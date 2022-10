15 idées de décoration d'intérieur pour le salon

Vous recherchez de nouvelles inspirations en matière de décoration d’intérieur pour le salon ? Découvrez 15 inspirations que vous pouvez adopter facilement.

Décorer les murs du salon avec un grand tableau

Décoration d'intérieur de salon avec un grand tableau accroché au mur et des accessoires en métal Crédit : Artjafara

Un mur de votre salon est resté blanc depuis des années ? Il est temps de le décorer pour rafraichir votre décoration d’intérieur. Installer un grand tableau n’est pas la première idée de déco qui vient à l’esprit. Pourtant, cette astuce est tout aussi efficace qu’ajouter des couleurs sur un mur durant l’aménagement de salon moderne. Elle est idéale si vous souhaitez avoir une nouvelle déco sans trop en faire. De plus, un tableau est facile à installer tout en étant esthétique. Il met en valeur le style décoratif et les meubles en dessous. Il faudra tout de même éviter les cadres trop imposants, à moins de désirer en faire la pièce maîtresse du salon.

Repeindre le plafond de la pièce maîtresse de la maison

Un salon moderne avec un plafond teinté avec une couleur claire pour agrandir visuellement l'espace Crédit : archideaphoto

Le plafond est souvent laissé en blanc. Pourtant, il peut être un élément incontournable pour la décoration d’intérieur de votre salon. Il permet d'agrandir visuellement la pièce en apportant une sensation de profondeur et de hauteur selon la couleur choisie. Ainsi, vous pouvez choisir des teintes sombres, bleutées ou grises si vous souhaitez avoir une impression de hauteur. Les couleurs claires, beiges ou rosées peuvent donner une impression de profondeur tout en apportant de la luminosité. Une couleur unie avec les murs est aussi possible si vous désirez avoir un salon cocooning et cosy. Cette idée fait partie des récentes inspirations suggérées par les décorateurs de salon.

Décoration d’intérieur de salon - salle à manger : plafond éclairé

Un salon avec un plafond éclairé donnant sur une cuisine ouverte un coin salle à manger Crédit : Shergei Starus

Il n’est pas toujours nécessaire d’ajouter de nouvelles couleurs ou de nouveaux objets pour relooker une maison. À la place, vous pouvez éclairer le plafond de votre salon, la pièce maîtresse de votre maison.

Oubliez les idées de déco classiques comme l’installation de lustres. Optez plutôt pour l’installation d’un éclairage LED au plafond pour un effet moderne et agrandir visuellement l'espace. Votre plafond attirera à coup sûr le regard de vos invités tout en mettant en valeur la décoration murale en place.

Astuce déco de chambre et de salons pratique : installer une bibliothèque

Un salon avec une bibliothèque et ouvert sur une grande cuisine Crédit : piovesempre

Vous avez laissé un mur de votre salon nu pour mettre en avant sa couleur ? Il est peut-être temps de le décorer. D’autant plus que les mètres carrés coûtent cher et qu’il serait temps d’exploiter chaque coin de la maison. Ce mur peut par exemple accueillir une bibliothèque de petite ou de grande taille en fonction de l’espace disponible. Sur mesure, ce meuble deviendra l’élément central de votre salon, en plus d’être utile. En effet, cette idée de déco originale vous permet de bénéficier de nouveaux espaces pour placer des objets de décoration et ranger vos livres.

Dépareiller les meubles pour un style contemporain

Une femme installée sur un canapé à coussins dépareillés trouvant de nouvelles idées de décoration pour sa cuisine Crédit : Deagreez

Ces dernières années, le style dépareillé est devenu très tendance dans les salons. Il peut s’inviter parfaitement dans le vôtre pour y apporter une touche contemporaine. Vous pouvez commencer par les meubles déjà présents, notamment la table basse. Vous pouvez associer deux modèles de différentes couleurs et tailles pour avoir un salon moderne et original. Les couleurs choisies peuvent se marier avec celles des coussins pour créer un environnement harmonieux et chaleureux. Si vous préférez laisser votre table basse à sa place, vous pouvez aussi associer différents styles de canapés et de fauteuils.

Opter pour un canapé de couleur au design moderne

Sélection d'un canapé d'angle par une femme Crédit : ViktorCap

Le canapé est incontournable dans un salon qui sert aussi parfois de salle à manger. Il fait partie des éléments les plus visibles de l’ameublement. Remplacer l’ancien canapé par un modèle récent constitue ainsi un moyen efficace de relooker efficacement cette pièce. Concernant le choix, vous pouvez opter pour un canapé d’angle en L ou panoramique si la place dans le séjour le permet. Dans une petite pièce, un modèle droit avec ou sans pieds est plus adapté selon les conseils des professionnels dans ce domaine. Vous avez aussi la possibilité de mettre face à face deux canapés droits.

Oser le fauteuil de salon en bois ou en métal dans un petit espace

Remplacement de canapés par un fauteuil lors de l'aménagement d'un salon dans un appartement Crédit : fizkes

Il n’est pas toujours aisé de redécorer une petite salle. Toutefois, il existe une idée de décoration de salon qui marche à tous les coups. Il s’agit de remplacer le grand canapé par un ensemble de fauteuils. Installés face au téléviseur ou face à face, ces derniers apportent un style particulier au séjour. De plus, de nombreux modèles avec différents coloris permettent d'ajouter une touche de modernité dans cette pièce. Outre le fait d’avoir un salon relooké, vous obtenez un espace de vie agréable à regarder et à vivre. La circulation est par exemple plus fluide dans un salon sans canapé, mais avec des fauteuils.

Utiliser du papier peint avec des couleurs pour habiller le plafond

Un plafond de salon avec un revêtement rappelant celui d’un mur de chambre Crédit : necati bahadir bermek

En matière de relooking d’intérieur, la pose de papier peint ne traverse pas forcément l’esprit pour rafraichir un salon ou une chambre. Pourtant, cette idée de déco est efficace en plus d’être économique. D’autant plus qu’il existe de nombreux modèles imitant la texture du bois, de la pierre ou du crépi. Certains vendeurs proposent même du papier peint à peindre pour une décoration personnalisée dans une pièce comme le séjour. Pour avoir un rendu tendance, les motifs floraux, botaniques et bohémiens sont à privilégier.

Idée d'aménagement de salon : ajouter des plantes exotiques

Un salon décoré avec deux variétés de cactus installées à proximité d'une décoration murale moderne Crédit : Liudmila Chernetska

Multiplier les plantes est une idée classique, mais toujours efficace pour redécorer une pièce comme le séjour. Il ne s’agit pas de tomber dans le classicisme des fleurs, mais plutôt d’opter pour des plantes exotiques ou originales. Par exemple, les cactus subliment les pièces de vie dans lesquelles elles se trouvent. Ils attirent aussi le regard par l’effet de surprise. Vos amis ne s’attendront pas forcément à trouver des cactus dans votre salon, ce qui apportera une touche d’originalité à votre déco. En outre, ce type de plante peut être placé dans un panier, sur le sol ou sur des étagères dans le séjour.

Habiller un mur avec des cadres photo

Un mur de salon en blanc décoré avec des photos de famille Crédit : Ondroo

En matière de décoration d’intérieur de salon, la simplicité est souvent la meilleure des options. Si vous n’y avez pas encore pensé, pourquoi ne pas tout simplement orner un pan de mur avec des photos encadrées ? Vous pouvez raconter votre histoire en les fixant de gauche à droite sans les aligner complètement. Résultat, vous obtenez une décoration murale esthétique qui mettra en valeur la pièce et la salle à manger si elle est adjacente. Pour les photos, la sélection dépend de vos envies et de vos besoins. Vous pouvez même choisir des affiches ou des collages pour varier les effets.

Installer une applique murale à lumière indirecte

Un mur de salon gris orné de deux appliques murales décoratives Crédit : dit26978

Les photos encadrées ou les tableaux ne sont pas les seuls objets permettant de redécorer un salon. Il suffit de quelques appliques murales sur un pan de mur pour créer une nouvelle ambiance. Les modèles à lumière indirecte créent une ambiance chaleureuse dans un salon. Ils sont également agréables à regarder, car les sources de lumière ne sont pas directement visibles. Pour un rendu esthétique, pensez à placer vos appliques murales à la bonne hauteur. Cela permettra aussi d'éclairer les photos ou les accessoires à proximité. Elles doivent être à 1.80 m du sol dans une maison avec une hauteur de plafond standard, c’est-à-dire 2.50 m. Dans un appartement haussmannien où le plafond est plus élevé, il est possible de les installer à 2 m.

Adopter le canapé scandinave

Un grand salon orné par deux canapés scandinaves droits et d'une table supportant un cadre photo Crédit : hikesterson

Vous appréciez les intérieurs clairs et zen dans une maison ou un appartement ? Installer un canapé scandinave et quelques meubles de ce style peut vous aider à atteindre votre objectif de redécorer le salon et de créer un environnement réconfortant.

Le canapé scandinave vous permet d’avoir une décoration d’intérieur tendance. Il assure également une déco fluide, idéale pour la détente. En outre, ce type de mobilier a la particularité d’être moins onéreux. Il se marie parfaitement avec des fauteuils et une table basse dotée de pieds en bois clair ou plus modernes.

Ajouter un tapis original dans le coin salon

Une femme déroulant un tapis blanc sur le sol après des travaux d'aménagement de salon d'appartement Crédit : CentrallTAlliance

Tout comme le canapé et la table basse, le tapis est le bienvenu dans un salon. Un tapis original, installé au milieu de la pièce, peut suffire pour changer l’aspect général de cette salle. Il attire tout de suite le regard, même s’il est entouré de meubles. Il aide également à délimiter chaque coin de la pièce, ce qui peut apporter une sensation de confort. La mise en place d’un tapis original apporte aussi une touche soignée et arty dans cet espace de vie. De plus, il en existe un large choix sur le marché : berbère, scandinave et design. Les tapis berbères sont très tendance si vous souhaitez créer un intérieur stylé et authentique.

Inspiration déco maison : mélanger le style vintage et moderne

Un grand salon moderne avec un canapé ancien pour une ambiance cosy Crédit : Jovy 86

Ces derniers temps, les styles mélangés et dépareillés font partie des inspirations les plus appréciées. Pour cause, le mix entre les tendances permet de créer une déco originale en mélangeant des éléments de diverses époques. Par exemple, vous pouvez parfaitement associer les styles vintage et moderne.

Ce choix de combinaison vous permet d’avoir un salon surprenant et original en même temps. Vos visiteurs retrouveront des meubles vintage au milieu d’accessoires de décoration moderne. Le rendu est encore meilleur si la maison est de style contemporain. Inversement, il est aussi possible d’installer des meubles modernes dans un salon plutôt ancien pour créer un effet de surprise.

Adopter du mobilier en bois : canapés, chaises, tables

Une famille choisissant des meubles en bois pour aménager le salon et une chambre de leur appartement Crédit : doble-d

Vous souhaitez changer le style de déco de votre salon ? Choisissez un mobilier en bois pour remplacer les anciens en métal ou en plastique. Même si les meubles en bois sont souvent jugés trop classiques, ils restent d’excellentes options pour aménager un salon. Le bois est un matériau noble permettant de fabriquer des pièces d’ameublement élégantes et design. Il est également très résistant, ce qui assure d’avoir des éléments de décoration durables et esthétiques pour votre séjour.