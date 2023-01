15 idées d'aménagement de son jardin simple

Vous disposez d’un coin jardin, et cherchez une idée pour le mettre en valeur? Voici 15 idées d’aménagements de jardin simples à adopter d’urgence.

Aménager son jardin : 15 idées faciles à découvrir

Photo d’un jardin paysager avec un plan d’eau, un gazon et des massifs avec différentes plantes. Crédit : YuraWhite

À voir aussi

Posséder un grand jardin derrière sa maison est le rêve de tout un chacun. Toutefois, avoir un petit espace extérieur est déjà une aubaine, à condition de savoir l’aménager. Pour qu’il reste beau et vous offre un environnement accueillant et reposant, votre jardin doit être aménagé et entretenu, indépendamment de sa taille et du type de sol. Que vous souhaitiez y construire une piscine, y aménager une terrasse avec coin salon, ou encore y créer un potager ou un plan d’eau, vous n’êtes pas obligé de faire appel à un jardinier paysagiste pour avoir un jardin à votre image.

Aménager un jardin commence immanquablement par l’évaluation de votre terrain. Il s’agit essentiellement de déterminer la superficie disponible ainsi que la nature du sol. Vous devez ensuite définir les différents éléments fixes qui entourent ou qui sont inclus dans votre jardin, tels que votre maison, une allée, un abri de jardin, une terrasse en bois, un potager, etc. C’est sur la base de ces informations que vous pourrez créer un plan de votre jardin afin de l’aménager en fonction de vos besoins et de l’espace disponible. Vous pouvez par exemple ajouter une piscine, un plan d’eau, du mobilier d’extérieur, des massifs fleuris, des plantes vivaces, des espaces verts, ou des arbustes selon le style de jardin qui vous fait envie. La décoration fait aussi partie des étapes à étudier dans l’aménagement de votre jardin. Quel que soit votre style déco préféré, vous trouverez la meilleure idée pour décorer votre jardin et terrasse. Dans ce guide, découvrez 15 idées d’aménagement de jardin simple pour vous aider à choisir les bons végétaux, la bonne astuce déco, le design de mobilier le mieux approprié, et pour profiter au mieux de l’espace disponible. Des astuces et conseils pratiques vous sont donnés, que ce soit pour l’entretien de vos plantes et fleurs, ou pour le choix des variétés à planter.

1 – Aménagement de jardin : miser sur des plantes de différentes couleurs

Jardin derrière la maison, avec une terrasse, une pelouse et différentes plantes de toutes les couleurs. Crédit : LeeYiuTung

Pour que votre jardin soit beau, mettez-y de la couleur ! Si vous n’avez pas encore de massifs fleuris, pensez à placer des pots dans lesquels vous planterez des fleurs de printemps et d’été de différentes couleurs qui fleuriront rapidement. Si vous êtes impatient, vous pouvez aussi acheter des plantes en pot déjà fleuries, chez votre fleuriste habituel. Ainsi, vous obtiendrez rapidement un paysage fleuri aux multiples couleurs.

2 – Aménager un jardin avec les bons végétaux

Des jolies fleurs d'anthémis orange et jaune dans une jardinière Crédit : aimintang

Vous n’avez pas la main verte ni du temps pour entretenir vos plantes? Cette idée d’aménagement est pour vous ! Choisissez les bons végétaux, optez pour des fleurs sauvages qui ne nécessitent que peu d’entretien. Afin qu’elles ne prolifèrent pas dans votre jardin et ne prennent pas le dessus sur votre pelouse, entourez-les de rochers ou de cailloux. Vous pouvez acheter des graines de plantes sauvages et les semer. Pour aider vos plantes dans leur croissance, il est conseillé de les tailler pendant la première année de leur plantation. Pour cela, il suffit de les couper à environ 5 cm du sol et de répéter la taille tous les 2 mois environ pendant la période estivale.

3 – La décoration et l’accessoirisation du jardin

Un jardin avec une piscine, un abri de jardin, du mobilier extérieur, des plantes en pot. Crédit : km406

Le plus souvent, la terrasse et le jardin ne font qu’un et constituent une pièce de vie extérieure qu’il convient d’aménager pour en faire un paysage accueillant. Dans ce sens, les accessoires et les éléments déco sont de mise, comme c’est le cas dans tous les jardins aménagés. L’idée est notamment d’installer un mobilier confortable tel qu’un salon de jardin contemporain, et de le compléter avec des statues ou des décorations correspondant à vos goûts personnels.

4 – Installer un mobilier design dans le jardin : le fauteuil suspendu

Deux fauteuils suspendus au-dessus du gazon dans le jardin. Crédit : Gorgots

Installez 1 ou 2 fauteuils suspendus pour agrémenter la décoration de votre jardin. Ce type de mobilier offre un espace confortable qui vous permet de profiter du paysage de votre jardin et des beaux jours de printemps ou d’été. Il a la particularité de pouvoir s’intégrer à tous les espaces, même si vous n’avez pas encore construit une terrasse avec pavage pour accueillir un salon de jardin classique.

5 – Installer une pergola ou une tonnelle dans le jardin

Une pergola en bois dans un beau jardin verdoyant. Crédit : Finmiki Images

La tonnelle ou la pergola sont incontournables dans un jardin où aménager un espace de vie à part entière. Ces accessoires ont pour fonction d’offrir un point d’ombre, mais pour faire simple, vous pouvez opter pour une tonnelle démontable. Choisissez une tonnelle deux fois plus large que la surface au sol sur laquelle vous disposerez du mobilier extérieur.

6 – Miser sur la pelouse artificielle

Pelouse artificielle dans un beau jardin de verdure à l’arrière d’une maison. Crédit : Joanne Dale

Un vrai gazon nécessite un entretien approprié et régulier. La pelouse fraîche doit être tondue, arrosée régulièrement, mais aussi nourrie. Pour vous épargner les fastidieuses tâches requises pour entretenir votre gazon, optez pour une pelouse synthétique ! Elle restera verdoyante tout au long de l’année et vous oublierez même qu’il s’agit d’herbes artificielles.

7 – Construire une bordure de jardin en bois

Bordure de jardin en planches de bois brut. Crédit : pinterest

Quel que soit le style de votre jardin et vos variétés de fleurs, massifs et arbustes, la bordure en bois apportera une touche authentique au paysage de votre jardin en délimitant les espaces dédiés aux plantes. Elle a en plus l’avantage d’être entièrement naturelle et facile à poser. En effet, il vous suffit de planter vos planches ou tiges de bois pour bordure à l’aide d’un simple maillet. Naturelles ou colorées, vous disposez d’un large assortiment de bordures de jardin en bois dans le commerce.

8 – Aménagement du jardin : créer une ambiance zen

Photo d’un petit jardin zen. Crédit : pinterest

Le jardin zen ou jardin japonais se caractérise par sa sobriété et son esprit basé sur la méditation. Le plus souvent associé au jardin sec, ce style de jardin se compose généralement de graviers, de mousses et de rochers. Mais un paysage de jardin zen peut aussi inclure des arbustes, des plantes vivaces, des plantes couvre-sol et même une fontaine ou un plan d’eau. Misez sur le jardin zen pour un aménagement de jardin simpled’entretien !

9 – Embellir la décoration de l9a terrasse

Mobilier d’extérieur en bois sur une terrasse de jardin. Crédit : kruwt

La décoration et l’agencement de la terrasse extérieure font partie des étapes essentielles de l’aménagement du jardin. Si vous ne disposez pas d’un jardin, mais souhaitez aménager votre terrasse, il suffit d’y disposer une jardinière pour obtenir un bon aménagement paysager. Pensez aussi à placer des galets blancs au pied des arbustes en pot et sur le bord de la terrasse. Que votre terrasse soit accolée à votre maison ou située au milieu du jardin, vous avez de multiples options pour l’agencer.

10 – Créer un espace dédié au calme

Un banc en bois sous les arbres, devant un parterre de fleurs. Crédit : Bronwyn8

Votre jardin doit être un endroit qui vous procure bien-être et sérénité, et où vous pouvez profiter pleinement de moments de tranquillité totale. Aménagez un espace dédié au calme dans un coin de votre jardin, où vous installerez un banc en bois, ou deux fauteuils. Une place d’où vous pourrez contempler la beauté du paysage de votre jardin et plonger dans la contemplation.

11 – Placez des paniers de fleurs suspendus

Un beau panier de fleurs suspendu. Crédit : Antony-Kemp

Les paniers de fleurs suspendus embellissent votre terrasse et apportent une touche supplémentaire à votre jardin. Leur emplacement aérien permet aussi de compenser le manque d’espace au sol si vous avez un petit jardin ou une petite terrasse. Prenez un vieux conteneur, tapissez-le avec une doublure et remplissez-le de terreau. Il ne vous reste qu’à planter vos fleurs aux couleurs éclatantes et le tour est joué. Les pots de fleurs suspendus peuvent être fixés sur les murs de la maison ou sur une tonnelle en bois par exemple.

12 – Placez un miroir dans le jardin

Miroir, un élément d’un jardin paysager. Crédit : Fotofantastika

Si vous avez un petit jardin, placez-y un miroir pour créer une sensation d’espace. Le miroir est également parfait pour compenser le manque de luminosité dans un coin sombre de votre petit jardin. Préférez un miroir de grande taille pour plus d’effet et assurez-vous qu’il est résistant aux intempéries.

13 – Les abris de jardin pour agencer l’aménagement du jardin

Abri de jardin devant la pelouse, au pied des arbres. Crédit : stu99

Si vous avez des objets à stocker tels que du bois de chauffage ou des outils de bricolage, installez un abri de jardin. Ce type d’aménagement apportera une touche esthétique supplémentaire à votre jardin. Dans le commerce, vous trouverez facilement des abris de jardin en kit que vous pouvez monter vous-mêmes, parmi différents matériaux, notamment du bois et du métal.

14 – Installer des plantes et haies artificielles

Haie artificielle pour un jardin sans entretien. Crédit : pinterest

Si vous n’avez pas beaucoup de temps à consacrer à l’entretien de votre jardin, complétez-le avec une haie artificielle qui embellira les murs et la clôture. Votre jardin vous procurera un cadre de verdure tout au long de l’année. Les haies artificielles sont disponibles en différents modèles et dans la dimension de votre choix.

15 – Pour les mains vertes : le nettoyage de printemps

Lavage haute pression pour nettoyage une terrasse en bois. Crédit : Wojciech Kozielczyk

Pour avoir un beau jardin, un nettoyage périodique peut être bénéfique, sans que cela ne nécessite ni beaucoup de temps ni des efforts importants. C’est au printemps que cette tâche doit être réalisée. Au-delà du ramassage des feuilles et branches mortes jonchées sur le sol après l’hiver, pensez aussi à déloger les mauvaises herbes pour que votre jardin reste impeccable. En plus d’être inesthétiques, les mauvaises herbes peuvent endommager vos dalles si vous avez une terrasse en pavages.