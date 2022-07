Déco scandinave : 15 idées pour trouver l'inspiration

Véritable tendance depuis plusieurs années, la décoration scandinave apporte une ambiance apaisante à n’importe quel espace. Et les idées ne manquent pas pour mettre ce style de décoration dans sa maison. Découvrez nos 15 idées pour une déco scandinave réussie dans votre maison.

C’est l’une des inspirations tendance depuis plusieurs années. La décoration scandinave est très prisée au moment d’organiser ou de réorganiser son intérieur de maison. Son côté épuré et minimaliste, associé au côté naturel du bois, en font l’inspiration parfaite pour éviter les faux pas. La preuve, on retrouve un grand nombre d’idées dé décoration d’intérieur sur Pinterest.

Chambre, salon, bureau ou encore cuisine; toutes les pièces de la maison s’adaptent parfaitement à ce style de décoration qui apporte une ambiance apaisante à votre foyer. Et le côté épuré grâce aux couleurs très simples y joue beaucoup. Blanc, noir, gris, bleu canard, taupe ces couleurs riment avec l’élégance.

Si vous souhaitez vous lancer dans ce style de design, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, suivez le guide ! Du mobilier tel qu’un canapé, une table ou des chaises, ou encore des objets comme des lampes ou des coussins; nous avons fait le tour de tous les meubles et tous les objets de décoration qui existent en matière de décoration scandinave. L’occasion de vous proposer 15 idées à adopter de suite. Et vous allez voir, vous risquez d’avoir plusieurs coups de cœur pour retravailler toute la déco de votre maison.

Idée déco 1 : un canapé gris pour un esprit cocooning



Canapé 3 places méridienne à gauche et pieds bois gris foncé (Maison du monde), prix : 999,90€

Le canapé est la pièce centrale de notre salon. On y reçoit ses proches, on s’y pose pour une soirée cocooning à regarder des films et séries sur Netflix, bref on adore y passer du temps. Et pour un style chic et élégant, on choisit ce canapé gris au pied en bois.

Idée déco 2 : un fauteuil à la couleur qui égaye son salon

Fauteuil en tissu 1 place (Maison du monde), prix : 99,99€

Autre pièce qui a son importance dans un salon : le fauteuil. Pour apporter une touche de couleur dans cette pièce de la maison, on le choisit parmi les coloris existants : rose, bleu canard, bleu clair, jaune, gris; le choix est large.

Idée déco 3 : un fauteuil en bois de teck à la touche vintage

Fauteuil scandinave en teck (Maison du monde), prix : 559€

Autre style de siège, ce fauteuil noir en bois de teck à la touche vintage. Moderne et élégant, il trouvera parfaitement sa place dans votre salon vintage.

Idée déco 4 : un lit scandinave très cosy

Lit double scandinave tissu bleu canard (ID Market), prix : 169,99€

Après le salon, on passe à la chambre. Et pour apporter une touche nordique à cette pièce de la maison, rien de mieux que de choisir un lit scandinave. Son design très cosy et sa couleur bleu canard seront parfaits pour vous permettre de faire de beaux rêves.

Idée déco 5 : un sticker tête de lit à motifs géométriques pour un esprit cosy

Sticket tête de lit scandinave (MPA Deco), prix : 24,60€

Si vous ne voulez pas changer votre lit, mais que vous souhaitez apporter une touche scandinave à votre chambre, misez sur ce sticker de tête de lit. Ses motifs géométriques et ses différentes teintes, ce sticker à coller sur vos murs donnera un esprit très cosy à votre chambre.

Idée déco 6 : une grande table à manger à l’esprit design et contemporain

Table rectangulaire style scandinave (Darty), prix : 140€

Pour des repas conviviaux avec vos proches, rien de mieux qu’une grande table à manger rectangulaire. Avec son esprit design et contemporain, cette table donnera une note élégante à tous vos repas.

Idée déco 7 : une petite table à manger ronde élégante

Table à manger ronde scandinave en bois (Rue du commerce), prix : 139€

Si vous préférez opter pour une table ronde, misez sur cette table blanche. Ses pieds en bois lui apportent un design très élégant pour vos futurs repas.

Idée déco 8 : des chaises blanches pour aller avec votre table

Lot de 4 chaises design scandinave blanches (Conforama), prix : 119,99€

Pour rester dans l’esprit sobre et élégant, on mise sur des chaises du même style que la table. Si le style est identique, la couleur l’est aussi. C’est pourquoi on part sur ce lot de chaises blanches.

Idée déco 9 : des chaises multicolores pour égayer la table

Lot de 6 chaises scandinaves 4 couleurs (ID Market), prix : 169,99€

Si vous souhaitez casser un peu les codes et surtout mélanger les couleurs, vous pouvez partir sur ce lot de chaises multicolores. Elles égayeront votre belle table scandinave de salle à manger.

Idée déco 10 : un coussin noeud couleur pastel au design suédois

Coussin noeud design suédois (Concept Scandinave), prix : 49,90€

Des coussins ultra moelleux, à l’esprit moderne et contemporain. On craque sans hésiter sur ces coussins noeuds suédois disponibles en différentes teintes pastel. Parfaitement adaptés aux moments cocooning d’hiver sur votre canapé ou votre fauteuil scandinave.

Idée déco 11 : un vase épuré au design minimaliste

Vase blanc deco scandinave (Le Moderniste), prix : 27,90€

Disponible en trois tailles différentes, ce vase blanc déco scandinave ajoute une touche de chic minimaliste à la décoration de votre maison. Idéal pour mettre des fleurs ou simplement comme décoration sur l’un de vos meubles, ce vase est la touche scandinave qui s'adapte à n’importe quelle pièce.

Idée déco 12 : des affiches de nature à motifs à exposer sur vos murs

Ensemble de 3 affiches Boho Montagnes Skandi (Etsy), prix : 29,66€

Pour la décoration de vos murs de maisons, misez sur cet ensemble de trois affiches haut de gamme aux différents motifs de montagnes. De quoi créer une ambiance chaleureuse dans votre maison, que ce soit dans le salon, dans le bureau ou dans la chambre.

Idée déco 13 : des affiches à motifs lignes géométriques pour vos murs

Lot de 3 affiches (Etsy), prix : 21,60€

Pour changer des paysages de nature, on craque pour ces affiches à motifs composées de lignes géométriques. Avec le mélange de couleurs, on les expose sur les murs du salon ou juste au-dessus du lit de la chambre.

Idée déco 14 : un lustre suspendu en bois et métal pour un plafond style nordique

Lustre suspension bois et métal coloré style nordique (Luminaire Chic), prix : 49€

Parmi les autres objets de la maison qu’on affectionne tout particulièrement, on retrouve les lumières. Et pour avoir un véritable style nordique au plafond de nos maisons, on mise sur ce lustre suspendu en bois et en métal. Le plus ? Il est disponible en plusieurs couleurs : blanc, jaune, vert ou gris.

Idée déco 15 : une suspension en métal blanc pour un style épuré

Suspension métal blanc/bois (Leroy Merlin), prix : 34,90€

Dernier objet de déco repéré sur les sites marchands, cette suspension en métal blanc. Très élégante, elle va créer une ambiance cosy et cocooning dans la pièce où elle sera installée.