Cette tiny house de 23 m² mesure 10 mètres de long, avec four, lave-vaisselle et lave-linge, mais ne compte qu'une seule chambre

Dix mètres de long, 23,66 m², une cuisine avec four, lave-vaisselle et plaque à induction, un lave-linge dissimulé dans un placard… mais une seule chambre.

Vue de l'extérieur, elle ressemble à un long bloc bas posé sur un châssis, façade gris sable, toit en pente, larges baies vitrées. Dix mètres de long, trois mètres de large, quatre mètres de haut. À l'intérieur, une cuisine avec four encastré, plaque à induction, hotte, réfrigérateur-congélateur et lave-vaisselle. Un lave-linge caché derrière une porte de placard. Une salle de bain avec douche, ballon d'eau chaude de 50 litres et radiateur. Et une seule chambre.

Ce modèle s'appelle Legend. C'est une version finie du Mobi Kolos Desert, produit par Mobi House, l'un des plus gros constructeurs européens de maisons mobiles, installé à Zblewo, dans le nord de la Pologne. La maison est terminée, meublée, équipée, et visible dès maintenant au siège de l'entreprise.

23,66 m² pour deux personnes, et c'est assumé

La surface habitable annoncée par le constructeur est de 23,66 mètres carrés, répartis sur un seul niveau. Pas de mezzanine, pas d'échelle, pas de couchage d'appoint sous les combles. Un couloir traverse la maison d'un bout à l'autre et sépare les espaces sans cloisonner brutalement.

C'est là que se situe le vrai choix éditorial du projet. La plupart des tiny houses de cette taille multiplient les couchages pour séduire les investisseurs en location saisonnière. Ici, le constructeur a fait l'inverse : l'espace gagné a été donné à la cuisine, au salon et au rangement, pas aux lits. Le média spécialisé autoevolution, qui a détaillé le modèle, souligne d'ailleurs que cette disposition vise à reproduire le confort d'une maison classique pour deux personnes plutôt qu'à maximiser le nombre d'occupants.

Une maison mobile qui ne se tracte pas comme une caravane

Le châssis vient de MH Trailers, la filiale remorques de Mobi House. Il mesure 10 mètres sur 3 et il est de type lent, c'est-à-dire pensé pour un déplacement à vitesse réduite et non pour un trajet d'autoroute derrière une voiture.

Ce détail a son importance pour un lecteur français. Une remorque classique ne doit pas dépasser 2,55 mètres de large pour circuler sans autorisation particulière. Avec ses 3 mètres, cette maison sort de ce cadre. Elle est mobile au sens où elle peut être déplacée et installée ailleurs, pas au sens où l'on part en week-end avec.

Autre point concret : le modèle est vendu en version raccordée. Le constructeur précise qu'il faut prévoir l'électricité, l'eau et l'évacuation des eaux usées sur le terrain. Ce n'est pas une maison autonome.

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Les détails qui trahissent une maison pensée pour y vivre toute l'année

Le plan de travail de la cuisine est en chêne, l'évier en granit, le mitigeur noir. Les portes de la chambre et de la salle de bain sont d'un bordeaux profond avec un motif rainuré, seul écart de couleur dans un intérieur blanc et bois. Côté couloir, la porte de la chambre est entièrement habillée d'un miroir pour agrandir visuellement le volume, une astuce classique mais efficace au bout d'un couloir de dix mètres.

Le chauffage passe par des nattes chauffantes au sol pilotées en Wi-Fi, complétées par une climatisation réversible dont l'unité extérieure est dissimulée derrière un capot assorti à la façade. Une installation est déjà prévue pour ajouter un poêle plus tard.

Dans le salon, un interrupteur maître permet d'éteindre toutes les lumières de la maison d'un seul geste. Les prises TV sont déjà installées dans le salon et dans la chambre. Autoevolution décrit également un meuble modulable qui sert de console sous la fenêtre au quotidien et se déplie en table pour quatre au moment du repas, une signature du constructeur.

Combien coûte ce genre de maison

Le prix du modèle Legend n'est pas affiché publiquement : Mobi House renvoie vers un formulaire de demande. L'entreprise communique en revanche une fourchette pour l'ensemble de sa gamme, de 93 972 à 431 000 zlotys, soit environ 22 000 à 100 000 euros au taux actuel. Un modèle XL entièrement équipé comme celui-ci se situe évidemment dans le haut de cette fourchette.

Le constructeur indique aussi qu'acheter une maison posée sur son seul cadre, sans châssis roulant, réduit la facture de 2 900 euros. Une option qui n'a de sens que si l'on n'a pas l'intention de la déplacer.

L'argument principal de ce modèle reste le délai. La maison existe déjà, elle est meublée et équipée, et elle peut être livrée sans attendre plusieurs mois de production. Une logique très différente de celle des projets que nous avons pu raconter, comme cette femme qui a fait construire une tiny house de 28 mètres carrés sur le terrain de ses parents pour 39 000 euros, ou ce couple qui a bâti 37 mètres carrés dans son jardin pour y installer sa mère.

La maison est visible sur rendez-vous à l'adresse du constructeur, ul. Białachowska 1A, à Zblewo.