15 idées originales pour relooker un meuble en bois

Vous avez un vieux meuble en bois à qui vous souhaitez redonner une seconde vie ? Voici 15 idées originales pour le relooker !

Meubles en bois : l’élégance à l’état pur

À voir aussi

Armoire en bois Credit : KatarzynaBialasiewicz

Vous êtes dans votre cuisine un samedi après-midi. Vous sirotez un bon verre de vin blanc, face à votre salon, et votre vieille commode en bois vous fait de l’œil. Vous vous ennuyez et tombez par hasard sur Pinterest. Pinterest est un peu comme Instagram, mais avec moins de modèles et plus de meubles. Vous voyez défiler alors un florilège de meubles qui ressemblent étrangement à la vieille commode en bois devant vous. La vieille commode en bois s’avère être un meuble assez vieux ayant appartenu à la grand-mère de votre grand-mère. Inspiré par Pinterest, les idées fusent dans votre tête. Soudain, vous avez une révélation, et vous vous découvrez une passion inopinée pour la décoration vintage, les meubles en bois et le DIY. Quoi de mieux pour passer votre samedi après-midi que le relooking de la vieille commode en bois de la grand-mère de votre grand-mère ?

Il faut savoir que leboisest utilisé depuis des siècles pour fabriquer des meubles. Armoire, commode, chaises, table, l’être humain n’a jamais manqué de créativité et d’originalité pour la création de mobilier. Certains bois comme l’ébène ou le palissandre ont une durée de vie incroyable. Ces essences permettent aux meubles de passer de génération en génération sans vieillir. S’ils demeurent les mêmes, le problème se pose souvent au niveau du style après quelques années. Le bois a beau être un matériau élégant et plein de charme, la tendance évolue et il serait dommage de laisser traîner cette belle commode en bois au fond du salon. De facto, un relooking s’avère intéressant pour lui donner une nouvelle vie.

Le relooking et la rénovation d’un meuble en bois sont des activités à la portée de tout le monde. En fait, il existe plusieurs idées pouvant transformer votre vieux meuble en bois en un véritable article déco vintage. Cela peut aller d’un simple ponçage à la transformation totale du style du meuble.

Envie de concrétiser votre projet de rafraichir la vieille commode en bois de la mamie de mamie ? Réveillez le menuisier qui sommeille en vous, à vos outils, et c’est parti pour la séance de relooking !

15 idées pour relooker un meuble en bois

Application de vernis sur un mobilier en bois Credit : Simone Madeo

Le bois est réputé pour sa robustesse. Si votre vieux meuble a tenu aussi longtemps, il peut très bien survivre à un petit relooking en mode DIY home made. Commencez par définir le nouveau style que vous voulez donner à votre meuble en bois. Pour cela, vous pouvez revenir sur Pinterest et piocher des idées à gauche et à droite. Vous pouvez également continuer à lire cet article et vous inspirer de nos idées. Voici donc 15 idées originales pour relooker un meuble en bois.

Le bon vieux ponçage et vernis

Vernir un meuble en bois pour le relooker. Crédit : Istock

Pour rendre son charme d’antan à un ancien meuble, rien de tel que le ponçage. Au cours de cette étape, vous enlevez la couche externe du bois. Celle-ci a tendance à être sèche et à apporter cet effet « trop vieux » à votre meuble.

Avant de passer au ponçage, pensez à tester la qualité du bois, ainsi que l’état dans lequel il est. Ainsi, vous pourrez choisir le bon moyen de ponçage (ponceuse électrique, papier de verre…). Rappelez-vous que le meuble qui fait l’objet du relooking est ancien. De ce fait, ne soyez pas trop brusque et assurez-vous que la finition est bien faite.

Une fois le ponçage terminé, la finition vérifiée et la couche de bois sec retirée, vous êtes prêt pour l’application de la couche de vernis. Il est possible que vous ayez besoin de plusieurs couches de vernis pour donner une véritable nouvelle vie à votre ancien meuble en bois. Après que le vernis soit posé, laissez sécher le meuble pendant plusieurs heures, à l’abri de l’humidité et de la chaleur trop forte. Lorsque le vernis est sec, vous obtiendrez un meuble vintage qui ira très bien avec la décoration générale de votre salon.

Une nouvelle peinture

Une nouvelle peinture pour une nouvelle jeunesse ? Bonne idée. Il est ici question de peindre votre meuble en bois de manière uniforme, en utilisant une seule peinture et ne pas trop mettre de couleurs. Pour le bois, les couleurs mates sont à la mode et apportent plus de style. Il faut également oser les couleurs dans la tendance actuelle comme le violet, le bleu électrique, le vert foncé ou encore le bordeaux.

Si vous souhaitez pousser le style un peu loin, optez pour un meuble à 2 couleurs.

Le papier peint

Couvrir votre meuble en bois avec du papier-peint. Crédit : Istock

Le papier peint va aussi bien sur un mur que sur une armoire, une commode ou des chaises. Le tout est de choisir le bon papier peint. En fait, en appliquer s’apparente à peindre votre meuble avec une couleur différente, mais sans la contrainte du pinceau.

La patine pour un effet vintage

Meuble en bois de la marque Maison du monde. Crédit : MDM

L’aspect ancien d’un meuble ancien est en quelque sorte ce qui fait son charme. Alors, pourquoi priver ce mobilier d’un style qui lui est propre ? Il est parfaitement possible d’accentuer cet effet grâce à la technique de la patine. Avec cette dernière, vous apportez artificiellement l’effet ancien à votre meuble. Attention, pour cela, vous aurez besoin de matériel comme du papier ponce, un pinceau ou deux.

La remise en état

Relooker vos meubles en bois pour les rendre stylés. Crédit : Istock

Apprenti menuisier du style, c’est le moment de donner une nouvelle vie à la commode de mamie. Pour cela, identifiez quelles sont les parties du meuble qui ont été abîmées par le temps. Poignées, portes, tiroirs… Remplacez-les par des neufs pour que le meuble retrouve son charme ancien. Uniformisez le tout avec la technique de la patine et le tour est joué.

Le relooking complet

Relooker la chambre d'enfant avec une tendance bois. Crédit : Istock

Si au contraire vous souhaitez changer complètement le style de votre commode, vous pouvez par exemple retirer directement les vieilles poignées, les vieilles portes et/ou les vieux tiroirs. Une fois ces éléments retirés, passez au ponçage, à la couche de vernis et celle de peinture. Une fois ce relooking terminé, vous aurez du mal à reconnaître la vieille commode de mamie. Àvotre tour de poster une photo ou deux sur Pinterest !

La transformation DIY

Relooker une chaise en bois avec de la peinture et du tissu vintage. Crédit : Istock

Vous avez pris « option arts plastiques » au bac ? C’est le moment de faire parler le pinceau ! Vous pouvez essayer de peindre directement sur votre meuble pour lui apporter une touche personnelle. Il n’est pas nécessairement question de motifs. Dans un style plutôt moderne, pourquoi pas le doodling ? Vous pouvez tout aussi bien écrire des phrases toutes faites sur le meuble en question. Cela peut paraître bizarre d’écrire sur du bois, mais ce type de mini-graffiti est très hype en matière de déco intérieure.

Le laisser tel quel, à quelques exceptions près

Au lieu de toucher au meuble de manière directe, vous pouvez choisir de le mettre en valeur avec d’autres articles déco. Par exemple, poser un cadre photo par-dessus, un pot de fleurs ou une vieille bouteille en verre. La déco et le relooking reposent aussi sur ce genre de minimalisme.

La décoration lumineuse

Relooker ses meubles d'extérieur. Crédit : Istock

L'association mobilier en bois et guirlandes LED est gagnante à tous les coups. Il vous suffit d’entourer le mobilier ancien avec une guirlande lumineuse des plus simples et le tour est joué. Cela marche particulièrement bien avec le mobilier de petite taille.

Les motifs modernes tendance

L’application de motifs est une piste à creuser. Le tout est de choisir le bon motif pour ne pas ajouter de l’ancien à l’ancien. Évitez également les rayures pour un mobilier en bois. Optez plutôt pour la subtilité et la sobriété des fleurs ou des motifs géométriques. Pour cela, le papier peint est idéal, mais rien ne vous empêche de peindre directement vos motifs sur le bois.

Le charme du vieux jeune

Une cuisine vintage en bois relookée pour un style moderne. Crédit : Istock

Ici encore, il n’est pas nécessaire de toucher au meuble en lui-même. Associez-le à plusieurs éléments de même allure, et faites de votre ancien meuble une pièce vintage au milieu des jeunes. Le résultat est un contraste très intéressant pour la décoration générale de votre maison.

Le capitonnage pour un nouveau style

Mélanger le bois et le velour. Crédit : Istock

Velours,cuir,cuir matelassé… L’application de ces matières sur votre meuble permet de lui donner une nouvelle apparence, sans altérer sa beauté naturelle.

Le mix de matières pour un effet contrasté

Au lieu d’entourer l’objet de guirlandes lumineuses, vous pouvez opter pour d’autres éléments décoratifs de différentes matières comme le raphia ou les fibres de bambou pour le naturel, et le métal noir ou cuivré pour apporter un côté plus industriel.

Le tapissage de l’intérieur

Mood board avec des échantillons pour un joli design d'intérieur. Crédit : Istock

La rénovation d’un meuble ne se fait pas seulement à l’extérieur, mais également à l’intérieur. Bien sûr, cela ne concerne pas les chaises. Vous pouvez très bien tapisser l’intérieur de votre meuble de velours de couleur. Cette matière douce au toucher vous permettra d’entreposer des objets plus ou moins fragiles.

Un nouveau rôle pour une nouvelle vie

Relooker son meuble avec des meubles en bois et des motifs colorés. Crédit : Istock

Au lieu de faire d’une ancienne table une ancienne table rénovée, faites-en autre chose ! L’utilisation d’un élément d’ameublement joue énormément sur l’effet qu’il donne. Par exemple, votre vieille table peut servir de support pour votre télévision, et vous voilà avec une table télé vintage. Cela s’applique également aux autres types de meubles. Faites tout simplement parler votre imagination pour obtenir un mobilier qui vous ressemble.