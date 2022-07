Cuisine vintage : 15 inspirations pour rendre votre pièce rétro

Back to 50's ! En vogue depuis une dizaine d'années, le vintage est loin d'être démodé. Pour l'aménagement de votre cuisine, adoptez la tendance vintage grâce à nos 15 inspirations déco.

Si vous pensez encore qu'une cuisine vintage c'est une pièce de mauvais goût, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et du formica à tout va, oubliez les idées reçues ! Si aujourd'hui la décoration vintage est autant tendance, c'est qu'elle a su se renouveler. Vintage ne veut pas dire revenir à la déco des années 50, bien au contraire. Adopter un style vintage c'est adopter une déco moderne en s'inspirant d'éléments de décoration rétro.

Découvrez nos 15 inspirations pour décorer votre cuisine vintage.

Mettez le pastel à l'honneur

Le pastel est partout dans une cuisine vintage. Crédit : IStock

Bleu turquoise, jaune poussin, rose poudré… le pastel est à l'honneur avec le vintage. Les couleurs pastel apportent une touche de peps dans une cuisine, qui bien souvent est décorée simplement. Dans les années 50, les meubles de cuisine et les accessoires étaient souvent de couleurs pastel. Cap de retourner dans les années 50 ?

Suspendre des lustres rétro

Ces lustres suspendus sont à la fois vintage et modernes. Crédit : IStock

En brocante, chinez des lustres en métal qui trouveront toute leur place dans votre cuisine. Il y a quelques années, on se souvient du lustre qui tombait parfaitement en plein milieu de la table à manger. D'ailleurs, il y avait toujours quelqu'un pour se le prendre dans la tête. Aujourd'hui, on aurait tendance à suspendre ce lustre sur un plafond haut. Pour adopter un style rétro, tout en restant moderne, vous pouvez dépareiller les lustres et les doubler voir tripler.

Optez pour un mobilier de cuisine aux angles ronds

Cet évier aux angles ronds est typique des années 60. Crédit : IStock

Dans les années 50, l'angle rond fait sa révolution. Le design de l'époque est radicalement marqué par des lignes arrondies et courbées. L'art nouveau est passé par là… En architecture, l'art nouveau révolutionne par une esthétique nouvelle : des lignes courbes. Des meubles à l'électroménager, dans une cuisine vintage, on arrondit les angles.

L’indétrônable formica

Cette table en formica vous rappelle des souvenirs ? Crédit : IStock

Retour immédiat dans les années 60 ! Il n'y a pas plus représentatif de cette période que le formica. D'abord considéré comme désuet et kitch à la fin des années 80, le formica redevient à la mode. Non le formica ne se trouve pas que chez votre grand-mère, il a très bien sa place dans votre cuisine vintage. Sans en trop en faire, ce matériau accessible, léger et coloré apportera la touche rétro qu'il faut à votre cuisine.

Retapez un vieux buffet de cuisine

Magnifique buffet de cuisine retapé. Crédit : IStock

La tendance vintage permet aussi de recycler ses vieux meubles et d'en faire un élément de déco incontournable. À la manière de ce meuble de rangement vert olive, retapez un vieux meuble en bois pour le rendre vintage.

Utilisez des matériaux rétro

Ces casseroles en cuivre se marient très bien à l'ambiance de la cuisine. Crédit : IStock

On se souvient tous des casseroles de cuivre accrochées dans la cuisine de nos grands-parents. Vous trouviez ça ringard ? Détrompez-vous ! Sur cette photo, les casseroles de cuivre apportent de la chaleur à la pièce et habillent le plafond.

Chinez vos accessoires de cuisine

En brocante, vous trouverez forcément des accessoires vintage. Crédit : IStock

L'esprit vintage c'est aussi avoir l'esprit recyclerie. Allez en brocante ou chez un antiquaire et chinez vos futures accessoires de cuisine. De la vaisselle, des casseroles ou des ustensiles de cuisine, ils trouveront parfaitement leur place dans cet intérieur rétro.

Sur les murs, adoptez la faïence ou la crédence

Belle crédence sur le mur d'une cuisine. Crédit : IStock

Pour une déco vintage, la faïence et la crédence sont incontournables. Très appréciés par les décorateurs d'intérieurs et les consommateurs, la crédence et la faïence s'appliquent parfaitement à une cuisine. Facile à nettoyer, ce revêtement protège le mur des possibles éclaboussures. Il ne reste plus qu'à trouver le motif et les couleurs qui vous plaisent. À savoir que dans les années 60, on adorait les couleurs flashy et les motifs décalés.

Apportez une touche de déco vintage

Ce poste radio est un bel élément de déco à mettre dans une cuisine vintage. Crédit : IStock

Avec la déco vintage, il ne faut pas en faire de trop, au risque de rendre la pièce de mauvais goût. Néanmoins, il est conseillé de décorer une pièce vintage avec quelques éléments de déco qui nous replongent directement dans l'ambiance des années 60. Voici quelques idées d'objets que vous pouvez intégrer à la décoration de votre intérieur vintage : un Polaroid, un baladeur à cassettes, une machine à écrire, une platine vinyle, poste radio…

Misez sur un électroménager de cuisine vintage

Ce frigo rappelle parfaitement le design de l'électroménager de l'époque. Crédit : IStock

Ça ne vous aura pas échappé, les marques d'électroménager ont pris le tournent du vintage. Des bouilloires colorées, des grille-pain tendances ou encore des réfrigérateurs tout droit sortis des années 60, l'électroménager rétro fait son grand retour.

Au sol, misez sur les carreaux de ciment

Magnifiques carreaux de ciment colorés. Crédit : IStock

Après la crédence à motif sur les murs, découvrez les carreaux de ciment au sol. C'est simple, ce carrelage ressuscité des années 30 est aujourd'hui disponible dans tous les rayons de magasin de bricolage. Vous trouverez votre bonheur parmi tous les motifs proposés en magasin.

Conseil déco : si vous arrivez à trouver la crédence identique à votre sol en carreaux de ciment, c'est bingo !

Une gazinière rétro apportera son charme

Voici un beau piano de cuisine rétro. Crédit : BUT

Toujours dans l'idée de rendre votre cuisine la plus vintage possible, on vous propose d'intégrer un piano gazinière rétro à votre intérieur. Son design vintage modernisé aura toute sa place dans votre cuisine.

Mettez en valeur votre vaisselle sur des étagères

Bocaux et vaisselle sur des étagères. Crédit : IStock

À l'époque, il était d'usage d'exposer la vaisselle sur des étagères. Faites de même en installant des étagères en bois dans votre cuisine. Attention, cette astuce déco ne fonctionne que si vous et le rangement ne faites qu'un !

Optez pour des chaises dépareillées

Des chaises dépareillées mixent l'ambiance vintage et industrielle. Crédit : IStock

Mixez les goûts et les couleurs avec des chaises dépareillées. Mélangez les matières, les formes et les couleurs. Cette astuce donnera un style vintage à votre cuisine, tout en restant vraiment moderne.

Adoptez de la vaisselle vintage

Une belle vaisselle vintage bleue et blanche. Crédit : IStock

Dans une cuisine, la vaisselle a toute son importance. Même si elle n'est pas toujours visible, elle fait le lien entre la préparation du repas et la dégustation conviviale. Alors pour rester dans le thème, adoptez une vaisselle vintage, assortie aux couleurs de votre cuisine.

N'en faites pas trop !

Oui, cette cuisine en 3D est un peu kitch. Crédit : IStock

Le vintage, il ne faut pas trop en faire, au risque de tomber dans le kitch. Il ne doit avoir que quelques pièces fortes dans votre cuisine. Veillez à l'harmonie des formes, des couleurs et des matières.