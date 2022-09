Idée jardin : 20 inspirations pour bien l'aménager

Les idées ne manquent pas pour aménager un jardin à votre image. Voici nos astuces pour réussir votre projet d’aménagement de jardin.

1- Aménager un jardin à étages

Une idée pour créer un jardin à étages Crédit : Elenathewise

Si l’extérieur de votre maison ne vous permet pas de créer un grand jardin, cette alternative devrait vous plaire. Aménager un jardin en terrasse vous permettra à la fois de planter différentes variétés de plantes tout en optimisant l’espace. Le dénivelé prononcé de votre terrain ne sera plus un casse-tête. En effet, votre jardin sera davantage fonctionnel. N’hésitez pas à créer un petit escalier pour faciliter l’accès à la maison tout en apportant une petite touche déco à votre extérieur.

2- Installer un mobilier en fer

Un modèle de meuble en fer idéal pour les jardins Crédit : HannamariaH

Afin de réussir l’aménagement de votre jardin, choisissez le bon mobilier. Les meubles conçus en fer forgé sont idéals pour l’extérieur. Ils sont à l’épreuve des intempéries et proposent une bonne durée de vie. Au niveau du modèle, le choix dépendra du type de décoration que vous souhaitez mettre en valeur. Pour une belle ambiance de campagne, vous trouverez la perle rare dans les brocantes. L’avantage du mobilier de jardin, c’est qu’il propose un rendu à la fois élégant et vintage.

3- Multiplier la verdure

Un jardin riche en verdure Crédit : Akabei

Une bonne dose de verdure vous permettra de créer un extérieur luxuriant. Vous pouvez jouer avec les différentes nuances de vert pour un effet garanti. Entre les fleurs, les plantes grasses et la pelouse, le choix est multiple. Vous n’aurez qu’à utiliser votre esprit créatif pour concevoir une déco qui vous ressemble. L’ajout de quelques plantes vertes grimpantes au mur est aussi une bonne idée. Au besoin, vous pouvez demander des conseils à un paysagiste professionnel.

4- Opter pour le revêtement de sol en bois

Un jardin avec un sol en bois Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Le bois est une matière appréciée dans les jardins. En effet, il demande moins d’entretien que le gazon et la pelouse. Côté esthétique, un revêtement de sol en bois se révèle davantage élégant et moderne. Il apporte du charme à votre espace et crée une ambiance zen. Le choix des matériaux est assez vaste. Si vous avez un petit budget, vous pouvez opter pour un sol en pin. Sinon, les revêtements de sol en bois exotique sont aussi une alternative intéressante.

5- Concevoir un nichoir pour les oiseaux

Un modèle de nichoir pour les oiseaux Crédit : Paul Schraven

Le nichoir figure parmi les accessoires essentiels dans un jardin. À part sa contribution dans la préservation de la biodiversité, il constitue un élément de décoration à part entière. Il embellit vosarbreset apporte une petite touche de fraîcheur à votre espace de détente. Si vous êtes un adepte du DIY, il vous sera facile de fabriquer un joli nichoir vous-même. Sinon, vous trouverez facilement le modèle adapté à votre style de décoration d’extérieurdans les magasins spécialisés.

6- Créer un paillis de gravier

Un jardin avec un paillis de gravier Crédit : Lari Bat

Si vous souhaitez aménager un jardin de style méditerranéen, vous pouvez très bien exploiter le couvre-sol en y créant un paillis de gravier. À part apporter une touche décorative à vos allées, cette alternative vous évitera les déperditions d’eau trop importantes. Les paillis de gravier facilitent également le désherbage. Afin de réussir votre paillis, réalisez l’opération après la pluie et appliquez en couche épaisse. Ajoutez une couche de compost pour mieux stabiliser les matériaux légers que vous utiliserez (pailles, feuilles…).

7- Exploiter le relief

Un bel aménagement de jardin Crédit : piovesempre

Si vous disposez d’un vaste espace, vous pouvez très bien exploiter le relief en le transformant en terrasse. Pour cela, il vous faudra du bois et divers outils de bricolage. Si vous n’êtes pas un adepte de DIY, vous pouvez solliciter l’aide d’un professionnel et demander conseil auprès d’un paysagiste. Vous créerez ainsi un espace personnalisé qui plaira à toute la famille. Pour une belle touche de déco, installez quelques accessoires tendance comme un hamac, des coussins colorés, des lanternes…

8- Construire un mur végétal à partir de palettes en bois

Un mur en palettes de bois Crédit : Archideaphoto

Le recyclage de palettes en bois est aussi une alternative pour réussir votre projet d’aménagement de jardin. Ces caissons servant au transport de diverses marchandises peuvent être transformés en mur végétal. Pour cela, il suffit de les placer à l’endroit souhaité. Vous pouvez y disposer vos pots de fleurs ou y faire pousser certaines plantes grimpantes. Attention, si vous envisagez de planter des plantes aromatiques, assurez-vous d’abord que vos palettes n’aient subi aucun traitement chimique.

9- Créer un potager avec des palettes

Un exemple de potager réalisé avec des palettes en bois Crédit : jess311

Le potager est un must dans les jardins d’aujourd’hui. Il vous permet d’adopter un mode de vie plus sain tout en créant une ambiance campagnarde dans votre habitat. Il est possible de créer ce type d’espace tout en faisant quelques économies. Pour cela, vous n’avez qu’à recycler quelques palettes en bois de forme carrée. Remplissez celles-ci de terre et plantez-y vos végétaux. Comme ces derniers pousseront entre les planches, les récoltes seront faciles.

10- Construire une cabane dans les arbres

Une petite cabane dans les arbres Crédit : Ben-Schonewille

La cabane dans les arbres est un intemporel dans les grands jardins. En plus d’apporter du cachet à votre cour extérieure, elle servira aussi d’espace de jeu pour vos enfants. Avec les bons matériels et un esprit créatif, il est tout à fait envisageable de construire une cabane vous-même. Néanmoins, avant de commencer les travaux, assurez-vous que l’arbre en question est en mesure de supporter un tel poids. N’hésitez pas à consulter les différents tutoriels en ligne pour réussir votre cabane.

11- Utiliser de grands pots au design tendance

Un modèle de pot XXL pour vos plantes d’extérieur Crédit : Techa Tungateja

Les pots de taille géante sont conseillés si vous souhaitez aménager un jardin tendance. Ils permettent d’exposer vos grandes plantes avec originalité et style. Vous pouvez choisir entre plusieurs couleurs en fonction de votre déco extérieure. Entre les grands pots de fleurs blancs, gris et noirs, le choix est vaste. Vous pouvez aussi miser sur des couleurs plus chaudes et plus vives comme le rouge, l’orange et le jaune pour un espace coloré.

12- Créer une fenêtre sur une terrasse couverte

Une terrasse couverte avec vue dégagée sur le jardin Crédit : PC Photography

Si vous pouvez vous permettre de grands travaux, lacréation d’une fenêtredans votre terrasse couverte constitue une bonne idée d’aménagement. Cette opération consiste à découper le mur afin d’y créer une ouverture aussi élégante que fonctionnelle. Elle vous fera profiter d’une vue imprenable sur votre végétation. Afin d’apporter une petite touche de fraîcheur et de chic à la déco, vous pouvez très bien y accrocher un rideau en voile léger.

13- Habiller le mur de claustra en bois

Un jardin bie aménagé Crédit : gyro

Si vous souhaitez séparer votre salle à manger outdoor de votre jardin, il n’y a rien de mieux qu’un claustra en bois. Ce dernier créera un espace ombragé qui permettra à toute la famille de se détendre tranquillement pendant l’été. Le claustra est aussi une solution pour vous protéger des regards indiscrets de vos voisins, embellir votre potager et supporter vos plantes grimpantes. Il est disponible en plusieurs formes et tailles pour s’adapter à tous vos besoins.

14- Transformer la clôture en élément de déco

Un jardin clôturé Crédit : SVproduction

Pour un aménagement de jardin réussi, ne négligez pas la clôture. En plus de délimiter le terrain, il joue aussi un rôle décoratif. Dans les petits jardins, préférez les clôtures parsemées de plantes grimpantes. Elles vous aideront à optimiser l’espace et à donner une vision de grandeur. Elles rendront également l’extérieur de votre maison encore plus esthétique et chaleureuse. Sur le marché, vous aurez le choix entre différents matériaux et formes (la clôture de jardin en bois composite, en PVC, en fer…).

15- Utiliser des meubles modulables

Des chaises de jardin pliables Crédit : Kristin Mitchell

Pour aménager un petit jardin cocooning, l’utilisation de mobilier modulable constitue une idée ingénieuse. Les chaises et les tables pliables spécialement pensées pour l’extérieur offrent un gain de place important. Elles ont aussi l’avantage de s’adapter à tous les styles de jardin grâce à leur design et leur finition. N’hésitez pas à y ajouter quelques coussins colorés pour davantage de confort et d’originalité pendant les beaux jours.

16- Multiplier les arbustes à fleurs

Des arbustes et des fleurs embellissant un jardin Crédit : Elenathewise

Si vous souhaitez créer un beau jardin bucolique, plantez plusieurs espèces d’arbustes à fleurs. Celles-ci apporteront une note de fraîcheur et de romantisme à votre espace. Le Céanothe, l'amélanchier du Canada, l'hortensia et l'oranger du Mexique figurent parmi les plus belles plantes à adopter. À part leur bonne durée de vie, celles-ci sont faciles d’entretien et s’adaptent à toutes les conditions climatiques.

17- Aménager un jardin japonais

Un jardin japonais pour s’inspirer Crédit : Delpixart

Les jardins japonais invitent à la détente et au dépaysement. Si vous souhaitez aménager ce type d’espace chez vous, ne négligez aucun détail. Les haies de bambou sont appréciées. Vous pouvez aussi créer des allées en pavés de pierre, un joli bassin d’eau, un petit espace pour prendre le thé… Et pour un aménagement réussi, n’hésitez pas à demander lesavis d’un paysagiste. Ce professionnel vous aidera à créer un jardin qui vous ressemble.

18- Utiliser des objets de récup

Un beau jardin potager Crédit : Rawpixel

Si vous souhaitez faire un geste pour l’environnement, pourquoi ne pas transformer quelques objets de récup en éléments de déco pour votre jardin? Vous pouvez, par exemple, utiliser des palettes de bois pour planter vos fruits et légumes, transformer quelques bouteilles en plastique en pot de fleurs, utiliser vos arrosoirs usés comme vases… Vous trouverez de nombreuses idées dans les tutoriels postés sur le Net.

19- Ajouter des guirlandes lumineuses

Des guirlandes lumineuses dans un jardin Crédit : Martin Koebsch

Pour un jardin cosy et à la pointe de la tendance, ne négligez pas la luminosité. Ajouter quelques guirlandes lumineuses LED dans cet espace le rendra davantage agréable et convivial. L’idée est de suspendre ce type d’éclairage au-dessus de vos chaises et de vos tables. Vous pouvez aussi l’installer le long de votre clôture ou de votre allée. Pour davantage d’originalité, vous pouvez très bien ajouter d’autres sources de lumière comme un lampadaire.

20- Installer des dalles en béton

Un jardin avec des dalles en béton Crédit : PaulMaguire

Pour un jardin bien aménagé, vous pouvez aussi y installer des dalles en béton. Ce type de revêtement de sol se révèle avantageux. Il résiste aux intempéries et aux poids importants. Il est aussi antidérapant, ce qui le rend idéal pour réduire les risques. Les dalles en béton dans les jardins sont aussi esthétiques et facilitent l’installation de mobilier. Ce dernier sera plus stable par rapport à un revêtement en pelouse ou en gravier. Vous pouvez également installer des palettes de jardin.