volets à cette heure précise de la journée. Mais même en suivant cette méthode, la température peut vite augmenter dans un logement et devenir suffoquante, surtout si l’on n’a pas d’air. Pour cette raison, une question se pose : est-il préférable de tout fermer toute la journée ou d’ouvrir les fenêtres pour faire circuler l’air et créer des courants d’air ?

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En effet, quand il fait très chaud, on peut être tenté d’ouvrir les fenêtres pour créer un courant d’air. Mais selon Futura Sciences, il s’agit d’une mauvaise idée car l’air entrant est souvent plus chaud que l’air présent dans le logement. Si l’air extérieur atteint 35 ou 40 degrés, il va réchauffer vos pièces. En plus de cela, le renouvellement constant d’un air chaud peut augmenter plus rapidement la température, notamment dans les pièces exposées au soleil.

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Garder un logement frais

Pour rafraîchir efficacement votre logement, fermez vos volets et vos fenêtres la journée et ouvrez tout tôt le matin, tard le soir et pendant la nuit. À ces moments de la journée, la température extérieure descend et devient inférieure à celle dans votre logement. En ouvrant tout le soir et le matin, vous allez renouveler l’air et évacuer l’air chaud.

Pour ne pas souffrir pendant la canicule, il est également conseillé de limiter l’utilisation d’appareils produisant de la chaleur, d’installer des rideaux occultants en complément des volets, de boire beaucoup et d’éviter les activités physiques.