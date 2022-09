Les meubles en palettes sont de plus en plus en vogue chez les amateurs de déco. Laissez-vous séduire avec ces 15 idées de salon de jardin avec des palettes !

Le salon de jardin en palettes : simple, efficace, tendance et élégant !

Les meubles en palettes sont les nouvelles stars de la déco actuelle. Pourtant, il ne s’agit que de simples plateaux en bois destinés à la base pour le transport de marchandises. Alors, pourquoi la palette rencontre-t-elle un si grand succès ?

Utiliser la palette comme matériau principal pour la fabrication de mobilier est une certaine forme de recyclage. L’un de ses grands points forts est qu’elle est généralement gratuite. En effet, les palettes sont des supports utilisés par les supermarchés, les hypermarchés et les usines. Il vous suffit de les récupérer, mais ne comptez pas sur le service de livraison ! Une fois à la maison, il est temps de vous atteler à la fabrication de meubles. Toutefois, il est possible que vous ne puissiez pas trouver de palettes dans ces endroits. Pas de panique, vous pouvez très bien en commander en ligne sur des sites comme Amazon. Le prix de la palette est toujours moindre. En achetant en ligne, vous profitez de la livraison directe au portail de votre maison !

Le deuxième grand point fort de la palette est que, tout comme les planches en bois, elle peut être utilisée pour la fabrication de meubles en tout genre. Canapé droitoucanapé d’angle,banc, grande table de salle à manger,table basse,fauteuil, vous pouvez tout faire avec. Il est important de mentionner que la fabrication de meubles en palettes reste un petit travail de menuiserie. De ce fait, pensez à trouver des plans pour mener à bien la fabrication de vos meubles et également à vous munir d’outils (scie, marteau, clous, ponceuse…).

Le troisième point fort de la palette est que les planches utilisées pour la fabriquer sont faites en bois massif (pin ou épicéa). Ce type de matériau peut tenir des années sans pour autant se dégrader. En plus de pouvoir en faire le meuble que vous souhaitez, la palette en bois peut être peinte de la couleur que vous voulez. Blanc, noir, rose, bleu, vert ou rouge, à vous de voir. Vous pouvez tout aussi bien laisser agir le charme de la couleur naturelle du bois.

Un autre point fort de la palette est qu’elle ajoute cette petite touche naturelle et insuffle une touche ethnique dans votre déco générale. Autant dire qu’un salon en palettes est tout ce qu’il vous faut pour devenir la nouvelle star de déco de Pinterest ou Instagram.

En somme, la palette est ce qu’il y a de mieux pour la déco. Pas chère, voire gratuite, facile à manier, très versatile et surtout remplie d’un charme boisé naturel, elle constitue le must de la décoration, tant intérieure qu’extérieure.

15 idées pour intégrer le salon en palettes dans votre jardin

Canapé en palettes dans un jardin Credit : svehlik

Le salon de jardin en palettes est ce qu’il y a de plus tendance. Le charme du bois constitue une valeur sûre pour une déco extérieure. En termes de palettes, ce ne sont pas les idées qui manquent ! En voilà 15 pour vous inspirer et vous aider à faire de votre salon de jardin l’un des plus populaires de Pinterest. Alors, à vos palettes et vos outils !

Le salon de jardin en palettes, coloré et cozy

Jardin en palettes coloré jaune et gris. Crédit : Istock

Le salon de jardin est généralement constitué de différents meubles, à savoir : un canapé, un fauteuil ou deux et une table basse. Pour la fabrication du mobilier de votre salon de jardin en palettes, pensez à chercher des plans sur Internet. Vous en trouverez facilement sur les sites dédiés à la menuiserie.

Une fois votre salon constitué, vous pouvez choisir de peindre les meubles pour un effet contemporain. Privilégiez une couleur unique pour tous les meubles (monochromie) ou optez une couleur différente pour chacune des pièces de mobilier.

Lorsque la peinture du salon est terminée, il faut passer à l’aspect confort. Chacune des pièces de mobilier doit être munie d’un matelas de sa taille et de plusieurs coussins. Vous pouvez également les choisir en blanc, en noir ou de la même couleur que les différents meubles du salon. Laissez parler votre imagination pour qu’une ambiance cozy imprègne votre jardin.

Le salon de jardin en palettes avec un parasol

Pour que votre salon de jardin reste à l’ombre, pensez à installer un parasol. Vous pouvez en trouver de toutes sortes et à très bon prix sur des sites de vente comme Amazon. Pas besoin de vous déplacer, la livraison se fait à domicile.

Pour une meilleure harmonie dans votre jardin, optez pour un parasol dont tous les constituants solides sont fabriqués en bois.

Le salon de jardin en palettes blanches, chic et sobre

Palette blanche avec des coussins. Crédit : Istock

Lorsqu’il est question de déco, le blanc est une couleur incontournable. Elle apporte de la sobriété à l’ambiance générale et imprègne le tout d’un voile de pureté. Pour aller plus loin, optez pour un style monochrome en faisant en sorte que chaque meuble en palettes et chaque coussin soit blanc. Vous pouvez également créer un contraste avec des coussins de couleur. Pour que la teinte soit bien mise en évidence, choisissez plutôt des couleurs vives et flashy.

Des fauteuils en palettes pour votre salon de jardin

Fauteuils de jardin en palette. Crédit : Istock

Le fauteuil est sûrement le meuble qui représente au mieux le confort. Alors, pourquoi ne pas l’intégrer à l’aménagement de votre salon de jardin ? Vous pouvez même aller plus loin en installant uniquement des fauteuils en palettes dans votre jardin. Placez par exemple 3 fauteuils pour faire un triangle et posez une petite table basse en palettes au milieu. Vous pouvez aussi faire plus simple en remplaçant la table basse par une simple caisse en palettes.

Le salon de jardin en palettes aménagé pour le romantisme

Palette faite en palette de bois romantique. Crédit : Istock

Si le charme naturel du bois ne vous suffit pas, il vous est possible d’accentuer l’effet romantique en ajoutant quelques plantes en pot. Enroulez une guirlande lumineuse sur le dossier de chaque meuble en palettes. Une fois le soir venu, allumez les lumières et faites de votre jardin un haut-lieu de l’amour… Et du style !

Le salon de jardin en palettes avec des dossiers hauts

Coin salon en palette. Crédit : Istock

Lahauteur du dossierd’un meuble joue beaucoup dans l’aspect général du salon. Il faut savoir qu’un dossier plus haut permet d’offrir plus de confort. De ce fait, les meubles de jardin à dossier haut sont à favoriser.

La grande terrasse remplie de mobilier en palettes

Jardin avec du mobilier en bois. Crédit : Istock

Si vous avez la chance d’avoir une grande terrasse, alors n’attendez plus pour la remplir avec des meubles en palettes. Pour que la déco ne soit pas trop lourde, espacez-les. Si vraiment votre terrasse est de taille conséquente, vous pouvez installer un grand lit et un matelas pour les après-midi chill en amoureux ou entre amis. Pour une déco au top, choisissez des meubles de modèles différents.

Le salon de jardin en palettes aspect vintage

Jardin en palette en bois vintage. Crédit : Istock

Le bois a cet avantage de s’adapter à une déco moderne ou vintage. Pour un aspect vieilli, vous pouvez utiliser de la patine. Vous pouvez également choisir une couleur plutôt mate et ne mettre qu’une fine couche de vernis.

Le salon de jardin bohème en palettes

Jardin en bois avec des palettes style bohème. Crédit : Istock

Le style bohème est actuellement très tendance. Le bois est déjà un élément qui accentue cette ambiance. Pour un salon de jardin bohème, jouez le jeu à fond en installant des draps un peu partout sur votre terrasse. Il est également nécessaire de choisir les bonnes couleurs pour que le style bohème imprègne votre salon. Pour cela, les meilleures couleurs sont les tons beige et pastel.

Pour parfaire la déco de votre salon de jardin en palettes, vous pouvez utiliser la caisse en palettes. Celle-ci peut être utilisée comme table basse si vous en déposez plusieurs côte à côte. Une caisse en palettes peut également servir de tabouret. Il suffit de déposer un coussin par-dessus.

Pour les couleurs, encore une fois, jouez sur les tons pastel, mais plutôt pour les textiles et tous les accessoires déco. Pour la déco style bohème, il est préférable de laisser le bois dans sa couleur naturelle.

Le salon de jardin en palettes noires : l’élégance même !

Fauteil en palette en bois noir, prix : 180 €. Crédit : Cdiscount

Tout comme le blanc, le noir est une couleur impossible à dissocier du monde de la déco. En peignant chacun des meubles en palettes en noir pour votre jardin, vous apporterez un maximum de style et d’élégance. Vous pouvez jouer sur la monochromie en ne choisissant que du noir pour les meubles, les matelas et les coussins. Le style noir et blanc est également une piste à creuser.

Le salon de jardin en palettes de couleur noire peut s’adapter à n’importe quel style. Il peut être scandinave comme il peut être bohème ou encore ethnique les idées ne manquent pas.

Le salon de jardin sur roulettes et en palettes

Palette de jardin avec des roulettes. Crédit : Istock

Installer des roulettes sur les meubles en palettes vous permet de les déplacer plus facilement dans votre jardin. Vous pouvez même rentrer les meubles à l’intérieur en cas de pluie. Il est rare de trouver des canapés à roulettes, beaucoup moins si vous les fabriquez vous-même.

Le salon de jardin autour d’une grande table en palettes

Grande table avec des palettes en bois. Crédit : Istock

Si vous aimez recevoir du monde, profitez ensemble du jardin lors des beaux jours Prenez du temps pour la fabrication d’une grande table en palettes pour votre salon de jardin. De ce fait, vous pourrez profiter de déjeuners à plusieurs sur une table qui respire le style. Pourquoi ne pas aussi vous atteler à la fabrication de chaises en palettes ? Choisissez l’un des nombreux modèles sur Internet et c’est parti pour le travail du bois !

Le canapé bas en palettes

Canapé avec des palettes de jardin. Crédit : Istock

Le canapé bas doit vous permettre de vous relaxer confortablement. Contrairement au canapé de hauteur normale qui vous incite à vous asseoir, ce modèle vous fera nonchalamment vous allonger sur le matelas et les coussins. Pour un canapé bas, oubliez l’étape vous faisant mettre plusieurs palettes les unes sur les autres. Un seul niveau de palettes est suffisant. Posez le dossier, le matelas, les coussins et le tour est joué.

Le salon de jardin en palettes sous une Pergola

Pergola, avec des palettes en bois et une jacuzzi. Crédit : Istock

Si vous n’avez pas la chance d’avoir une terrasse, mais que votre jardin est spacieux, pourquoi ne pas installer une tonnelle ? Il s’agit de la protection parfaite pour votre salon de jardin. Chacun de vos meubles sera protégé de la pluie pour préserver sa qualité et sa couleur le plus longtemps possible. La tonnelle apporte également plus de confort en vous protégeant des rayons du soleil. Ajoutons que les rayons du soleil peuvent ternir les meubles en bois.

Attention ! La tonnelle ne protège pas intégralement votre mobilier de jardin en cas de très forte pluie. Dans ce cas, pensez à rentrer les matelas et les coussins de votre canapé ou de votre fauteuil.

Le canapé d’angle en palettes

Palette de bois avec du sable sur le sol. Crédit : Istock

Le canapé d’angle trouve aussi sa place en dehors du salon. En effet, ce mobilier s’intègre parfaitement dans le jardin. Il apporte plus de confort et de style qu’un simple banc en bois. Il s’agit du meuble parfait pour une déco extérieure tendance.

Faites le bon choix en ce qui concerne la taille du canapé d’angle de jardin en palettes. S’il est trop grand, il prend trop de place et vous vous sentirez à l’étroit. Si au contraire le canapé est trop petit, il n’apporte pas le confort espéré.