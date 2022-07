15 plantes dépolluantes pour purifier votre intérieur

Certaines plantes ont des bienfaits positifs sur notre santé car elles vont purifier l’intérieur des logements. Découvrir sans plus attendre notre sélection de 15 plantes dépolluantes à avoir dans votre intérieur.

Les recherches sont formelles. Selon une étude de la NASA remontant aux années 1980, certaines plantes auraient des effets bénéfiques sur l’intérieur de notre foyer et donc sur notre santé. En 1989, la NASA publiait une étude intitulée “Nasa Clean Air Study” où étaient listées les plantes vertes d’intérieur très efficaces pour dépolluer l’air ambiant de logement de minimum 10 m2. Parmi elles, on retrouvait le chrysanthème et l’azalée, des plantes que l’on peut également avoir dans son jardin.

Aujourd’hui, la liste des plantes dépolluantes a évolué. Un bon moyen de purifier l’air ambiant, souvent contaminé et qui peut devenir dangereux pour la santé : poussière, produits ménagers, peintures, produits de beauté, sécheresse de l’air, etc. Nos intérieurs de maison sont bien plus pollués qu’on ne le pense. Et pourtant, avec la généralisation du télétravail dû à la pandémie de Covid-19, nous passons de plus en plus de temps chez nous. Il devient donc important de prendre de bonnes habitudes pour vivre au mieux dans un environnement intérieur sain.

Si l’aération des salles reste l’une des méthodes les plus efficaces pour se débarrasser de toute cette pollution intérieure, l’achat d'une plante dépolluante en pot en est une autre. En effet, la plante dépolluante en pot va éliminer la plupart des composés volatiles toxiques de notre air ambiant. En véritables êtres vivants, les feuilles et les tiges de ce type de plantes absorbent et rejettent des gaz et de la vapeur d’eau. Un effet assainissant qui permet de mieux respirer.

Si vous envisagez d’acheter une ou plusieurs variétés de plantes et fleurs dépolluantes en pots, découvrez notre sélection de 15 plantes en pots pour purifier votre intérieur. Ficus, cactus, fougère, Chlorophytum ou encore Scindapsus, il y aura forcément une plante dépolluante qui cochera tous vos critères. Démarrons sans plus attendre notre tour d’horizon.

1 - Le Scindapsus

Le Scindapsus est une plante qui se cultive en suspension

Feuillage : Une cascade de feuilles panachées vert et or

Bienfaits : humidifie l'air et absorbe les polluants tels que le monoxyde de carbone, le toluène, le benzène et le formaldéhyde

Lieux : un bureau ou un atelier

Entretien : aime la chaleur et l’humidité, de préférence une température comprise entre 14°C et 18°C, arrosage modéré mais régulier

Le Scindapsus - © Pixabay

2 - Le Ficus Elastica

Feuillage : persistant

Bienfaits : absorbe les composés volatiles de la laque, colle, aggloméré, insecticide

Lieux : une salle avec beaucoup de lumière comme un salon, un hall d'entrée ou une véranda

Entretien: très résistant aux écarts de température, mais préfère les pièces un peu humides, de préférence une température comprise entre 15°C et 25°C, arrosage avec de l’eau à température ambiante seulement lorsque la terre est sèche

Le Ficus Elastica - © iStock

3 - Le Ficus Benjamina

Feuillage : persistant

Bienfaits : humidifie l'atmosphère, absorbe les particules des mousses d'isolation, de la colle des moquettes, mais aussi des émanations des imprimantes

Lieux : un bureau avec beaucoup de lumière

Entretien : pas soleil direct, arrosage modéré, une fois par semaine par exemple

Le Ficus Benjamina - © iStock

4 - Le Hedera

Le Hedera est une plante vivifiante de la famille du lierre

Feuillage : feuilles persistantes

Bienfaits : absorbe les composants volatiles de la peinture, l'encre, les matières plastiques et les détergents.Lieux : la cuisine, le salon ou le bureau

Entretien : résistant à la sécheresse, arrosage modéré et régulier

Le Hedera - © iStock

5 - Le Dracaena

Feuillage : persistant

Bienfaits : absorbe les composants (trichloréthylène, xylène, benzène, monoxyde de carbone)

Lieux : une entrée, un couloir ou un bureau

Entretien : de préférence une température comprise entre 20° C et 22° C dans un endroit très lumineux mais sans soleil direct, un arrosage régulier à raison d'une fois par semaine en brumisant de l’eau sur ses feuilles

Le Dracaena - © iStock

6 - Le Chamaedorea

Le Chamaedorea est un palmier nain

Feuillage : droit et touffu

Bienfaits : humidifie l'air et élimine les polluants, absorbe les composants présents dans l'air suite à l'usage d'un dégraissant, de tabac et l'installation de bois agglomérés

Lieux : un endroit lumineux

Entretien : pas soleil direct, demande un arrosage régulier

Le Chamaedorea - © iStock

7 - L’Aglaonema

Feuillage : persistant

Bienfaits : absorbe le formaldéhyde, benzène, toluène (peintures, colles, détachants, bois)

Lieux : une entrée ou une pièce sombre

Entretien : supporte les écarts de température, demande un arrosage une fois par semaine

L'Aglaonema - © iStock

8 - L’Anthurium

Feuillage : belles fleurs rouges

Bienfaits : absorbe le xylène et l'ammoniac, présents dans les insecticides, dégraissants, javel

Lieux : la cuisine

Entretien : de préférence une température comprise entre 20° C et 22° C mais supporte les écarts de température, demande un arrosage régulier mais modéré

L'Anthurium - © iStock

9 - Le Philodendron

Feuillage : persistant

Bienfaits : oxygène les pièces de vie, absorbe le formaldéhyde

Lieux : un emplacement chauffé et lumineux

Entretien : pas de contact direct avec le soleil, demande un arrosage régulier

Le Philodendron - © iStock

10 - Le Chlorophytum

Le Chlorophytum est une plante robuste

Feuillage : persistant, un panaché de blanc

Bienfaits : oxygène une pièce et absorbe les émanations toxiques tels que le monoxyde de carbone, xylène et formaldéhyde (peintures, agglomérés, fumées de tabac, produits ménagers)

Lieux : salle de bain éclairée

Entretien : une plante qui a besoin de lumière mais sans soleil direct, d’humidité, qui supporte la fraîcheur hivernale et qui demande un arrosage régulier

Le Chlorophytum - © iStock

11 - L’aloe vera

L’aloe vera est une plante réputée pour ses nombreuses vertus médicinales et cosmétiques

Feuillage : longues feuilles pointues de couleur vert clair, recouvertes d’une légère pellicule bleutée

Bienfaits : élimine le formaldéhyde, luttera contre le benzène, le monoxyde de carbone et même les acariens

Lieux : cuisine ou salle de bain

Entretien :besoin de lumière mais sans soleil direct, qui demande peu d’arrosage, seulement deux fois par mois

L’aloe vera - © iStock

12 - Le Chrysanthème

Le chrysanthème fait partie de ces fleurs qui peuvent être cultivées aussi bien en extérieur qu’en intérieur d’une maison

Feuillage : des fleurs aux couleurs multiples telles que le jaune, le violet, le blanc, le rouge, le rose ou le orange

Bienfaits : élimine le trichloréthylène, un solvant volatile utilisé pour dégraisser les pièces métalliques

Lieux : dans une salle lumineuse comme un salon ou une véranda

Entretien : demande de la lumière et un arrosage régulier dès que la terre du pot est sèche

Le chrysanthème - © iStock

13 - La fougère de Boston

La fougère de Boston, comme toutes les autres fougères d’intérieur, est une plante tropicale qui se cultive en suspension

Feuillage : persistant

Bienfaits : absorbe le formaldéhyde et le xylène, humidifie l’air quand on la vaporise d’eau

Lieux : espace lumineux tel qu’une chambre

Entretien : a besoin de la lumière mais pas de soleil direct, ne supporte pas les températures sous 12°C, brumisage du feuillage de la fougère avec de l’eau, et un arrosage lorsque la terre du pot est sèche

La fougère de Boston - © iStock

14 - Le cactus

On retrouve cette plante grasse principalement à l’intérieur. Les seules variétés de cactus qui sont cultivées en extérieur sont présents dans les régions chaudes et arides. Il existe différentes variétés de cactus d’intérieur qui ont toutes un feuillage différent. On pense notamment à l’Echinopsis, le Mammillaria ou encore l’Euphorbe arborescente. Mais les caractéristiques communes de tous ces cactus sont leurs épines.

Bienfaits : excellent dépollueur d’ondes, rejette de l’oxygène la nuit et du CO2 la journée

Lieux : chambre, véranda

Entretien : réclame de la lumière mais pas de soleil direct, demande un arrosage régulier en été mais aucun arrosage l’hiver

Le cactus - © Pixabay

15 - Crassula ovata

Le crassula ovata est une plante surnommée l'arbre de l'amitié, de la chance ou d'argent mais aussi la plante de Jade

Feuillage : persistant

Bienfaits : améliore la qualité du sommeil, la régulation thermique et le comportement alimentaire

Lieux : chambre ou salon

Entretien : réclame de la lumière mais pas de contact direct avec le soleil, craint le gel et les températures basses en dessous de 7°C, demande un arrosage léger, redoute l’excès d’eau

Le crassula ovata - © iStock

Toutes les plantes d’intérieur que nous venons de vous citer dans cette liste se cultivent en pot. Sachez que lorsqu’elles grandissent, elles nécessitent d’être rempotées dans des pots plus grands. Il est donc recommandé de suivre l’évolution de la plante avant de décider de la changer de pot.