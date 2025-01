Vous ne pourrez plus vous passer de cet objet malin vendu à tout petit prix chez Lidl

Cet appareil vendu chez Lidl est parfait pour la saison hivernale, mais pas que. N’attendez plus, l’enseigne préférée des Français le met en vente pour un prix attractif.

Avis aux gourmands qui aiment se concocter de délicieuses boissons. Celle-ci est d’ailleurs parfaite en cet hiver glacial. Vous allez pouvoir dire adieu au froid avec cet objet, qui deviendra votre meilleur allié cette saison.

Pour les amoureux de latte macchiato, cappuccino ou autres boissons chocolatées, le mousseur à lait Kitchen Tools de Silvercrest est disponible avec une super offre de -41% sur son prix d’origine chez Lidl, bien sûr.

Crédit photo : chayathonwong/ iStock

Pour sublimer vos recettes (et vos photos sur les réseaux sociaux) en y ajoutant une saveur riche et sucrée, ce mousseur à lait est la perle qu’il vous faut pour la cuisine. En plus, vous n’aurez pas à attendre très longtemps, le lait sera mousseux en moins de deux.

Un appareil simple d’utilisation pour ajouter de l’onctuosité à ses boissons

Crédit photo : Lidl

Le mousseur à lait de Silvercrest vendu chez Lidl possède quatre programmes selon vos envies : Mousse de lait chaude et ferme, Mousse de lait chaude et crémeuse, Chauffer le lait avec peu de mousse de lait et Mousse de lait froide, détaille le site de l’enseigne. Son utilisation est très simple grâce à son unique bouton qui commande les programmes disponibles.

Crédit photo : Lidl

On parie que vous n’arriverez plus à vous passer de la mousse de lait dans vos boissons, qu’elles soient froides ou chaudes. En effet, la mousse de lait fonctionne également très bien pour des boissons fraîches, idéales en été. Pour cela, il vous suffit juste de remplacer la mousse de lait chaude par de la mousse de lait froide.

Crédit photo : Lidl

À vous les moments détente sous le plaid ou au soleil. Ne résistez plus à l’onctuosité que le mousseur à lait vous réserve, l’appareil est vendu pour le prix attractif de 13,49 sur le site de Lidl. Vous serez bientôt un vrai barista.