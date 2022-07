Déco minimaliste : 15 conseils pour adopter cette tendance

Depuis le milieu du 20e siècle, l'art laisse peu à peu place au minimalisme. Fini les fioritures, les ornements et les couleurs criardes, la déco minimaliste fait sa révolution !

Bien plus qu'un style de décoration, le minimalisme est un art de vivre. Dans une déco minimaliste, on en met le moins possible. On dégage de l'espace et on harmonise les couleurs et les matières. En fait, on fait le lien entre la décoration et le bien-être. À la manière de la décoration Feng shui, on vit avec moins, mais on vit mieux. Adopter cette déco pour votre maison ou seulement pour une pièce est un gage de mieux vivre.

Pour réussir votre décoration minimaliste, découvrez nos 15 conseils pour adopter cette tendance.

Choisissez une déco au design simple et épuré

Comment décorer un intérieur minimaliste ?

Des lignes épurées, un mobilier simple et contemporain et une ambiance cosy, c'est précisément ce que propose la déco minimaliste. Lors du choix de votre décoration, veillez à harmoniser le mobilier, les couleurs et les matériaux. Le choix de la décoration est le moment le plus important. Pour un intérieur minimaliste, chaque meuble, chaque décoration doit avoir sa place dans le décor. Il ne doit avoir rien de plus, et rien de moins.

Optimisez l'espace

Le mot-clé de cette tendance est : l'espace.

Avant toute chose, pour adopter une déco minimaliste, il faut de l'espace, de l'espace et de l'espace. Si vous vous lancez dans l'aménagement de votre salon façon minimalisme, faites du tri. Il faut absolument trier ! Pour adopter un design épuré, rien ne doit perturber l'harmonie définit au départ.

Préparez assez tôt un plan de votre pièce (salon, cuisine, salle de bain ou chambre) et définissez l'emplacement de chaque meuble. Avec la déco minimaliste, tout doit être pensé.

Utilisez des matériaux bruts et naturels

Photographie d'une décoration minimaliste en bois et en osier.

Pour adopter l'état d'esprit minimaliste, misez sur des matériaux bruts et naturels. Étant donné que les couleurs sont neutres ou claires, ces matériaux, tels que le bambou, le bois et la pierre par exemple, vont donner du caractère à votre pièce. Veillez toujours à harmoniser les formes et les matières entre elles.

Pour la déco minimaliste, misez sur des matières nobles

Magnifique vase avec des épis végétaux.

Parmi les conseils que l'on peut vous donner, misez sur des matières nobles. En plus d'apporter de la chaleur à la pièce, ces éléments de déco sont autant utiles que beaux : c'est tout l'art du minimalisme. Par exemple, déposez un plaid en cachemire ou une housse en lin sur le rebord de votre canapé. Achetez des poufs en osier ou en laine.

Pour faire une déco minimaliste, privilégiez les couleurs neutres et claires

Les couleurs neutres sont préférées pour les intérieurs minimalistes.

Oubliez les couleurs trop flashy. Avec le minimalisme, on privilégie des peintures claires et neutres, comme la couleur taupe. Que ce soit pour une chambre, un salon ou une cuisine, les tons crème, beige, taupe ou blanc sont parfaits. Le caractère de chaque pièce sera rehaussé par les éléments de déco que vous apporterez. En plus d'être parfaites pour un intérieur minimaliste, les couleurs neutres apportent beaucoup de lumière à la pièce. Ainsi, l'espace paraît plus grand et la pièce épurée.

Harmonisez les couleurs et les formes

Il peut y avoir de la couleur mais elle doit s'harmoniser avec le reste.

On l'a déjà dit, ce style de déco suppose une harmonisation avec les objets de décoration. Choisissez des couleurs et des formes qui font écho à votre mobilier. Comme le mobilier est… minimaliste, on met le paquet sur les objets de déco. Au lieu de poser un tas de livres sur l'étagère, achetez des cales livres design. Pour sublimer votre plante d'intérieur, achetez un pot en marbre.

Dans une déco minimaliste, chaque détail compte !

Sur cette table, la vaisselle a parfaitement sa place.

Minimalisme signifie aussi être attentif à tous les détails. En effet, pour adopter cette tendance, il faut avoir un sacré sens du détail. Par exemple, dans une cuisine, faites attention à la couleur des accessoires, de la vaisselle, et même des torchons !

Apportez du caractère à votre déco minimaliste avec des pièces fortes

Les pièces fortes de cette pièce sont les fauteuils.

Pour décorer un salon, apportez du cachet avec des pièces de déco fortes. Étant donné qu'en déco minimaliste le décor est très épuré, les meubles ont toute leur importance. Dans un salon, la pièce forte sera le canapé. Dans une chambre, ce sera le lit. Veillez à correctement sélectionner ce mobilier et à l'harmoniser avec le reste de la décoration.

Réinventez la place de vos objets personnels dans votre déco minimaliste

Ces cadres donnent de la vie à cette pièce minimaliste.

Que faire des objets personnels ? On balance tout à la poubelle ? Bien sûr que non. Pour intégrer vos photos de famille ou vos documents administratifs à votre décoration minimaliste, il existe des astuces. Si vous n'avez pas de rangements intégrés au mur, optez pour des paniers en osier qui se ferment. Ainsi vous pourrez ranger tous vos papiers soigneusement. En ce qui concerne les photos de famille, intégrez-les à un bel album photo en tissu que vous déposez sur une étagère. L'harmonie…

Mixez les thématiques de décoration : bohème, scandinave, industrielle

Dans cet intérieur, les décorations industrielles et minimalistes se marient très bien.

Il serait faux de penser que la décoration minimaliste ne se mixe pas avec d'autres styles. Pour moderniser cette tendance, vous pouvez associer les thèmes bohème, scandinave ou industriel. Attention, soyez toujours vigilants à harmoniser les couleurs et les matériaux. Il ne faut pas ajouter un élément pour rien, penser toujours que le mantra de cette tendance est «vivre avec moins pour vivre mieux». La simplicité avant tout.

La personnalisation, toujours en harmonisation

Qui dit minimalisme ne veut pas dire dépersonnalisation.

Vous hésitez à adopter la décoration minimaliste car vous ne voulez pas que votre maison ressemble à une maison de magazine de déco ? Sachez que vous pouvez aussi personnaliser votre intérieur avec un décor qui vous ressemble. Pour cela, la peinture pastel, les plantes ou des cadres colorés et orignaux sont parfaits.

Dans une déco minimaliste, les plantes ont aussi leur place

De belles plantes dans un décor minimaliste.

On le disait, les plantes rehaussent le caractère d'une pièce. De tailles différentes et dans des pots design, elles sauront donner du cachet à votre intérieur. Privilégiez des plantes d'intérieur qui demandent peu d'entretien.

Avec une déco minimaliste, pas de place pour le bazar

Tout est parfaitement soigné dans cet intérieur minimaliste.

Pour adopter cette tendance, il faut être une personne ordonnée. Plus il y a de rangements, mieux c'est. Aménagez l'espace avec des accessoires de rangements : panier en osier, caisse en métal ou malle en bois.

Quelles pièces pour une déco minimaliste ?

Cette chambre épurée accueille parfaitement cette tendance déco.

Toutes les pièces de la maison se prêtent à la déco minimaliste. Même si la cuisine est la pièce d'intérieur qui est la moins évidente à décorer dans ce style, car il y a beaucoup de meubles en bois et d'accessoires à camoufler, la déco minimalise a l'avantage de se mêler à tout. Dans un salon, le minimaliste est moderne. Dans une chambre, cette tendance est cosy et rassurante.

La déco minimaliste, c'est un état d'esprit

Belle décoration minimaliste vert d'eau.

Vivre avec moins pour vivre mieux, c'est le mantra du minimalisme. Certes, il faut débourser certainement plus d'argent pour aménager la maison avec un beau mobilier de qualité, mais ça vaut le coup ! Comme le Feng shui, qui propose des astuces pratiques qui rendent la vie agréable grâce à l'aménagement de la maison, la déco minimaliste rendra votre vie meilleure.