15 cheminées modernes pour se chauffer cet hiver

Besoin d’inspiration pour le choix de votre cheminée ? Voici 15 cheminées modernes et stylées. À copier !

L’automne est arrivé, bientôt l’hiver s’installera, et, avec lui, le froid. Pour se chauffer, l’idéal est d’avoir dans sa maison une cheminée, plus économique et écologique que des radiateurs électriques - un aspect non négligeable en pleine crise de l’énergie. Une cheminée est également plus agréable dans une maison : elle offre une chaleur douce et enveloppante ainsi qu’un espace de vie accueillant pour se poser seul avec un livre en fin de journée ou pour se retrouver en famille après le dîner. Et puis une cheminée est un élément important de la décoration d’un salon. Exit les cheminées carrées et noires de suie de nos grands-parents. Désormais, les cheminée sont modernes et tendances. Il existe en effet de nombreux modèles de cheminées contemporains, pour une décoration design. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les différents types de cheminées et de foyer, ainsi que 15 exemples de cheminées et poêles modernes pour vous inspirer.

Les différents types de cheminées

Avant de choisir le design d’une cheminée, il s’agit de choisir le mode de chauffage. Voici les différents types de cheminées.

la cheminée traditionnelle à convection

Les cheminées traditionnelles peuvent fonctionner par convection, c’est-à-dire que l’air part du sol, se réchauffe dans le foyer où brûlent les bûches, puis une fois chaud remonte. Il se répand dans toute la pièce par le faux plafond et se répand dans l’espace.

la cheminée traditionnelle à rayonnement

La cheminée traditionnelle peut également fonctionner par rayonnement, comprendre en diffusant la chaleur du bois brûlés par les briques réfractaires et les matériaux qui la composent.

la cheminée à l’éthanol

La cheminée à l’éthanol (aussi appelée cheminée à bioéthanol) fonctionne sans bois : le carburant se transforme en vapeur inflammable. Une allumette et les flammes apparaissent. Ces cheminées n’ont pas de conduit, ce qui facilite l’installation, elles n’ont pas besoin d’entretien - pas de poussière, pas de cendre à ramasser - mais elle ne chauffe pas aussi bien que les cheminées traditionnelles.

la cheminée à gaz

La cheminée à gaz, comme la cheminée à ethanol, n’utilise pas de bois : elle s’alimente par un raccordement au réseau de gaz ou une bouteille de gaz liquéfié. Elle peut être à foyer ouvert ou fermé, et elle est surtout facile d’installation.

la cheminée électrique

Comme son nom l’indique, la cheminée électrique fonctionne avec l’électricité, donc sans bois, sans éthanol et sans gaz, avec de fausses flammes qui imitent le poêle à bois.

Les différents foyers de cheminées

Plusieurs types de foyers existent. Ils n’ont pas les mêmes propriétés.

le foyer de cheminée fermé

Le foyer fermé par une vitre permet un chauffage optimal car il retient la chaleur. C’est l’option au meilleur rendement.

le foyer de cheminée ouvert

Le foyer de cheminée ouvert est surtout esthétique, car il donne une vue sur le feu de cheminée, mais ses performances de chauffage, son rendement ne sont pas aussi bonnes que le foyer fermé.

l’insert

L’insert permet de transformer une cheminée ouverte en cheminée fermée, grâce à une structure métallique encastrable. L’insert permet d’améliorer le rendement et les performances de chauffage de la cheminée. Il existe des inserts dans un style très classique ainsi que des inserts contemporains, pour un intérieur design.

Les prix des différentes cheminées

Outre la question de l’efficacité et de l’esthétisme, du type de cheminée, le prix entre également en compte dans le choix de son modèle. Voici les prix moyens des différentes cheminées.

la cheminée traditionnelle à foyer fermé

Pour une cheminée traditionnelle à foyer fermé, il faut compter en 1 000 euros et 5 000 euros, notamment selon la qualité de la vitre du foyer. Le prix de la pose est également élevé : entre 500 et 1 500 euros. À l’utilisation, il faut compter le prix du bois et le ramonage régulier.

la cheminée traditionnelle à foyer ouvert

Le budget d’une cheminée à foyer ouvert est moins important : entre 500 et 2000 euros, en fonction de l’installation d’un conduit ou le raccord à un conduit existant. Comme le foyer fermé, il faut ajouter au budget le prix des buches et de l’entretien.

la cheminée à l’éthanol (ou bioéthanol)

Pour l’installation, il faut compter un budget entre 500 euros et 4 000 euros.

la cheminée à gaz

Le prix d’installation d’une cheminée à gaz varie entre 1 000 euros et 4 000 euros selon le modèle.

la cheminée électrique

Pour une cheminée électrique à faible puissance (45watt), un budget d’une centaine d’euros suffit. Pour une cheminée électrique à puissance supérieure (jusqu’à près de 2 000 watt), le prix varie entre 500 euros et 2 000 euros.

Les différent modèles de cheminées

Il faut également choisir le modèle de cheminée adapté à son pièce. Il en existe plusieurs, du plus classique au plus moderne.

la cheminée adossée

Cheminée traditionnelle, la cheminée adossée est installée contre un mur. Mais traditionnel ne veut pas dire classique. Il existe aujourd’hui des cheminées adossée aux lignes modernes.

la cheminée de coin

Comme son nom l’indique, la cheminée de coin s’installe dans un coin de la pièce, mais il ne faut pas la confondre avec la cheminée d’angle qui s’adapte parfaitement au coin. La cheminée de coin, elle, est non symétrique.

la cheminée d’angle

La cheminée d’angle s’installe dans un coin du salon, s’adaptant aux formes de la pièce.

l'îlot de cheminée

La cheminée en îlot s’installe au milieu de la pièce et peut s’admirer de tous les côtés avec ses côtés vitrés.

la cheminée suspendue

La cheminée suspendu ne prend pas prise sur le sol mais pend du plafond. Elle peut être installée au milieu du salon ou près d’un mur de la pièce. Elle est souvent très design.

15 exemples de cheminées modernes

Besoin d’inspiration avant d’installer une cheminée dans votre maison ? Voici 15 exemples de cheminées contemporaines. Car une cheminée est un élément essentiels d’un intérieur, il s’agit donc de bien choisir la vôtre, pour un effet design dans votre salon.

1. Une cheminée traditionnelle en pierre

Cheminée traditionnelle en pierre / Crédit photo : Pinterest

Voilà une cheminée au style traditionnelle à côté de laquelle on a envie de s’installer, sans oublier d’y remettre du bois de temps en temps.

2. Un poêle à bois traditionnel

Poêle à bois traditionnel / Crédit photo : Pinterest

Moins encombrant qu’une cheminée traditionnelle, un poêle à bois de petites dimensions peut être la solution idéale pour un petit espace.

3. Une cheminée encastrée dans un mur blanc avec un banc

Cheminée encastrée dans un mur blanc / Crédit photo : Pinterest

Pour un effet design : une cheminée contemporaine encastrée dans un mur blanc avec un banc (sous lequel ranger les buches de bois).

4. Une cheminée suspendue noire

Cheminée suspendue noire / Crédit photo : Pinterest

Pour une déco contemporaine, quoi de mieux qu’une cheminée suspendue noire aux lignes symétriques ?

5. Un poêle à bois aux allures d’antan

Poêle à bois noir classique / Crédit photo : Pinterest

Pour une déco rétro, optez pour une cheminée classique.

6. Une cheminée contemporaine en acier et bois

Cheminée en acier et en bois / Crédit photo : Pinterest

Du bois et de l’acier, de la longueur et de la hauteur et une cheminée murale stylée.

7. Une cheminée en coin toute blanche

Cheminée en coin toute blanche / Crédit photo : Pinterest

Cette cheminée mural en coin toute blanche donne des allures modernes au salon.

8. Un poêle suspendu design

Âtre design / Crédit photo : Pinterest

9. Une cheminée électrique contemporaine

Cheminée électrique contemporaine / Crédit photo : Pinterest

Aussi originale qu’élégante.

10. Un poêle à bois rond sur un mur de pierre

Âtre rond / Crédit photo : Pinterest

11. Une cheminée à l’éthanol comme un cadre

Cheminée / Crédit photo : Pinterest

Effet déco garanti !

12. Une boule comme cheminée noire ou blanche

Boules de cheminées / Crédit photo : Pinterest

Un design inédit pour une décoration des plus originale.

13. Une cheminée suspendue rectangulaire

Cheminée suspendue rectangulaire / Crédit photo : Pinterest

14. Une cheminée murale traversante

Cheminée murale traversante / Crédit photo : Pinterest

Insérer l’âtre dans une cloison ? Une idée à piquer.

15. Une cheminée électrique sobre

Cheminée electrique/ Crédit photo : Pinterest