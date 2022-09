25 idées pour décorer sa cheminée

Si vous avez une cheminée dans votre maison, découvrez différentes idées pour décorer ou relooker son manteau ou son foyer afin de lui donner un nouveau style.

Décoration de la cheminée : une idée pour rendre la maison plus design

La décoration réussie d’une cheminée à feu de bois Credit : poligonchik

L'hiver et Noël sont l’occasion de redécorer la cheminée afin de lui donner une nouvelle jeunesse et un air plus festif. La cheminée peut vite devenir l’un des atouts de la maison si elle est bien mise en valeur grâce à sa déco. En effet, les cheminées d’aujourd’hui ne se résument plus à leur fonction de chauffage de la maison en brûlant du bois. Jouant aussi un rôle esthétique, il importe qu’elles soient décorées avec soin. De leur côté, les appareils chauffants comme les foyers électriques et les systèmes de chauffage sont là pour éviter que les occupants de la maison aient froid.

Dans la déco moderne, la cheminée joue plus un rôle décoratif. Elle est loin d'être délaissée. Les maisons possédant une jolie cheminée sont d’ailleurs très appréciées, même si celle-ci n’est pas fonctionnelle. La cheminée donne un air plus convivial et plus chaleureux au salon. Son aspect visuel est donc un élément important de la déco intérieure. Si elle est décorée et présentée avec soin, elle peut même devenir la pièce maitresse du salon ou de la salle à manger. Il existe de nombreuses idées et conseils pour décorer et relooker une cheminée toute simple afin de la transformer en un coin cosy de la maison.

Nos 25 idées déco pour rendre la cheminée plus stylée dans le salon

Vous êtes à court d’idées concernant la manière de décorer ou de relooker votre cheminée que vous trouvez trop simple ? Voici 25 astuces déco pour une cheminée ou un foyer de cheminée plus design et moderne.

1/ Décorer sa cheminée à bois avec des plantes vertes

Des plantes vertes à mettre sur la cheminée Crédit : OlgaMiltsova

Pour apporter de la fraicheur à la cheminée, disposer des touches de végétation est une bonne idée. Les plantes apportent aussi de la douceur à votre salon et vous rappellent les beaux jours d’été.

2/ Peindre le manteau ou le contour du foyer de sa cheminée en noir

Une cheminée entourée de noir Crédit : YKvision

Le noir ou une autre couleur sombre rend la cheminée plus chic. Cette idée de décoration permet de contraster avec la couleur claire de vos murs. Ainsi, la cheminée sera parfaitement mise en évidence et deviendra le premier atout de votre salon.

3/ La déco cheminée avec des bougies de toutes tailles et formes

Des bougies sur la cheminée Crédit : Vitalij Sova

Cette idée crée une décoration chaleureuse et cosy qui rappelle le style scandinave. De plus, les bougies (qu’elles soient vraies ou fausses) permettent d’améliorer la température et la luminosité autour de la cheminée. Vous pouvez multiplier les bougies blanches ou rouges au-dessus et tout autour de votre cheminée pour Noël.

4/ Décorer la cheminée en plaçant des pots de plantes grasses dans son foyer

Des plantes grasses à glisser dans le foyer d’une cheminée non fonctionnelle Crédit : Svetlanais

Si la cheminée de votre salon ou salle à manger n’est pas fonctionnelle, vous pouvez installer quelques pots de plantes grasses dans son foyer. Cela vous fera un gain de place, mais aussi une déco originale à la maison.

5/ Décorer la cheminée en installant un tapis et des chaises juste devant

Une cheminée décorée pour Noël Crédit : Malkovstock

L’installation d’un tapis et de chaises devant la cheminée donne l’impression d’être plus proche du foyer qui émet la chaleur durant les froides soirées hivernales. Pour le reste de l’année, cela donnera un effet design, qui sera encore meilleur si vous avez un plancher en bois.

6/ Décoration de la cheminée en repeignant tout, sauf son foyer

Une cheminée repeinte Crédit : YKvision

Si votre cheminée est fonctionnelle, gardez le foyer dans son état d’origine, car le feu de bois risque d’abîmer la peinture. En revanche, vous pouvez peindre le reste avec une teinte tendance (bleu canard, jaune cari, vert émeraude, noir mat, etc.) pour améliorer la décoration intérieure de votre maison.

7/ Décorer la cheminée en la peignant en noir

Une cheminée décorée en noir Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Si vous avez les murs du salon tout en blanc, en gris clair, ou dans des couleurs chaudes, peindre la cheminée tout en noir est une bonne idée de déco, à condition que la pièce soit spacieuse. Dans les petits espaces, le noir risque d’alourdir la décoration intérieure.

8/ Décorer la cheminée avec des livres

Un coin lecture devant la cheminée Crédit : AlexRaths

Transformez votre foyer en un coin lecture cosy en posant des livres au-dessus, et en installant un fauteuil de lecture à côté. Il est aussi possible de placer des livres à l’intérieur du foyer et devant la cheminée.

9/ Décorer la cheminée avec un grand miroir

Un grand miroir au-dessus d’une cheminée Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Un grand miroir permet d’agrandir visuellement l’espace et a aussi son côté pratique. Un beau miroir design accroché à la cheminée attirera encore plus l’attention sur cette pièce déco du salon.

10/ Décorer la cheminée d'un revêtement effet béton ou effet marbre

Une cheminée tout en blanc Crédit : Hikesterson

Le marbre et le béton sont devenus très tendance en décoration d’intérieur. Sur la cheminée, ces matières donnent un effet sobre et chic. Toutefois, il faudrait casser l’allure « froid » et trop brute de cette idée déco en ajoutant des touches de couleur sur les murs ou sur les canapés (coussins et plaids, déco colorée sur la table basse…).

11/ Décoration de la cheminée avec des cadres photo

Des cadres de photos sur une cheminée Crédit : : PC Photography

Des cadres photo accrochés sur le mur ? Cette idée de déco est assez classique, mais indémodable. Modernisez encore plus votre cheminée et apportez plus de gaieté et de sophistication en multipliant les cadres photo et photophores. Cela est idéal si votre déco de salon est à la base sobre ou minimaliste. Vous attirerez l’attention sur la cheminée. En revanche, si votre maison est déjà très chargée en accessoires déco, trois ou quatre cadres sur le manteau suffiront.

12/ Décorer la cheminée en habillant son socle de carreaux graphiques ou ethnique

Une cheminée entourée de carreaux Crédit : vubaz

Les imprimés graphiques et colorés casseront la monotonie de votre cheminée. Cette dernière deviendra plus originale et plus stylée, de quoi améliorer votre déco salon.

13/ Décorer la cheminée avec une suspension basse

Un lustre au-dessus d’une cheminée Crédit : Sl-f

Il existe des lampes à suspendre ou des lustres décoratifs qui peuvent arriver jusqu’à votre cheminée. Ses suspensions peuvent être en forme de nuage, de boules blanches, de cristaux, etc. Misez aussi sur les guirlandes à suspendre spéciales pour Noël. L’idée est de ne pas cacher le foyer, mais d’embellir le haut de la cheminée.

14/ Décorer la cheminée du salon avec des objets dorés

Une cheminée décorée avec des objets blancs et dorés Crédit : Elena Karetnikova

Pour ceux qui aiment les intérieurs festifs, les bougeoirs, les statuettes et les bibelots couleur or sont parfaits à installer. Sur une cheminée peinte en noir, en beige ou en blanc, le rendu est très élégant.

15/ Décoration de la cheminée avec de jolis photophores

Des photophores sur une cheminée Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Comme les cadres photo, les photophores et les lanternes sont excellents pour orner votre cheminée, surtout durant la période de Noël. Ils trouvent une place de choix à côté des bougies et des couronnes.

16/ Décorer la cheminée avec des guirlandes lumineuses sur le mur

Une cheminée avec des guirlandes lumineuses pour noël Crédit : Proxima13

Créez des jeux de lumière avec des guirlandes scintillantes pour donner une touche de magie à votre déco. La cheminée est le meilleur endroit de la maison où accrocher vos guirlandes lumineuses et vos festons, que ce soit pour Noël ou n’importe quelle autre occasion de l’année.

17/ Décorer la cheminée avec un coffrage original

Une cheminée entourée de pierre taillée Crédit : AssasinatorCzar

Un coffrage en brique peint en blanc, des carreaux imitation céramique, ou encore un béton dessiné pour créer des motifs artistiques et originaux… les idées pour embellir le coffrage de la cheminée ne manquent pas.

18/ Décorer la cheminée en accumulant les vases avec ou sans fleurs

Une cheminée décorée avec des vases sans fleurs Crédit : WichitS

Il ne s’agit pas ici de poser une ou deux jolies vases fleuries, mais de poser des vases design en terre cuite, en verre, en porcelaine ou en céramique. De préférence, choisissez-les dans les mêmes tons et les mêmes matières, comme s’il s’agissait d’une exposition ou d’une collection. Une idée déco assez appréciée.

19/ Décorer la cheminée en peignant le foyer

Cheminée avec foyer repeint Crédit : HannamariaH

Donnez un nouveau look à votre cheminée de salon non fonctionnelle en colorant le foyer avec une teinte clinquante qui attire le regard. Une autre manière de raviver votre déco de maison moderne.

20/ Décorer la cheminée en glissant des objets déco à l’intérieur

Décorer une cheminée non fonctionnelle Crédit : Liudmila Chernetska

Comme avec les pots de cactus, vous pouvez par exemple poser des statuettes, de grosses encyclopédies, des vases à fleurs ou encore des lanternes design à l’intérieur du foyer. L’idée est de vous en servir comme une case à décor.

21/ Décorer un seul côté de sa cheminée

Déco minimaliste d’une cheminée Crédit : EricLatt

Voilà une idée très originale pour moderniser la déco de sa maison. Si vous n’arrivez pas à choisir entre le style minimaliste et la déco chargée, optez pour les deux en décorant la cheminée d’un seul côté.

22/ Décorer la cheminée en installant un poêle à bois contemporain

Une poêle à bois dans la cheminée Crédit : PaulMaguire

Un poêle à bois contemporain installé devant ou à l’intérieursi le foyer est suffisamment spacieux pour en accueillir un.

23/ Rénover le manteau de la cheminée pour décorer la maison

Une cheminée grise Crédit : Bombaert

Un coup de peinture, un habillage en papier adhésif décoratif, un habillage en bois… il existe différentes manières de rénover le manteau de la cheminée. Vous pourrez même le retirer pour le remplacer par un modèle plus design, plus baroque ou plus élégant.

24/ Décorer la cheminée en l’entourant d'une bibliothèque

Une cheminée à côté d’une bibliothèque Crédit : archideaphoto

Installez votre cheminée au milieu d’une grande bibliothèque pour améliorer votre déco intérieure. Les bibliothèques tout en bois naturel sont idéales pour rendre votre maison avec cheminée classique encore plus élégante.

25/ Décorer la cheminée en l'entourant de rangements pour les bûches et bois de chauffe

Cheminée avec rangement pour les bûches de bois Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Il suffit parfois d’installer un espace de rangement que vous remplirez de bûches de bois bien taillées pour relooker votre cheminée.