15 idées de décoration de Noël à fabriquer pour l'extérieur de la maison

Cette année, vous avez décidé de fabriquer vos propres décorations de Noël maison. Si les enfants sont chargés du sapin et des décorations des fenêtres, c’est aux adultes de créer des décorations extérieures pour la maison et le jardin. Seulement voilà, vous manquez d’idées et êtes en recherche d’inspirations. Suivez nos 15 idées de décoration de Noël DIY pour décorer l’extérieur de votre maison.

C’est déjà l’heure de commencer les préparatifs de Noël. Décoration intérieure ou extérieure de la maison, réflexion autour du repas du réveillon en famille, achat des cadeaux, on doit commencer à penser à tout avant de se retrouver débordé. Et pour cette année 2022, on décide de bouger un peu les codes traditionnels.

Pour une fois, en fan de bricolage que vous êtes ou en recherche de défi pour les fêtes, vous allez réaliser vos propres décorations extérieures. Retroussez vos manches et préparez-vous pour le travail ! Vous allez adorer ces astuces de bricolage en mode DIY. Attention toutefois, la fabrication de ces décorations extérieures doit être faite par des adultes. Les enfants pourront à certains moments contribuer mais par mesure de précaution, et pour éviter d’aller aux urgences avant les vacances et les fêtes de fin d’année, on laisse les adultes mettre la main à la pâte.

Calendrier de l’Avent grandeur nature réalisé à base de planches en bois, boules transparentes à décorer de l’intérieur, guirlandes de bouchons de liège à customiser avec les personnages de Noël, etc. nous avons fait le tour de toutes les astuces et tous les tutos disponibles sur Internet et sur Pinterest. Au total, nous vous avons sélectionné 15 idées de décoration de Noël à fabriquer par les adultes pour décorer l’extérieur de la maison. Il y aura au moins une astuce qui attirera votre attention ou celle de vos enfants.

Idée de décoration 1 : La couronne de Noël

Une couronne de Noël pour la porte d'entrée - © Istock



C’est une déco simple à réaliser et qu’on peut faire tout en bois ou avec plusieurs éléments de déco. On prépare la base de la couronne avec des branchages de bois. On ajoute des branches de sapin odorantes ou non, des pommes de pin recouvertes de peinture ou non, des bâtons de cannelle, des rondelles d’orange séchées, des étoiles, des paillettes, etc. On fait tenir toutes ces décorations sur le bois à l’aide d’une colle ou d’une attache et on l’accroche sur la porte d’entrée. Le tour est joué !

Idée de décoration 2 : Le père Noël en bois

Un père Noël en bois - © Creava



Si vous êtes fan de bricolage, cette idée de décoration extérieure est faite pour vous. Pourquoi ne pas créer un personnage en bois ? Père Noël, bonhomme de neige, cerf, lutins, etc. les idées ne manquent pas ! Et pour la partie peinture, vous pouvez mettre les enfants à contribution, pour leur plus grand bonheur.

Idée de décoration 3 : Les guirlandes lumineuses à suspendre

Des guirlandes extérieures à accrocher sur toute votre toiture - © iStock

Si vous avez acheté des guirlandes lumineuses dans les magasins, il est l’heure de les installer dans votre jardin. Et pour les suspendre, vous avez plusieurs options : les suspendre sur le toit de votre maison, les suspendre dans les arbres ou encore les suspendre dans les arbustes. À vous d’installer les décorations où vous le souhaitez.

Idée de décoration 4 : Décorer votre sapin extérieur

Décorer les sapins extérieurs - © iStock

Dans les jardins, les arbres ne manquent pas. Parmi les arbres, certains d’entre vous ont des sapins. Si c’est votre cas, il faut le décorer. Boules de Noël, guirlandes traditionnelles, guirlandes lumineuses, ruban, étoiles, etc. on n’oublie aucun détail !

Idée de décoration 5 : Décorer vos arbres

Les arbres de votre jardin aux couleurs de Noël - © iStock

Si vous n’avez pas de sapin dans votre jardin, vous pouvez également décorer vos arbres. Guirlandes, boules, ruban, étoiles; on prend les mêmes décorations que pour le sapin et on les dispose dans les arbres.

Idée de décoration 6 : Un calendrier de l’Avent

Un calendrier de l'Avent pour l'extérieur de la maison - © Istock



Pour faire plaisir à vos enfants ou pour passer un bon moment avec vos voisins, pourquoi ne pas fabriquer un calendrier de l’Avent à exposer dans votre jardin ? Soit vous achetez un calendrier de l’Avent grand format dans les magasins de jardinerie, soit vous le fabriquez vous-même avec des planches en bois ou des cartons. N’oubliez pas de le décorer avec de la peinture et/ou des éléments de décoration tels que des paillettes, des étoiles, etc.

Idée de décoration 7 : Une crèche

Fabriquer sa propre crèche - ©Istock



Pour les fêtes de Noël, beaucoup de foyers mais aussi les lieux religieux installent des crèches. Vous pouvez également la réaliser dans votre jardin. Avec des planches en bois ou des cartons, vous pouvez la réaliser au cours d’un atelier bricolage. Pour les plus aguerris, vous pouvez vous lancer dans la création des personnages et des animaux. Pour les autres, achetez directement les éléments de votre crèche dans les magasins.

Idée de décoration 8 : Un village de Noël

Village de Noël en version DIY - © Istock

Autre lieu mythique de la période des fêtes de Noël : le village ou le marché de Noël. On peut tout à fait en reproduire un dans notre jardin, à condition d’être très doué en bricolage. On préfère vous prévenir, cela demande beaucoup de travail et de bricolage. Mais le rendu final ne sera que spectaculaire.

Idée de décoration 9 : Des paquets cadeaux grandeur nature

Des paquets cadeaux pour décorer votre extérieur - © Istock



Pour décorer votre jardin, on mise sur des éléments de Noël. Parmi eux, les paquets cadeaux. Créés à partir de guirlandes lumineuses ou à partir d’autre matériel, ces paquets cadeaux grandeur nature seront une véritable source lumineuse de votre extérieur de maison.

Idée de décoration 10 : Des boules de Noël grandeur nature

Des boules de Noël pour votre jardin - © Istock



Après les paquets cadeaux, place aux boules de Noël grandeur nature. Colorées ou transparentes, les boules de Noël choisies illumineront votre jardin. Surtout si elles sont créées à partir de guirlandes lumineuses. Et pour les boules de Noël transparentes, vous pouvez vous amuser à les customiser. Vous pouvez déposer à l’intérieur de la fausse neige, des personnages, des motifs étoilés, etc.

Idée de décoration 11 : Des guirlandes en bouchons de liège

Utiliser des bouchons de liège pour créer des décorations - © twowineyladies.com

Avis aux amateurs de vins et de bricolage ! Peut-être conservez-vous les bouchons de liège de vos bouteilles en verre. Si tel est le cas, gardez-les pour fabriquer une guirlande. Vous pouvez vous amuser à les peindre aux couleurs de Noël pour ensuite les suspendre dans votre jardin ou sur votre porte d’entrée. Vous pouvez aussi fabriquer des petites décorations à suspendre.

Idée de décoration 12 : La couronne de gui

Du gui pour votre extérieur - © Istock



Avis à tous les fans de fleurs, cette décoration extérieure DIY est faite pour vous ! Pour décorer votre porte d’entrée, et pour changer de la couronne de Noël traditionnelle avec des branchages en bois et des pommes de pin, fabriquez votre couronne personnalisée à partir de gui. Rien de mieux que cette plante pour apporter une touche de décoration 100% Noël.

Idée de décoration 13 : Un sapin en bois de récup’

Un sapin fabriqué avec du bois de récup - © Istock



Après la création d’un père Noël et d’un bonhomme de neige sur du bois, on se lance dans la fabrication d’un sapin. Simple à fabriquer avec des planches en bois de récup, cette idée de bricolage de sapin pourra ensuite être déposée à l’entrée de votre maison ou plantée dans votre jardin.

Idée de décoration 14 : Des bougies dans des bocaux

Des bougies pour illuminer votre extérieur - © iStock

On a tous des bocaux et des bougies qui traînent dans notre maison, dans la cuisine ou dans le garage. Pour apporter une source lumineuse à notre allée de maison, on s’amuse à décorer des bocaux. Une astuce qui permet de mettre les enfants à contribution. Vient ensuite la mission réservée aux adultes : déposer les bougies dans les bocaux et les allumer. On les adultes faire ça pour éviter que les enfants ne se brûlent. On les dispose dans l’allée ou sur la terrasse et le tour est joué. Une belle source lumineuse pour illuminer votre extérieur.

Idée de décoration 15 : Reproduire un salon à l’esprit de Noël dans la véranda

L'esprit de Noël sur votre terrasse ou dans votre véranda - © Pinterest

Cette idée est parfaite pour toutes les personnes ayant une véranda chez eux. Pourquoi ne pas reproduire une pièce de la maison et plus précisément le salon aux couleurs de Noël ? Cheminée, caisse en bois pour stocker des bûches, fauteuils cadeaux, sapin, table, etc, on essaye de reproduire à l’identique l’esprit de Noël sous notre véranda.