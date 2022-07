Feng Shui : découvrez 15 conseils pour une chambre zen et pleine d'énergie positive

Le Feng Shui c'est une philosophie de vie. Depuis des millénaires, cet art chinois a pour objectif de créer une parfaite symbiose entre l'être humain et son environnement. Avec ces 15 conseils, découvrez comment adopter le Feng Shui dans une chambre.

Adopter le Feng Shui pour aménager sa chambre, c'est fait le choix d'un équilibre parfait encore vous et votre environnement. Dans une chambre, cet art de vivre venu tout droit d'Orient permet d'améliorer le sommeil et le repos. Quoi de mieux qu'une chambre pour se reposer et se détendre ? La théorie du Feng Shui s'adapte particulièrement bien à cette pièce de la maison où calme et bien-être sont les maîtres mots. En effet, cette philosophie de vie incarne plusieurs concepts, comme le plus célèbre, celui du Yin et du Yang. Pour faire simple, certaines pièces de la maison sont consacrées au Yin, elles favorisent le repos (la chambre ou la salle de bain). D'autres pièces sont quant à elle associées au Yang : la salle à manger, le bureau, la cuisine et le salon.

Belle chambre avec inscription "Feng Shui". Crédit : IStock

Littéralement, Feng Shui signifie "vent" (Feng) et "eau" (Shui). C'est par l'équilibre des deux que le chi, l'énergie vitale, circule dans la pièce. L'objectif d'une déco Feng Shui ? Aménager la pièce pour que le chi contribue à l'harmonie, l'équilibre et la détente.

Traditionnellement, le Feng Shui met en lumière les cinq éléments : le feu, la terre, l'eau, le bois et le métal. Pour diffuser cette énergie, ces cinq éléments sont harmonieux, ils s'unissent pour former un équilibre. Dans l'aménagement de la chambre, il faudra prendre soin de respecter cet équilibre entre ces éléments. Pour adopter la tendance Feng Shui dans votre chambre, respectez ces 15 conseils.

Pour une chambre Feng Shui, place au tri !

Dans une chambre Feng Shui, il n'y a pas de place pour le bazar. Crédit : IStock

Le Feng Shui se caractérise par l'ordre et le rangement. L'harmonie de la chambre favorise la circulation du chi. Le premier principe avant d'aménager sa chambre avec une déco Feng Shui, c'est de faire du tri. Vous ne pourrez pas tout garder ! Plus il y a de bazar ou d'objets inutiles, moins l'énergie positive circule dans la pièce. Pour cela, rangez tous vos objets et vêtements dans des rangements fermés. Le Feng Shui n'aime pas quand l'espace est occupé inutilement, alors évitez les caisses de rangement cachées sous le lit ou les objets empilés sur une étagère par exemple.

Laissez entrer la lumière

La lumière a des vertus positives sur vous. Crédit : IStock

Le Feng Shui adore la lumière naturelle. Elle réchauffe la chambre et apporte beaucoup d'énergie positive. L'idéal, c'est une chambre avec de grandes fenêtres. Sinon, pour une ambiance tamisée, optez pour des variateurs de lumière ou des bougies.

La forme de la chambre

Photographie d'une chambre feng shui. Crédit : IStock

Si votre chambre est carrée, le chi va adorer votre pièce ! Avec ses quatre côtés identiques, le chi trouvera son équilibre parfait. Un conseil, si vous n'avez pas de chambre carrée, cloisonnez certains espaces avec des paravents ou des cloisons en bois.

Évitez les plantes

Il n'y a pas de plante dans cette chambre. Crédit : IStock

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les plantes d'intérieur n'ont pas totalement leur place dans un intérieur Feng Shui. En effet, les plantes diffusent plus d'énergie yang que yin. Par conséquent, le chi ne peut pas de développer comme il le devrait dans la chambre.

À l'inverse, misez sur des objets de déco ou du mobilier en matières naturelles comme un lit en bois ou un panier en osier.

L'importance des couleurs claires

Pour se sentir bien dans une chambre Feng Shui, choisissez des couleurs claires. Crédit : IStock

La symbolique des couleurs n'est pas à prendre à la légère. Il y a des couleurs qui favorisent l'endormissement, d'autres à l'inverse, l'empêchent. Dans une chambre Feng Shui, l'ambiance doit être reposante et calme. On privilégie alors des couleurs neutres, claires et apaisantes. Dans ce domaine, on aura tendance à mettre en valeur des couleurs comme le taupe, les pastel, les teintes beiges et le blanc.

Une couleur claire va favoriser le sommeil réparateur, le sentiment de bien-être et de repos. De plus, la lumière reflète davantage sur une couleur claire que sur une couleur foncée ou criarde.

Évitez les ondes électromagnétiques

Les objets électroniques sont à bannir dans une chambre Feng Shui. Crédit : IStock

Le Feng Shui déteste les objets électroniques. Avec leurs ondes électromagnétiques, ils perturbent l'atmosphère relaxante de la pièce. L'heure du coucher, c'est sacré. Alors, un conseil, évitez les écrans dans votre chambre Feng Shui. Ne dormez pas à côté de vos appareils électroniques et ne les utilisez pas dans l'heure qui précède votre sommeil.

Aérez très régulièrement la chambre (même en hiver) !

Photographie d'une femme qui aère sa chambre. Crédit : IStock

Pour laisser entrer l'énergie positive et la renouveler, il faut absolument aérer la chambre tous les jours. Oui, oui, tous les jours et même en hiver !

La position du lit est essentielle

Voilà un lit bien positionné. Crédit : IStock

S'il y a bien une astuce à ne pas louper, c'est celle-ci. Dans l'aménagement d'une chambre Feng Shui, la position du lit est primordiale. On passe plus d'un tiers de notre vie dans notre chambre, alors la position du lit est très importante. Pour que les énergies soient en symbiose, le lit doit être parfaitement positionné. Quelques conseils pour bien positionner votre lit :

Mettez le lit contre un mur.

Seulement la tête de lit doit coller le mur. Les bords du lit doivent être dégagés.

Le lit ne doit pas se trouver à proximité d'une fenêtre, ni face à une ouverture (fenêtre ou porte).

Si une ouverture est positionnée trop près du lit, occultez-la avec un rideau ou un voile transparent.

Les angles des meubles ne doivent pas être orientés vers le lit (mais comment faire ? tous les conseils dans la suite de l'article).

Parfumez la chambre

Choisissez la bougie de votre choix. Crédit : IStock

La lumière, les couleurs et aussi les odeurs servent au bon aménagement d'une chambre Feng Shui. Les odeurs rassurent et véhiculent aussi le chi, l'énergie vitale. De l'encens, un diffuseur d'huiles essentielles ou simplement une bougie participeront à la bonne circulation du chi.

Avec le Feng Shui, on arrondit les angles !

Magnifique chambre Feng Shui. Crédit : IStock

Le Feng Shui n'aime pas les angles. Considérés comme le trouble à l'équilibre du chi, ils sont à bannir dans une chambre Feng Shui. Privilégiez alors des meubles simples, design et épurés aux angles arrondis.

Pour une chambre Feng Shui en couple, faites la paire !

Voilà une chambre Feng Shui parfaitement symétrique. Crédit : IStock

Si vous réaménagez votre chambre car vous accueillez votre moitié, sachez qu'il y a quelques modifications à faire. En couple, on fait la paire, n'est-ce pas ? Alors, en déco aussi on fait des paires. Pour assurer l'harmonie de l'énergie vitale du couple, le Feng Shui recommande de doubler certains objets : table de chevet, oreillers ou lampe de chevet. Pas de jaloux !

Il faut de l'espace

Faites de l'espace et laissez l'énergie circuler. Crédit : IStock

Pour que l'énergie se diffuse, il faut un maximum d'espace. Même si vous n'avez pas une suite parentale, vous pouvez créer de l'espace grâce à une déco minimaliste.

Misez sur les matières naturelles

Les matières naturelles sont parfaites pour une chambre Feng Shui. Crédit : IStock

On l'a dit, l'énergie Feng Shui a pour objectif de reconnecter dans sa plus parfaite harmonie, l'être humain et l'environnement. Quoi de mieux, que des matières naturelles pour se connecter à son environnement ? Chaque matière à son importance. En effet, en plus de vous reconnecter à la nature, ces matières sont agréables au toucher. Pour une parure de lit, privilégiez la soie ou le coton. Pour des rideaux, optez pour du lin ou du velours. Pour les meubles, le bois est parfait.

Personnalisez votre décoration

Cet éventail décore parfaitement cette chambre Feng Shui. Crédit : IStock

Qui a dit qu'une chambre Feng Shui était impersonnelle ? Sûrement pas nous ! Sans en faire trop, on vous conseille d'apporter votre touche avec des éléments de déco qui vous plaisent, vous rassurent et vous font sourire. Cela peut être une photo de famille, un souvenir de vacances ou une décoration particulière.

Quels murs peindre dans une chambre Feng Shui ?

Quels murs peindre ? Crédit : IStock

La chambre Feng Shui ne déroge pas à cette règle de la déco : on ne peint que deux murs maximum. Évitez de faire un total look dans une chambre Feng Shui. Essayez plutôt de ne peindre que le mur qui touche votre lit. Cela permettra de mieux accueillir l'énergie et de mieux vous la transmettre. Enfin, dans le but de laisser le chi grandir, veillez toujours à ce que le plafond soit plus clair que les murs de la chambre (le peindre en blanc est idéal).