Chambre ado : 10 conseils pour décorer parfaitement sa chambre

Voici tous nos conseils pour aménager une chambre d'ado parfaite pour que votre grand enfant se sente bien.

L'adolescence marque la fin de l'enfance et le début dans la vie d'adulte. Bien souvent, à l'adolescence, l'enfant demande plus d'indépendance et d'intimité. Pour un ado, évoluer dans une chambre qui lui ressemble et à son goût est primordial. À partir de 10 ans, âge du début de l'adolescence selon l'OMS, cette chambre devient le repère de l'ado. Il y passe la plupart de son temps. Il y reçoit ses amis, y fait des soirées, y travaille, y dort et y mange même parfois.

À la différence de sa chambre d'enfant, l'adolescent aura besoin de trois espaces bien définis dans cette nouvelle chambre. Votre ado rentre au collège, il aura donc besoin d'un véritable espace consacré au travail. Optez pour une décoration qui lui ressemble, dans laquelle il se sent bien. Pour cela, suivez nos conseils.

1. Créez des espaces distincts à la manière d’un studio

Pour que votre ado se sente bien dans sa chambre, il faut créer des espaces différents. L'ambiance de sa chambre doit être cosy et réconfortante. Idéalement, la chambre de votre ado doit se séparer en 3 parties distinctes, comme un petit studio.

L’espace de repos

Ce premier espace est consacré au sommeil de votre ado. Dans un coin de la chambre, confectionnez un espace dédié au repos de votre ado. L'élément principal doit être le lit. Pour que les ados fassent la différence entre l'espace sommeil et le reste de leur chambre, cloisonnez le lit avec des étagères ou des meubles de rangements.

L’espace de détente

La seconde partie de cette pièce qui doit être mise en valeur c'est l'espace de détente. Il se caractérise par une banquette en bois ou des poufs confortables. Cet espace peut être séparé par une étagère avec des livres par exemple. Cela peut devenir un coin lecture ou de détente.

L’espace de travail

Venue l'adolescence, votre enfant doit absolument avoir un espace de travail approprié. Votre ado rentre au collège et va connaître la joie des devoirs le soir. Pour suivre correctement l'école, votre adolescent pourra travailler correctement grâce à un bureau correctement agencé. Sur le bureau de votre ado, privilégiez les rangements. Il peut vite être débordé et l'objectif n'est pas que le bureau soit un débarras.



2. Le choix des couleurs

Comme pour toutes les pièces, le choix des couleurs est un moment crucial dans l'aménagement d'une pièce. Si vous ne voulez pas vous mettre votre ado à dos, demandez-lui quelles couleurs il souhaite pour la déco de sa chambre. Attention, s'il vous demande du jaune, du rouge ou du bleu électrique, refroidissez ses ardeurs ! En effet, en décoration, il existe des couleurs qui ne sont pas faites pour habiller une chambre. Une chambre c'est un espace de vie propice au sommeil et au repos. Ainsi, pour favoriser le sommeil, on privilégie des couleurs neutres et des teintes sobres qui ne perturbent pas le sommeil. Pour la chambre de votre ado, misez sur le beige, le blanc, le gris, le taupe et les couleurs pastel.

En plus d'être moderne, une couleur claire permet la personnalisation de la pièce. Il est plus simple de personnaliser un mur blanc qu'un mur jaune ou rouge.

3. Le lit mezzanine

Le lit mezzanine est véritablement un avantage pour la décoration d'une chambre d'ado. En plus d'être un élément de déco imposant, un lit mezzanine libère de l'espace au sol. Sous le lit mezzanine, le bureau peut prendre toute la place. Ainsi, grâce au lit mezzanine, chaque espace est correctement délimité et votre ado ne monte dans le lit que pour dormir. Il existe des lits mezzanines de toutes les formes et de tous les prix, renseignez-vous auprès des magasins de décoration pour trouver des idées et inspirations.

4. Laissez de la place pour la personnalisation

Quand on est adolescent, on est dans une période charnière. On a des idoles, des groupes de musiques adorés, des films préférés… Au moment de l'aménagement d'une chambre d'ado, c'est primordial de laisser une place à la personnalisation. Que ce soit des posters, des trophées sportifs, des livres ou des objets symboliques pour votre ado, laissez votre enfant exprimer ses goûts. Les ados doivent se sentir dans leur chambre, et non dans une chambre de magazine de déco.

5. Aménager une chambre pour garçon ou pour fille, quelles différences ?

À la différence de l'aménagement d'une chambre d'enfant, la décoration d'une chambre d'ado fille est quasiment identique à la chambre d'ado garçon. Fini le bleu pour le garçon et le rose pour la fille, les ados demandent de plus en plus de neutralité dans les couleurs. La grande différence entre les deux va surtout jouer sur les meubles. Alors que les filles vont privilégier une coiffeuse avec miroir, les garçons préféreront aménager un coin chill pour recevoir avec leurs amis.

Que votre ado soit une fille ou un garçon, il aura besoin des mêmes meubles : un lit, un bureau, un dressing et des rangements. Le reste, c'est à eux de décider quel style ils veulent apporter à leur chambre.

6. Veillez à l'harmonie des couleurs

En décoration, il faut toujours veiller à l'harmonie des couleurs. Il ne faut pas peindre les murs n'importe comment. Pour connaître toutes les bonnes associations de couleurs, pièce par pièce, suivez notre guide des couleurs.

7. Habillez la chambre avec des étagères

Bien souvent, les chambres d'ado sont très minimalistes. Un lit, une commode et un bureau, les murs blancs et ça fait l'affaire. Pour aménager la chambre de votre ado, accrochez des étagères en bois au mur. Ces étagères habilleront la pièce et permettront de poser des éléments de déco.

8. Une déco tendance et moderne

Pour une décoration moderne dans une chambre d'ado, optez pour une déco minimaliste. Pas trop de meubles et des teintes claires, c'est le combo parfait pour rendre la chambre de votre enfant moderne.

9. Les rangements, c'est important

Si vous ne voulez pas que la chambre de votre ado se transforme en grand bazar, pensez aux rangements. Des paniers en osier, des rangements fermés ou des boîtes sous le lit, faites votre choix.

10. Les chambres à thème

Si votre ado est fan de foot ou de la culture anglo-saxonne, faites-lui plaisir en aménageant sa chambre avec une thématique. Attention aux excentricités, pensez que quand vos enfants partiront, cette chambre restera dans votre maison…