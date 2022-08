15 idées déco pour un petit balcon

L’été est bien là et notre envie d’être en extérieur se ressent de jour en jour. Pour ceux qui n’ont pas la chance de vivre dans une maison avec jardin, mais qui bénéficie tout de même d’un petit balcon, découvrez nos 15 idées déco pour l’aménager et en faire un coin agréable.

Un balcon pour prendre un apéro entre potes, avoir un coin lecture en extérieur, pouvoir déjeuner en famille sous le soleil de la ville ou encore pour faire ses exercices de yoga matinaux. Toutes les personnes vivant dans des villes se retrouvent dans l’une de ces situations ou en rêvent. Si certains ont la chance d’avoir un grand balcon voire une terrasse, d’autres ne bénéficient pas d’un petit espace outdoor aussi cosy.

Lorsque l’on déambule dans les rues de Paris et qu’on lève la tête vers les différents immeubles, on découvre que de nombreux appartements ont des balcons. Généralement, leur taille est assez réduite et toutes les situations précédemment indiquées sont difficilement réalisables. Mais ce n’est pas une raison pour laisser votre petit balcon devenir un espace de stockage fourre-tout. Au contraire, il peut se transformer en une pièce à part entière. Le tout est de bien réfléchir à son aménagement !

Parmi les astuces à appliquer : limiter le mobilier, installer des meubles modulables, exploiter chaque espace du balcon, installer un mur de fleurs ou plantes outdoor, cultiver un petit potager ou encore accrocher une source de lumière avec des guirlandes lumineuses sur la rambarde. Tous les conseils et astuces de décoration sont bons à connaître pour rendre votre petit balcon cosy. Libre à chacun de choisir celles qui lui correspondront le mieux. Et pour vous aider à aménager cet espace, nous vous proposons 15 idées pour décorer cet espace extérieur et le transformer en véritable endroit cosy. On vous prévient à l’avance, vous ne voudrez plus quitter votre petit balcon.

Et comme pour l’aménagement de l’intérieur de votre maison, vous pouvez retrouver toutes les décorations et tous les accessoires sur des sites marchands tels que Leroy Merlin, Amazon ou IKEA. Vous êtes prêts ? Suivez le guide pour découvrir tous nos conseils et toutes nos astuces !

15 idées déco pour l’aménagement d’un petit balcon

1 - Un coin repas avec des chaises et une table pliantes

Des chaises et une table pliantes - © iStock

Qui dit extérieur, dit repas sous le soleil. Même si vous avez un petit balcon, vous pouvez vous aménager un espace repas très appréciable en période de beaux jours. Cependant, un aménagement spécifique est nécessaire pour votre petite surface. Il vous faudra donc acheter une table et des chaises pliantes, faciles à ranger une fois le repas terminé.

2 - Acheter une banquette convertible en bac de rangement

Une banquette également bac de rangement - © Conforama

C’est la solution pratique pour toutes les personnes ayant un petit balcon. Le bac de rangement permet de ranger des affaires dont on a besoin dans cet espace, mais pas tout le temps. On peut donc y mettre des coussins ou des couvertures, nécessaires pour créer une ambiance cosy lors de soirées entre amis ou en amoureux. Le petit plus avec ce bac de rangement : on peut créer un espace de salon.

3 - Installer un fauteuil suspendu

Un fauteuil suspendu - © iStock

C’est la décoration tendance qui apportera une belle touche cosy sur votre balcon. Le fauteuil suspendu est la pièce de décoration qui transformera n’importe quel endroit outdoor en salon tendance. Mais attention : ce siège suspendu doit être accroché uniquement si le toit au-dessus de votre balcon le permet.

4 - Accrocher des cadres et accessoires de décoration sur les murs

Décorer le mur du balcon - © Leroy Merlin

Il n’y a pas que l’intérieur de votre maison ou de votre appartement qui doivent être décorés. Vos règles de décoration à l’intérieur peuvent également s’appliquer sur les murs de votre balcon. N’hésitez pas à accrocher des cadres contenant des photographies, des illustrations, des dessins de vos enfants, ou encore des accessoires tels que des miroirs ou des herbiers.

5 - Installer des guirlandes lumineuses

Une guirlande lumineuse - © iStock

Les guirlandes lumineuses égaient n’importe quel espace. Ces lumières, que l’on peut installer sur la rambarde ou accrocher sur le mur, donnent un air de fête à votre balcon. Pas de doute que vos amis apprécieront de venir fêter les beaux jours autour de vos guirlandes lumineuses.

6 - Mettre des coussins de sol pour créer un espace cosy

Des coussins au sol - © iStock

Votre balcon n’est pas très grand et vous souhaitez changer des traditionnelles chaises pliantes et la table qui va avec ? Misez plutôt sur des accessoires cosy comme des coussins de sol. En plus d’être confortables, ces coussins apportent une touche bohème et cosy à votre espace outdoor. L’idée parfaite pour aménager un espace de détente, de bronzage ou de lecture sur votre balcon.

7 - Disposer un tapis extérieur plein de couleurs pour plus de style



Un tapis sur le balcon - © iStock

C’est l’un des accessoires de décoration qui égaye un balcon : le tapis de sol. Positionné à l’horizontal, le tapis donne une impression de longueur à votre balcon. De plus, un tapis avec des couleurs apportera une touche de pep’s à votre endroit outdoor cosy.

8 - Installer un faux gazon pour apporter une touche de vert

Du faux gazon - © Leroy Merlin

Si vous n’avez pas forcément la main verte en matière de plantes ou tout simplement que vous n’aimez pas les plantes, voici l'une des astuces idéales pour décorer de vert votre espace outdoor : le faux gazon. Alors oui, vous ne retrouverez pas la même sensation qu’avec du gazon naturel, mais celui-ci demande beaucoup moins d’entretien. Un bon accessoire outdoor pour rendre ce lieu confortable et attractif.

9 - Créer un jardin suspendu outdoor sur les murs

Un jardin suspendu - © Walmart Un jardin suspendu - © Walmart

Qui n’a jamais vu de plantes en extérieur et plus particulièrement sur un balcon ? Plutôt que de les mettre sur le sol de votre balcon ou sur la balustrade, vous pouvez créer un jardin suspendu. À l’instar du fauteuil suspendu, vous pouvez suspendre les plantes au plafond ou alors aménager des étagères à partir de caisses en bois.

10 - Installer des jardinières à la rambarde

Des jardinières sur votre balcon - © iStock

Parmi les plantes outdoor que vous pouvez disposer sur votre balcon, on retrouve les jardinières. Dans ces pots tout en longueur, vous pouvez planter des fleurs ou encore des aromates. Des plantes outdoor qui s’intégreront parfaitement à la décoration de votre balcon.

11 - Créer un espace propre pour vos pots d’aromates

Des plantes aromatiques sur le balcon - © Ikea

Si vous êtes cuisiniers, on suppose que vous devez avoir de nombreux aromates dans des pots. Plutôt que de les avoir dans votre cuisine, vous pouvez les mettre sur votre balcon. En plus de sentir bon sur votre balcon, les aromates vont égayer cet espace de vie. Une décoration gourmande qui s’intégrera parfaitement à la décoration de votre balcon.

12 - Accrocher des plantes en pots sur les murs

Un mur végétal artificiel (39,2€/m2) - © Green-upp



On le sait, les plantes sont les meilleures alliées de toutes les terrasses et de tous les balcons. Même si votre balcon est petit, il y a de quoi l’aménager pour accueillir plusieurs pots de plantes outdoor. Car oui, il faut acheter des plantes qui supportent de vivre en extérieur. Et pour disposer ces plantes sur votre balcon, rien de mieux que de créer un jardin suspendu sur l’un des murs de cet espace outdoor. Autres endroits parfaits pour accrocher ses plantes : la balustrade ou encore le plafond.

13 - Disposer des palettes de bois sur votre balcon

Des palettes de bois - © Istock

Avis à tous les fans de bricolage ! Rien de mieux que de récupérer des palettes de bois pour les transformer en table, banquette et salon de jardin. Il ne reste plus qu’à ajouter un petit coup de peinture et le tour est joué. L’idée parfaite pour optimiser la surface de votre balcon et de personnaliser toute la décoration de votre balcon.

14 - Installer de la décoration en bois pour rendre l’endroit agréable

Une décoration en bois - © iStock

On le sait, toutes les matières de bois transforment n’importe quel espace outdoor en un coin cosy où l’on se sent bien. Du rotin, de l’osier, ou encore du pin; vous avez le choix pour donner un style bohème et un esprit cosy à votre petit balcon boisé. En plus de meubles et autres accessoires en bois, vous pouvez disposer une ou plusieurs palissades tout le long de votre balcon.

15 - Avoir au moins une source lumineuse pour avoir un balcon cosy et chaleureux

Un balcon lumineux - © iStock



En période de beaux jours, le balcon est l’un des espaces de l’appartement où l’on a envie de passer la plupart de nos journées. Du lever au coucher du soleil, il est agréable de s’y poser pour profiter d’un moment de détente. Il est donc intéressant d’installer une source de lumière dans votre espace outdoor. Lanternes, guirlandes lumineuses, ou encore bougies, choisir une source lumineuse créera une ambiance tamisée idéale pour vos soirées en extérieur. Le plus : toutes ces décorations et accessoires sont des objets qui ne nécessitent pas d’être posés au sol. De quoi gagner de la place pour installer autre chose en outdoor !