4 méthodes originales pour planter de la menthe chez soi

Le printemps est la saison idéale pour faire des plantations. Si vous voulez avoir de la menthe à portée de main toute l’année, voici 4 méthodes originales pour planter cet aromate.

Les jours se rallongent, le soleil fait son apparition et les fleurs commencent à s’ouvrir : cela ne fait aucun doute, le printemps est bien là. Pendant cette saison, nous sommes nombreux à nous mettre au jardinage et à planter des fleurs, mais aussi des aromates. Parmi eux, on retrouve la menthe, une célèbre herbe aromatique qui permet d’assaisonner nos plats et d’apporter une touche de fraîcheur.

Crédit photo : iStock

Si vous voulez avoir de la menthe à portée de main, que vous ayez un jardin ou non, voici plusieurs méthodes qui vous permettront de planter cette herbe chez vous.

Planter de la menthe dans une tasse

Quand elle pousse, la menthe est un aromate qui peut devenir un vrai élément de décoration dans un intérieur. Vous pouvez par exemple décider de faire pousser de la menthe dans une tasse, en veillant à bien percer le fond du récipient pour assurer un bon drainage. Ensuite, il suffit de remplir la tasse de terre et de semer quelques graines, avec de les recouvrir et de les arroser continuellement.

Faire pousser de la menthe dans une bouteille

Il est également possible de planter de la menthe dans une bouteille en plastique. En plus d’être écologique, cette solution permet d’apporter une touche naturelle dans son logement. Pour cela, percer plusieurs trous dans la bouteille, remplissez-la de terre et plantez les boutures de menthe en mettant une tige dans chaque trou. Au bout de quelques jours, vous verrez la menthe pousser tout autour de la bouteille. Effet garanti !

Crédit photo : Deavita / Pinterest

Cultiver de la menthe dans de l'eau

Enfin, la dernière solution pour planter de la menthe chez soi consiste à ne pas utiliser de terre. Vous aurez uniquement besoin de deux récipients : un pour l’eau et un pour la plante. Veillez à faire de longues entailles dans le récipient contenant la menthe, pour que ses racines puissent atteindre l’eau.

Planter de la menthe dans son jardin

Si vous êtes plus traditionnel et que vous bénéficiez d’un extérieur, il est tout à fait possible de planter de la menthe dans votre jardin. Vous devrez toutefois attendre la fin des gelées pour commencer vos plantations.

Crédit photo : iStock

Une fois que les températures auront augmenté, vous pourrez planter la menthe dans votre terre, en choisissant un espace ombragé. Les premières pousses apparaîtront entre une à deux semaines. Attention : la menthe est un aromate qui a besoin d’espace car ses racines sont très grandes, donc veillez à bien espacer les semis dès que les premières feuilles apparaissent.