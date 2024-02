Vous avez un QI élevé si vous trouvez les 2 animaux sur cette très vieille illusion d'optique, en 7 secondes

On vous propose aujourd'hui un petit jeu qui, en plus d'être amusant, permettrait de savoir si votre QI et votre vision sont au top.

Les défis visuels vous manquent ? Ça tombe bien, on vient d'en trouver un de derrière les fagots.

Crédit photo : iStock

En farfouillant comme à notre habitude sur la toile à la recherche de la perle rare, on a réussi à dénicher une illusion d'optique aussi rare qu'exceptionnelle et qui devrait ravir à la fois les férus d'énigme mais aussi d'antiquité.

Pourquoi ? Tout simplement parce que cette illusion est probablement l'une des plus vieilles de l'histoire de l'humanité. Elle figure ainsi sur l'un des murs du vieux temple d'Airavatesvara, dans l'État du Tamil Nadu, au sud de l'Inde, et daterait de plus de 900 ans.

Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1987, ce temple aurait en effet été construit sous le règne de Rajaraja II (dynastie tamoule Chola), au XIIe siècle de notre ère. Et manifestement à l'époque, on savait aussi se jouer de l'œil en intégrant des illusions d'optique aux décorations murales.

Arriverez-vous à trouver les deux têtes d'animaux sur cette image, en seulement 7 secondes

Très connue sur place, cette illusion a de quoi troubler, comme vous pouvez le voir ci-dessous. En l'observant de plus près on s'aperçoit que quelque chose cloche et notre capacité à comprendre le pourquoi du comment peut s'avérer très révélatrice.

Crédit photo : DR

Le folklore local prétend ainsi que si l'on arrive à trouver les deux animaux présents dans cette représentation en moins de 7 secondes, cela révèle beaucoup de choses sur notre personnalité. En outre, cela signifierait que vous avez un QI élevé ainsi qu'une excellente vision.

Vous voulez tenter votre chance ? Alors allez-y, vous avez 7 secondes, pas une de plus.

On vous dévoile la solution

Ceux qui ont trouvé, bravo, les autres, essayez une nouvelle fois en vous concentrant uniquement sur l'œil visible au centre.

C'est bon, vous l'avez ? Eh oui, les deux animaux étaient un éléphant et un taureau qui semblent partager la même tête.

Pour bien les distinguer, il suffit simplement de couvrir le corps d'un animal avec sa main, et ces derniers se révéleront à vos yeux, comme on peut le voir ci-dessous.

Crédit photo : DR

Bluffant, n'est-ce pas ?