15 tables de Noël chic pour s'inspirer

Cette année, vous avez décidé que votre table de réveillon de Noël serait synonyme de chic, d’élégance et de raffinement. Seulement voilà, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Si vous êtes en panne d’idées, suivez nos 15 inspirations trouvées sur Pinterest pour dresser une table de Noël chic.

Le réveillon de Noël approche à grands pas ! Si certains d’entre vous ont déjà le repas du réveillon et du jour de Noël en tête, avez-vous pensé à la décoration de votre table de Noël. Car oui, si le menu à son importance, la décoration aussi !

Dans cet article, nous sommes allés chercher des inspirations chic et élégantes sur Internet. Et pour ça, rien de mieux que le réseau social Pinterest, véritable source d’inspiration pour trouver tout plein d’idées de décoration DIY et autres inspirations. Pour une table de Noël chic, on s’inspire des tables colorées, de la belle vaisselle de fêtes, et des petites touches de décorations pour embellir votre table. Vous allez voir, les idées ne manquent pas. Suivez le guide pour découvrir 15 idées de tables de Noël chic !

Une table de Noël chic avec du rouge

Du rouge chic pour votre table de Noël. Crédit : Istock

Qui dit Noël, dit couleur rouge. Rouge comme le costume du père Noël, le papier d’emballage des cadeaux, les boules ou encore les guirlandes de votre beau sapin. Pour votre table de Noël chic et élégante, on mise aussi sur des touches de rouge, une couleur qui reste toujours dans les tendances des fêtes de fin d’année. Serviettes, nappe, chemin de table ou encore centre de table avec des petits paquets cadeaux, des fleurs telles que le poinsettia, père Noël miniature ou encore boules de Noël, on ne lésine pas sur la couleur rouge.

Une table de Noël chic avec des touches dorées

Des touches dorées pour Noël. Crédit : Istock



Autre couleur tendance en cette période des fêtes de fin d’année, le doré. Véritable couleur synonyme de chic, d'élégance et de raffinement, on met des touches dorées sur notre table de Noël. Serviettes, nappe, détails sur la vaisselle (assiettes et/ou verres), chemin de table ou encore centre de table composé de boules de Noël, de pommes de pin customisées, de petits paquets cadeaux ou encore de bougies; on choisit des éléments de décoration élégants.

Une table de Noël chic avec des touches argentées

Des touches argentées pour une table de Noël chic. Crédit : Istock

Si vous n’êtes pas très fan de la couleur dorée, pourquoi ne pas partir sur la couleur argentée ? Également gage de chic, de raffinement et d’élégance, on va chercher à apporter des touches argentées sur notre table de Noël. Serviettes, détails sur la vaisselle (assiettes et/ou verres), chemin de table ou encore centre de table. Boule à neige à paillettes argentées, pommes de pin revêtues d’un manteau gris argenté, petits paquets cadeaux ou encore bougies, tous les éléments de décoration sont bons à prendre.

Une table de Noël chic avec du blanc

Du blanc chic pour une table épurée. Crédit. Istock



Blanc comme la neige ou comme la barbe du père Noël. On mise aussi sur le blanc pour notre belle table de Noël. Nappe, assiettes, chemin de table, serviettes, bougies, boule à neige; les idées ne manquent pas !

Une table de Noël chic avec du vert

Une table avec une touche de vert. Crédit : iStock



Pour faire écho à votre beau sapin joliment décoré par vos petites têtes blondes, pourquoi ne pas réaliser une table de Noël aux touches vertes ? Pour cela, rien de plus simple : choisissez de belles serviettes de couleur vert sapin et décorez votre chemin de table avec une belle branche de sapin nature. Un petit côté rustique que vos invités apprécieront.

Une table de Noël chic avec du bleu

Du bleu roi pour une table de Noël. Crédit : Istock



Saviez-vous que le bleu est l’une des couleurs tendance des fêtes de Noël ? Si pour beaucoup d’entre vous, le bleu ne représente pas le réveillon de Noël, pour d’autres, c’est une couleur incontournable pour décorer une sapin blanc ou une table de Noël chic et originale. Pourquoi donc ne pas vous laissez tenter par cette tendance ?

Une table de Noël chic avec du rose

Une assiette et une serviette rose poudré pour Noël. Crédit : Istock



Pour faire plaisir à vos enfants, pourquoi ne pas céder à la tendance d’un Noël rose ? Non vous ne rêvez pas ! Depuis quelques années, à l’instar du bleu, les magasins de décorations de Noël proposent de plus en plus de décorations de couleur rose. Ajoutées par petites touches, vos décorations roses vont donner un petit côté chic à votre table de Noël.

Une table de Noël chic avec du noir

Des assiettes noires pour une table chic. Crédit : Istock



Si toutes les couleurs précédemment citées ne vous ont pas convaincu, il vous reste encore la couleur chic par excellence : le noir. Aussi étonnant que cela puisse paraître, une table de Noël noire est synonyme d’élégance. Deux options s’offrent à vous : soit le total look noir pour votre table de Noël, soit l’ajout de petites touches. Libre à vous de choisir l’option que vous préférez.

Une table de Noël chic et nature avec du bois

Centre de table avec une décoration de Noël rustique. Crédit : Istock

La tendance rustique et la tendance scandinave s’invitent également sur votre table de Noël. Grandes tendances de décoration de ces dernières années pour l’ensemble des pièces de votre maison ou appartement, on adore l’idée de la mode scandinave et de la mode rustique pour notre belle table de réveillon de Noël. Décorations en bois, branche d’arbre décorée avec des touches de Noël ou encore bougies DIY décorées de bois, les idées sont nombreuses !

Une table de Noël lumineuse et chic

Une table de Noël lunmineuse. Crédit : Istock

Rien de plus chic qu'une belle table de Noël avec des bougies et autres sources lumineuses. Pour notre table de réveillon, on mise sur de belles bougies bien disposées sur votre table pour permettre une illumination uniforme, mais aussi des petites lampes parfaites pour customiser la décoration de votre tablée.

Une table de Noël classique et chic

Une table chic et traditionnelle. Crédit : Istock

Pourquoi une table chic ne serait pas une table avec une décoration classique ? Et oui, tout dépend de la disposition de vos différents éléments de décoration et votre vaisselle. Si tout est bien disposé, avec quelques touches de couleurs ou références aux personnages de Noël, votre table que vous considériez trop classique va s’avérer so chic.

Une table de Noël chic avec une décoration sapin

Une décoration sapin pour Noël. Crédit : Istock

L’un des éléments indispensables à nos fêtes de Noël est sans conteste le sapin. On choisit donc de disposer des sapins miniatures sur notre centre de table. Sapin DIY en papier, sapin en pommes de pin, sapin DIY en tissu, bougies sapins ou encore sapin tout prêt acheté dans les magasins de décoration, on mise sur des sapins pour décorer notre table de Noël.

Une table de Noël chic avec des paquets cadeaux

Des paquets cadeaux en décoration. Crédit : Istock

Pour apporter des touches de chic et d’élégance à votre table de Noël, pourquoi ne pas déposer un paquet cadeau avec un bel emballage bien soigné dans les assiettes de vos convives ? En plus de décorer votre table de Noël, cette petite attention fera plaisir à vos invités.

Une table de Noël chic avec une décoration DIY

Décoration de Noël fait main écologique. Crédit : Istock

Vos enfants veulent décorer eux-mêmes la table de Noël mais vous avez un peu peur de leurs décorations DIY ? Pourquoi ne pas vous inspirer des ateliers DIY à retrouver sur Pinterest : créations de bocaux customisés, customisation de bougeoirs, galets peints, ou encore marque-places personnalisés.

Une table de Noël chic avec de la belle vaisselle

De la vaisselle chic - © Alinéa

Enfin pour une avoir une belle table de Noël, sortez votre plus belle vaisselle. Assiettes colorées, assiettes à motifs ou assiettes en porcelaine, verres en cristal, couverts en argent, n’oubliez aucun élément !