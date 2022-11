15 décorations Harry Potter pour apporter de la magie à votre intérieur

Appréciée par les grands et petits, la saga Harry Potter peut servir de thème pour les fêtes. Découvrez 15 idées pour apporter une touche magique.

1. Créer un mur d’affiche avec Harry Potter et des annonces de Poudlard

Mur prêt à accueillir des affiches Crédit photo : LoraLiu

Créer un mur d’affiche sur le thème de Harry Potter est l’une des idées les plus faciles à réaliser.Vous pouvez le faire dans la chambre de vos enfants ou au milieu du salon pour une célébration d’anniversaire. Il suffit de choisir un mur propre, vide ou décoré d'un poster ou de cadres photo familiaux. Vous pouvez ensuite imprimer une affiche ou des photos de l’apprenti sorcier et de Poudlard. Des annonces comme sur des papiers journaux sont aussi possibles, ainsi qu’un poster. Le choix dépend surtout de votre inspiration. Il suffit d’éviter d’encombrer le mur.

2. Installer un photocall pour amuser les invités

Espace pour une prise de prêt à être décoré Crédit photo : Alexey Emelyanov

Pour une fête d’anniversaire ou familiale à Noël, un photocall est toujours la bienvenue. Les invités peuvent y prendre quelques photos avec un cadre sur le thème de la saga Harry Potter. Cette idée de décoration peut être réalisée en DIY avec les petits. Elle est également facile à mettre en place tout en étant peu coûteuse. De plus, la déco inspirée de l’école de Poudlard est pratique pour tout le monde. L’amusement est au rendez-vous. N’oubliez pas d’ajouter un poster ou une affiche pour être à fond dans le sujet.

3. Placer une boule de cristal à prophétie en déco de chambre

Réplique de la boule de cristal d’un professeur à Poudlard Crédit photo : https://the-wizards-shop.com/_ 65.90 €

La boule de cristal fait partie des a ccessoires incontournables lorsqu’il s’agit d’une décoration sous le signe de la magie. Elle peut annoncer à elle seule la couleur de l'événement. Elle s’utilise seule, ou à plusieurs, selon les besoins, dans la salle de réception ou au milieu des tables. Cet accessoire peut aussi servir de déco de chambre d’enfant fan inspirée de la saga Harry Potter. Les fans reconnaîtront tout de suite la fameuse boule de cristal à prophétie. Vos enfants auront envie de rester à la maison rien que pour jouer avec cet accessoire.

4. Transformer la porte d’entrée en mur de la plateforme 9 ¾ avec papier-peint

Des bagages passant à travers le mur de la plateforme 9 3/4 Crédit photo : momo11353

Pour un anniversaire sous le signe de l’univers de Poudlard et de Harry Potter, le mur de la plateforme 9 3/4 n’est pas à oublier. Tous les fans de la saga ont eu envie de traverser ce fameux mur depuis qu’ils l’ont vu pour la première fois. Pour le réaliser, vous pouvez couvrir votre porte d’entrée avec du papier-peint avec un motif de brique. C’est aussi simple que cela. Vos invités entreront tout de suite dans l’univers que vous souhaitez implanter après avoir ouvert la porte. Si vous voulez encore plus de réalisme, oubliez le papier et créez un passage avec des éponges peintes comme un mur en briques.

5. Installer des accessoires comme des livres pour sorcier

Des livres Harry Potter empilés sur une table Crédit photo : carneadele

Pour Halloween ou une soirée de retrouvailles entre amis, vous pouvez prendre quelques livres estampillés sorcier. Ensuite, disposez-les sur une table sans créer trop de désordre. Une fois que c’est fait, prenez un chapeau de sorcier et placez-le par-dessus les livres. Vos invités se croiront dans un logement de sorcier. Pour les livres, vous pouvez en prendre dans le grenier. Il suffit d’un seul livre qui soit dans le thème et l’illusion sera parfaite. N’oubliez pas qu’il s’agit de décorer. Évitez le désordre qui pourrait faire fuir les invités, et surtout, les plus jeunes, s’il y en a.

6. Retourneur de temps comme dans Harry Potter en DIY

Retourneur de temps doré Crédit photo : https://www.boutique-lofficine.fr/_ 6.99 €

En DIY, vous pouvez réaliser de nombreux accessoires de décoration Harry Potter comme le retourneur de temps. Cette réalisation peut être technique selon le niveau en bricolage. Elle prend aussi du temps. Toutefois, le résultat créera un effet « waouh » chez vos amis et convives dans le cadre d’une fête. S’il s’agit d’une déco de chambre, vos enfants seront contents d’avoir une version faite maison du retourneur de temps dans le monde inventé par J.K Rowlings. Pour renforcer les liens entre toute la famille, vous pouvez aussi réaliser cet accessoire de déco ensemble.

7. Portrait photo en carton sur les murs façon Harry Potter

Exemple de cadre photo en carton Crédit photo : DmitryBairachnyi

Si vous êtes un adepte du DIY, vous savez très bien qu’il est possible de faire des merveilles avec du carton. Pour cette décoration, créez des cadres photo avec du carton. Peignez délicatement les bords. Ensuite, ajoutez une image, une affiche ou un poster de votre choix: Harry Potter, Poudlard, et autres. Laissez parler votre imagination. Vous pouvez même imprimer de vraies photos pour plus de réalisme. Une fois que vous aurez compris la démarche, vous pourrez en créer autant que vous le souhaitez. La taille peut aussi varier selon vos envies. Ici, l’objectif est de rappeler la scène où les personnages sur les tableaux passent d’une œuvre à une autre.

8. Des libellules clé suspendus pour apporter de la magie

Une clé volante magique Crédit photo : BedlamitesBoutique i15.88 €

Les objets suspendus constituent d’excellentes décorations, surtout lors d’une fête. Vous pouvez en mettre quelques-uns durant votre soirée consacrée au monde de Harry Potter. Pourquoi ne pas suspendre des libellules clés? Elles plairont certainement aux enfants et aux adultes. Il est possible d’en trouver des prêtes à être installées dans les magasins spécialisés. Vous pouvez aussi opter pour le DIY. Cette deuxième solution est une bonne idée pour passer du temps en famille. Pour information, vous trouverez de nombreux tutos consacrés à ce sujet sur Internet. Vous n’avez qu’à les suivre en cas de difficulté.

9. Déguisement Harry Potter suspendu aux portes ou à la cheminée

Déguisement complet Harry Potter porté par un enfant Créditphoto :https://www.fnac.com/_ 19.99 €

Le déguisement ne se met pas que sur le dos. Vous pouvez en disposer un peu partout dans la pièce, même devant la porte. Comme déguisement, vous avez l’embarras du choix. Vous pouvez opter pour des lunettes avec baguette et cravate Harry Potter.Vous pouvez les disposer sur la cheminée si vous en avez une. La robe peut être accrochée à la porte d’entrée. Une autre possibilité est d’installer une ou deux écharpes tricot avec le blason de la maison Gryffondor autour de la cheminée. Vous êtes plutôt Serdaigle? Vous pouvez choisir les maisons que vous souhaitez du moment que les couleurs se marient avec votre décoration.

10. Installer des balais de Quidditch en bois de l’univers de Poudlard

Des balais de Quidditch en déco Crédit photo : Alena Kravchenko

L’une des scènes les plus appréciées de la saga est le moment où Harry Potter joue au Quidditch. Vous pouvez vous inspirer de cette scène pour créer votre décoration. Parmi les possibilités, créez ou achetez des balais de Quidditch selon vos moyens. Ensuite, vous pouvez les ranger dans un coin ou les éparpiller dans la maison. Ces balais apportent de l’authenticité à la décoration. À un moment donné, un de vos convives demandera sûrement à jouer avec, ce qui va rendre la fête encore plus inoubliable. N’oubliez pas qu’un événement durant lequel tout le monde s’amuse est forcément réussi.

11. Une carte façon Harry Potter pour donner des instructions

Une invitation façon Harry Potter Crédit photo : https://www.etsy.com/_ 25.00 €

Les cartes en carton peuvent être utilisées comme éléments de décoration lors d’une fête. Elles peuvent servir à annoncer le programme. Il est aussi possible d’utiliser une carte pour indiquer la salle de réception ou les toilettes. Pour rester dans le thème, elle doit présenter un type d’écriture ressemblant à celle utilisée dans le film. Si vous êtes inspiré, un message inspirant la peur est conseillé pour respecter le sujet. S’il y en a, le reste des cartes d’invitation peut être transformé en accessoires de décoration.

12. Installer une baguette magique ou plusieurs durant une fête d’anniversaire

Une réplique de baguette magique Crédit photo : CTRPhotos

Quand il s’agit de Harry Potter, il est difficile de ne pas penser à la baguette magique d’un sorcier. Vous pouvez ainsi l’utiliser comme décoration. Pour cela, prenez plusieurs contenants et mettez-y des baguettes magiques. Certaines d’entre elles peuvent être suspendues si vous le souhaitez. Faites en sorte que les invités de la fête d’anniversaire puissent les décrocher. Les plus jeunes auront sûrement envie de jouer avec les baguettes. Ainsi, vous obtenez des objets de déco esthétiques avec ces baguettes. De plus, elles sont pratiques, car il est possible de jouer avec elles.

13. Rangement express façon quai 9/3 dans Harry Potter

Un rangement décoratif Harry Potter facile à réaliser Crédit photo : JesusFernandez32

Réalisez une déco express pour créer un quai 9 3/4 comme dans Harry Potter. Pour ce DIY, vous aurez besoin:

D’une table ;

D’un livre ;

D’un poster ;

De plusieurs valises ;

D’un balai de sorcier ;

De plusieurs lettres.

En somme, vous pouvez prendre tout ce qui rappelle le monde imaginé par J.K.Rowlings. Ensuite, vous les disposez de façon ordonnée ou désordonnée selon vos envies. Le quai doit être esthétique et inviter à faire la fête. Cette idée peut être coûteuse. Cependant, vous pouvez imprimer quelques cartes vous-même. Il est aussi possible de prendre quelques accessoires dans le grenier et d’en créer en DIY.

14. Reproduire la scène des lettres sortant de la cheminée pour Noël

Des enveloppes façon HarryPotter derrière une vitre Crédit photo : Alena Kravchenko

Les lettres rappellent l’annonce de l’admission de Harry Potter à Poudlard. Elles peuvent servir de décoration à Noël. Vous pouvez les faire sortir de la cheminée pour l’occasion. L’idée est originale et surprenante à la fois. Les invités et les petits feront tout de suite le rapprochement entre le film et la fête de la Nativité. Pour un effet de surprise, vous pouvez laisser des messages ou des vœux comme avec de vraies lettres. Cette idée nécessite du temps. Si vous souhaitez surprendre vos enfants, vous devez commencer dès qu’ils se couchent. Dans le cas contraire, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de temps pour dormir.

15. Décorations avec des mandragores pour Halloween

Mandragore sortie de son pot Crédit photo : Pinterest

Pour Halloween, le thème de la sorcellerie est parfaitement adapté. Au lieu de suivre des idées classiques comme décorer la maison avec des baguettes et des balais, pensez aux mandragores. Dans le film, la mandragore est une plante avec un air de bébé enterré dans un pot. Elle peut faire peur à plus d’un, petits comme les grands. Pour vous en procurer, sachez que de nombreux magasins en ligne en proposent. Il est également possible d’en créer vous-même. Vous trouverez facilement des tutos pour fabriquer des mandragores façon Harry Potter sur Internet.