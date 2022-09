25 meilleurs hacks Ikea pour personnaliser son appart'

Les meubles Ikea vous paraissent trop basiques pour votre style de décoration ? Découvrez les 25 meilleurs hacks pour les transformer en articles déco.

Ikea hacks : les astuces pour rendre l’ordinaire extraordinaire

Les magasins Ikea sont de véritables temples pour les férus de décoration intérieure. Il est vrai qu’une sortie en couple chez Ikea se termine rarement par l’unique achat d’un set de table. Beaucoup se retrouvent souvent à acquérirde nouveaux meubles alors qu’ils ne projetaient qu’une simple visite. Vous êtes de ceux qui se demandent si les meubles sont assez tendance pour une décoration au top ? La question est légitime. En effet, il est important de préciser que les meubles Ikea, bien que pratiques et abordables, sont parfois trop simples, trop sobres, trop classiques. Néanmoins, il est tout à fait possible d’y remédier, afin de customiser les meubles Ikea en articles de décoration. Pour cela, il y a les Ikea hacks.

Les hacks sont des astuces permettant de rendre un objet plus performant ou plus esthétique. Ils leur donnent aussi une fonction autre que celle de base, pour une utilisation plus originale. De facto, les hacks Ikea servent à customiser un meuble de rangement (étagère, commode, bibliothèque, table, plateau, armoire…) pour qu’il s’intègre mieux dans la décoration et/ou pour qu’il ait une utilisation plus pratique.

De ce fait, grâce aux hacks Ikea, il vous est possible de radicalement transformer la décoration de votre maison, pour la rendre plus moderne et plus fonctionnelle.

Les 25 meilleurs hacks Ikea

Vous avez acheté un meuble Kallax ou une bibliothèque Billy, et avez regretté votre achat une fois arrivé à la maison ? Ne désespérez pas, car il vous est possible de les transformer pour qu’ils s’adaptent à votre intérieur. Voici les 25 meilleurs hacks concernant les meubles achetés chez Ikea.

Le meuble Kallax en îlot de cuisine

Kallax est un meuble destiné au rangement. Très sobre, il est parfois difficile à intégrer dans une décoration contemporaine. Mal installé, il peut également prendre de la place et diminuer l’espace disponible dans votre maison. La solution ? Le transformer en îlot central pour la cuisine. Pour cela, installez une table en bois sur le meuble et installez des pieds aux deux extrémités qui dépassent.

La bibliothèque Billy en rangement pour chaussures

La bibliothèque Billy est parfaite pour ranger vos livres. Mais, que faire si vous n’avez qu’un magazine et une pile de vieux journaux ? Transformer Billy en meuble de rangement pour vos chaussures. Vous pouvez trouver le tuto pour cette astuce sur le site internet d’Ikea.

La console avec pieds avec les tiroirs Ekby Alex

Les tiroirs Ekby Alex n’ont, à première vue, rien de particulier. Il s’agit en effet de simples tiroirs. Pour les customiser et en faire une belle console, il suffit de leur ajouter quatre pieds et d’installer le tout dans votre bureau. L’un des hacks les plus simples pour apporter une touche scandinave chez vous.

La table d’appoint avec rangements avec le tabouret Frosta

Le tabouret Frosta peut être transformé en une petite table d’appoint design. Pour cela, il vous faudra acheter le lot de deux range-revues en contreplaqué Knuff. Assemblez-les à l’aide de colle à bois et déposez-les sur le tabouret Frosta. La table d’appoint ainsi créée est parfaite pour votre salon.

La banquette avec coffre de rangement avec Kallax

Le meuble Kallax existe en forme carrée, mais également en forme rectangulaire. Vous pouvez utiliser le meuble Kallax rectangulaire pour en faire unebanquette avec coffres de rangementintégrés. Pour cela, rien de plus simple : renversez le meuble sur le côté, déposez-le dans un coin de la pièce, posez un petit matelas par-dessus et décorez avec quelques coussins. Pour un meilleur design, vous pouvez déposer de petits bacs de rangement dans chaque espace libre.

Le rangement à épices avec Billy

Si vous êtes plus rat de cuisine que rat de bibliothèque, vous pouvez installer la bibliothèque Billy dans votre cuisine et en faire un meuble de rangement pour vos épices. Il suffit de le déplacer et de le remplir de bocaux.

Le rangement pour petits espaces avec Ekby Alex

Si vous n’avez pas assez de place chez vous et que vous avez besoin d’un espace de rangement supplémentaire, vissez de petites roulettes sous les tiroirs Ekby Alex. Vous obtenez un meuble de rangement facile à déplacer, ne prenant pas énormément de place, et original. Le petit plus, il s’utilise aussi comme table basse.

Le porte-manteaux avec le tabouret Frosta

Pour ce hack, vous avez besoin de deux tabourets Frosta. Il faut désolidariser les pieds de l’assise pour reformer une toute nouvelle structure pouvant servir de porte-manteau.

Le lit podium avec le meuble Kallax

Ne vous embêtez pas à acheter un nouveau lit, mais utilisez plutôt 3 meubles Kallax pour un lit original et pratique. Formez une structure ressemblant à un podium avec les meubles Kallax rectangulaires, déposez un sommier à lattes au milieu, déposez votre matelas et le tour est joué.

Le cannage pour relooker le buffet Ivar

Le buffet Ivar a beau profiter du charme naturel du bois, il s’agit d’un meuble un peu terne et sans vie. Apportez-lui un peu de peps en installant une couche de cannage sur chaque porte du buffet. Pour un effet design encore plus marqué, remplacez les poignées standard par d’autres en cuivre.

Du papier peint pour la commode Tarva

Pour améliorer le look de la commode Tarva, rien de tel qu’un papier peint à motifs. Ce hack est simple et efficace. Choisissez le papier peint qui s’adapte le mieux à votre décoration générale. Attention à ce qu’il ne devienne pas trop tape-à-l’œil, ce qui risquerait de rompre l’équilibre de votre décoration d’intérieur.

Le sommier à lattes LURÖY en rangement mural

Le sommier à lattes peut être utilisé comme un excellent rangement mural. Il vous suffit de l’accrocher à un mur avec des clous. En plus de créer un espace de rangement design, cela vous permet de gagner plus de place dans votre appartement.

La commode Hemnes plus tendance avec de la peinture ardoise

Pour une déco plus moderne, vous pouvez peindre la commode Hemnes avec une peinture ardoise. Cette couleur noir mat est très tendance en ce moment, et apporte une tout autre dimension à la commode relativement classique.

Le module Pax en dressing sur-mesure

Il est possible de transformer le module Pax en dressing sur-mesure pour votre chambre. Il s’agit de l’un des hacks qui nécessitent des connaissances en bricolage. En effet, la réalisation du dressing est un véritable challenge, mais elle en vaut la chandelle.

Une horloge murale avec la planche à découper PROPPMÄTT

Pour une horloge design et originale, installez un système d’horloge à pile sur une planche à découper PROPPMÄTT. Le trou présent sur le manche de la planche à découper peut servir à l’accrocher à l’aide d’un clou, d’un crochet ou d’un ruban.

Plus de peps pour l’abat-jour Regolit

Les abat-jours du style de Regolit sont très répandus dans les intérieurs modernes. Toutefois, ils restent assez simples et pas assez esthétiques. Pour les rendre plus tendance, dessinez dessus quelques points avec un feutre noir pour un article déco inspiration dalmatien.

Des motifs floraux pour les placards Ivar

Les amoureux de la nature se retrouveront avec ce hack qui consiste à couvrir un buffet Ivar de papier peint à motifs à fleurs. De quoi le rendre plus esthétique et moins brut.

La suspension Sinnerlig en lampe à poser

Les suspensions sont à la mode, mais les lampes à poser le sont tout autant, en plus d’être pratiques. Transformez la suspension Sinnerlig en lampe à poser pour une déco ethnique en toute subtilité.

Le cadre Neiden pour un lit à baldaquin DIY

Installez des rideaux sur le cadre Neiden pour en faire un ciel de lit. Il s’agit d’un excellent hack pour faire de votre lit un lit à baldaquin.

Les tablettes pour photos Mosslanda en parcours pour chat

Faites plaisir à votre chat en lui installant un parcours sur l’un de vos murs. Utilisez les tablettes pour photos Mosslanda pour un rendu propre.

Un support pour ampoule avec le support pour console Sandshult

Si vous êtes amateur du style industriel, ce hack est fait pour vous. Installez le support pour console Sandshult comme il devrait l’être, et, au lieu de déposer une console dessus, installez une ampoule en enroulant le fil tout autour.

La table de chevet suspendue avec la planche à découper Attiltlig

La planche à découper Attiltlig est parfaite pour faire une table de chevet suspendue. Pour customiser votre table de chevet suspendue, faites parler votre imagination (y déposer un vase, la rendre plus brillante avec du vernis…).

Intégrer le style vintage avec la commode Rast relookée

Le côté brut du bois peut être esthétique, mais il peut également rendre une décoration trop terne et sans vie. Pour mieux l’intégrer dans la tendance actuelle, peignez la structure en blanc, vernissez les portes des tiroirs avec une couleur plus foncée, et remplacez les poignées en bois par des poignées en cuivre. Vous obtenez un meuble vintage au top de la tendance.

Un grand bureau avec des caissons Alex

Avec deux caissons Alex et une grande plaque de bois, vous obtenez un bureau design et pratique.

La table basse Lack en table de chevet

La table basse Lack possède la taille idéale pour se transformer en table de chevet. Décorez-la avec quelques arcs en bois pour qu’elle soit plus agréable à regarder.