14 idées pour décorer l'entrée de sa maison

Pièce souvent négligée en terme de décoration, l’entrée est pourtant le premier aperçu de la maison ou de l’appartement. Alors voici quatorze idées pour aménager et décorer l’entrée de sa maison avec style.

Le salon, la cuisine ou encore la chambre sont les pièces de la maison qu’on s’empresse souvent d’aménager et de décorer, pour se sentir bien chez soi. Et, souvent, on néglige l’aménagement et la déco de l’entrée. Pourtant, que ce soit un espace exigu ou une grande pièce, que ce soit fermée ou ouvert sur les autres pièces, que ce soit un sas, un couloir ou un grand hall, l’entrée est le premier aperçu de l’appartement ou de la maison. Elle donne le ton du reste de la décoration de l’intérieur. Il est donc essentiel que ce soit un espace accueillant, un endroit joli et fonctionnel où l’on se sent bien quand on rentre chez soi après une journée de travail, où l’on se met à l’aise avant de passer au salon. Alors voici quatorze idées pour aménager et décorer son entrée avec style.

Quatorze idées pour décorer l’entrée de sa maison

Conseil déco pour l’entrée n°1 : installer des rangements pour chaussures tendance

L’un des premières choses que l’on fait en rentrant chez soi, c’est enlever ses chaussures pour se mettre à l’aise dans des chaussons ou des chaussettes moelleuses. Il est donc essentiel d’avoir un espace de rangements pour les chaussures à l’entrée de sa maison pour ne pas laisser traîner ses baskets dans l’entrée. Cela peut être un meuble bas de rangement qui pourra également servir de banc, une série de casiers pour accueillir escarpins, bottes, et tennis, un placard encastré ou encore un meuble à tiroirs adaptés aux chaussures. À choisir en fonction de la place disponible.

Conseil déco pour l’entrée n°2 : mettre un banc ou une banquette

Pour plus de confort et de fonctionnalité, un banc ou une banquette dans une entrée permettent de ses déchausser sans effort. En plus, avec un banc tendance ou une banquette moderne et quelques coussins, cela fera de l’entrée un espace accueillant… et pratique : il sera possible de glisser dessous des paniers ou des boîtes pour chaussures ou autres objets.

Conseil déco pour l’entrée n°3 : choisir un joli tapis

Une fois les chaussures enlevées, il n’y a rien de plus agréable que de marcher sur un tapis moelleux. Installer dans l’entrée, il sera aussi pratique qu’esthétique.

Conseil déco pour l’entrée n°4 : opter pour un porte-manteaux design

Une fois délesté de ses chaussures, on se débarrasse habituellement de son manteau, de son écharpe et de son sac. Pour éviter de les laisser traîner en vrac, la solution pratique est d’avoir un porte-manteaux design ou une série de patères stylées à portée de mains dans l’entrée. Attention cependant à ne pas les surcharger et à ranger régulièrement les manteaux et autres vestes qui s’accumulent rapidement dans une penderie. À moins d’avoir un vestiaire…

Conseil déco pour l’entrée n°5 : prévoir un vestiaire

… Pour ranger ses manteaux, ses vestes et autres vêtements et accessoires, le plus fonctionnel est d’avoir un vestiaire à l’entrée si l’espace le permet. Et, en plus, c’est pratique : cela permet de trouver ses affaires avant de sortir, et de ranger directement ses vêtements en rentrant. Pour un placard bien optimiser, penser à installer une penderie avec des cintres, mais aussi des tiroirs et des casiers pour entreposer des accessoires comme des écharpes ou des sacs.

Conseil déco pour l’entrée n°6 : installer une console tendance

L’entrée est l’endroit idéal pour aménager des rangements. Installer une console tendance permet d’avoir des tiroirs et des placards pour ranger ce qui ne doit pas être vu, et un tablette pour entreposer objects de décoration, coupelle pour les clés ou encore des plantes.

Conseil déco pour l’entrée n°7 : poser des étagères

Si la place n’est pas suffisante pour un meuble ou une console dans l’entrée, l’option moins encombrante est de poser des étagères aux murs, pour entreposer quelques objets de décoration et accessoires utiles.

Conseil déco pour l’entrée n°8 : mettre de la couleur aux murs

Mettre de la couleur sur les murs, avec de la peinture ou du papier peint, peut permettre de délimiter l’espace de l’entrée. La tendance est au bleu canard ou au vert d’eau. Le terracotta peut également donner un aspect cosy et accueillant à une entrée. Au choix !

Conseil déco pour l’entrée n°9 : installer une verrière

Dans le cas d’une entrée ouverte sur le salon ou sur la cuisine, une verrière peut permettre de délimiter l’espace tout en laissant passer la lumière et en gardant la vue sur l’intérieur de la maison. Autres possibilités : installer un claustra en bois ou une bibliothèque comme cloison ouverte.

Conseil déco pour l’entrée n°10 : poser un miroir

Pour jeter un coup d’oeil à sa coiffure, son maquillage, sa tenue avant de partir de chez soi, l’idéal est de poser un miroir dans l’entrée de sa maison. Que ce soit un petit miroir de poche ou un grand miroir en pied, que ce soit un miroir rond ou rectangulaire, un miroir simple ou de style rococo. À noter que les miroirs ont la propriété d’agrandir les espaces, parfait pour une entrée exigu.

Conseil déco pour l’entrée n°11 : accrocher des cadres

Pour mettre de la couleur, de la vie dans une entrée, l’une des option est d’accrocher une multitude de cadres avec des photos, des dessins, des affiches sur un mur. Plus il y en a mieux c’est pour une déco tendance.

Conseil déco pour l’entrée n°12 : utiliser de la peinture ardoise

Pour laisser des petits mots d’amour à votre compagnon ou votre colocataire ou simplement pour écrire la liste des courses, peignez l’un des murs de votre entrée avec de la peinture ardoise. Une craie à portée de main, et le tour est joué !

Conseil déco pour l’entrée n°13 : installer une suspension

La luminosité d’un hall d’entrée est importante. Pour une ambiance tamisée, opter pour une suspension design ou une guirlande lumineuse. Et, pour le côté pratique, il est nécessaire de bien penser aux interrupteurs pour pouvoir allumer et éteindre les lumières, en entrant mais aussi une fois que l’on est passé dans une autre pièce de la maison.

Conseil déco pour l’entrée n°14 : penser aux plantes

Pour rendre une pièce vivante, rien de mieux que des plantes d’intérieur. Une entrée ne fait pas exception : elle s’animera avec des ficus, des fougères et autres espèces flamboyantes. Surtout si l’espace est lumineux. Pour plus d’effet, ne pas oublier de les arroser !

