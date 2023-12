Vous n'avez que 7 secondes pour trouver l'erreur sur cette image d'une femme qui essaie un chapeau

Avis aux amateurs de défis visuels : arriverez-vous à repérer l’erreur cachée dans l’image d’une femme en train de faire du shopping en sept secondes ?

On ne le répétera jamais assez : il est important de stimuler son cerveau pour préserver ses capacités cognitives. Par chance, il existe un grand nombre d’exercices amusants pour s’entraîner.

Et cette épreuve visuelle repérée par nos confrères de Sain et Naturel va faire chauffer vos neurones et vous retourner le cerveau. Une chose est sûre : ce casse-tête risque de vous donner du fil à retordre.

Alors si vous aimez les défis, c’est le moment de jouer ! Votre mission est simple : elle consiste à repérer l’erreur cachée dans une image dans un temps imparti.

Crédit Photo : iStock

Une énigme visuelle subtile et amusante

L’illustration présente une femme qui essaie un chapeau devant un miroir. Le hic ? Une inexactitude s’est glissée dans l’image. Arriverez-vous à l’identifier en seulement sept secondes ?

Avant de commencer, nous vous recommandons de vous concentrer et de focaliser toute votre attention sur les détails. En effet, l’erreur est très subtile tant elle est difficile à trouver.

Vous êtes prêt(e) ? Alors, c’est parti ! Attention, n’oubliez pas de lancer votre chronomètre pour jouer.

Crédit Photo : iStock

Tic-tac, tic-tac… Les secondes défilent… Avez-vous trouvé la solution ? Il vous reste encore un peu de temps pour résoudre cette énigme.

Stop ! Le temps imparti vient de se terminer. Celles et ceux qui ont réussi à identifier l’erreur possèdent un œil de lynx. Dans le cas contraire, ne baissez pas les bras car cette énigme était particulièrement difficile. D'autres défis vous permettront d'améliorer votre sens de l'observation et du détail. Sans plus tarder, découvrez ci-dessous la solution :

Crédit Photo : Google

Eh oui ! La réflexion dans le miroir est inversée ! N'hésitez pas à retenter votre chance grâce à d'autres tests visuels pour améliorer votre sens de l'observation.