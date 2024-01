Volées à leur mère puis vendues séparément à la naissance, ces jumelles se retrouvent 19 ans après

Des jumelles, qui avaient été séparées à la naissance dans des circonstances troubles, se sont retrouvées près de 20 ans plus tard.

C'est une histoire terrible qui témoigne de l'horreur engendrée par les vols d'enfants dans certains pays.

Séparées à la naissance, des jumelles de Géorgie ont enfin pu se retrouver 19 ans après grâce à TikTok, en apprenant la terrible vérité sur leur naissance.

Les sœurs, prénommées Amy et Ano, avaient été enlevées puis vendues à des familles différentes, grandissant chacune de leur côté.

Crédit photo : Woody Morris / BBC

Ignorant tout de leur histoire, Amy et Ano ont commencé à avoir des doutes sur leurs origines dès l'adolescence, comme le racontent nos confrères britanniques de la BBC.

Tout commence un soir de 2014 lorsqu'Amy, alors âgé de 12 ans, regarde son émission préférée Georgia's got Talent. Il s'agit d'un célèbre télécrochet local lors duquel de jeunes artistes chantent ou dansent pour essayer de convaincre des juges qu'ils seront les prochaines stars à suivre dans le pays. Ce jour-là, une très jeune danseuse obsède Amy, non pas pour ses qualités artistiques, mais tout simplement car elle lui ressemble trait pour trait.

La ressemblance est si frappante que toux ceux qui sont devant leur poste la remarquent, y compris l'entourage de la jeune fille. « Tout le monde appelait ma mère et lui demandait : "Pourquoi Amy danse-t-elle sous un autre nom ?"», a raconté Amy, aujourd'hui âgée de 19 ans.

Interrogée par son enfant, la maman lui répond alors que « tout le monde a un sosie ». Bien que troublée, Amy n'insiste pas et oublie cette histoire pendant plusieurs années. Mais en novembre 2021, suite à la publication d'une vidéo sur TikTok dans laquelle elle se perce l'arcade sourcilière, l'une de ses amies la met en contact avec une certaine Ano, qui cherche à la joindre depuis quelque temps après avoir constaté leur troublante ressemblance.

Amy comprend alors qu'il s'agit de la jeune adolescente qu'elle avait vu danser dans le télécrochet, 7 ans plus tôt. Amy et Ano commencent donc à faire connaissance en ligne et découvrent que leurs histoires personnelles ont énormément de points communs. Seraient-elles sœurs ? Elles commencent à se poser la question, tant certains détails de leur vie semblent identiques.

Elles sont par exemple toutes les deux nées au même endroit, au sein de la maternité de Kirtskhi, à l'ouest de la Géorgie. Et si leur date de naissance respective diffère de quelques semaines, elles s'aperçoivent qu'elles souffrent également de la même maladie génétique, la dysplasie, qui est un trouble osseux. Deux coïncidences troublantes.

« Chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau sur Ano, les choses devenaient plus étranges », a ainsi confié Amy.

Crédit photo : DR

Les deux jeunes filles se rencontrent à Tbilissi quelques semaines plus tard, et constatent qu'elles sont littéralement identiques. Pour elles, le fait qu'elles sont jumelles ne faisait désormais plus aucun doute

« C'était comme se regarder dans un miroir, le même visage, la même voix. Je suis elle et elle est moi », a raconté Amy.

« Je n'aime pas les câlins, mais je l'ai prise dans mes bras », s'est souvenue Ano, avec émotion.

Après leurs retrouvailles, les deux Géorgiennes ont décidé de confronter leurs familles qui leur ont finalement avoué la vérité. Amy et Ano avaient bel et bien été adoptées séparément et à quelques semaines d'intervalle, après avoir été volées à leur mère à la naissance, en 2002.

Leurs parents respectifs ignoraient tout des enlèvements mais avaient chacun payé des médecins pour adopter un enfant non désiré, né à Kirtskhi.

Depuis, Amy et Ano ont enfin pu retrouver leur mère biologique, grâce à la mobilisation des réseaux sociaux. Prénommée Aza, celle-ci avait refait sa vie en Allemagne et ne savait pas que ses jumelles avaient survécu. Tombée dans le coma après leur naissance, elle avait appris des médecins que les bébés étaient morts nés, à son réveil.

Crédit photo : Woody Morris / BBC

Leurs retrouvailles, organisées il y a peu, ont été bouleversantes, d'autant que les jumelles ont appris qu'elles avaient une autre sœur. Toute une famille décimée à cause de ces enlèvements qui auraient alimenté un odieux trafic d'enfants, actifs entre 1950 et 2005.

Depuis 2022, le gouvernement géorgien mène ainsi une enquête approfondie pour tenter de percer mes mystères de ce trafic, qui pourrait avoir fait jusqu’à 100 000 victimes, selon une journaliste locale.