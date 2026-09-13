Amy et Greg quittent leur maison de 4 chambres pour une tiny house de 7,2 mètres : leurs charges passent de 1 920 à 440 dollars par mois

Amy et Greg ont troqué une grande location contre une maison sur roues pensée pour quatre, avec deux mezzanines et une terrasse.

Quatre chambres, deux salons et deux salles de bains. Amy et Greg disposaient de beaucoup d’espace dans leur ancienne maison du Queensland, en Australie. Le problème, c’est qu’une grande partie de cet espace ne leur servait presque jamais et qu’il fallait pourtant continuer à payer le loyer et les factures qui allaient avec. Le couple a donc choisi une solution radicale : réduire son logement à une tiny house de seulement 7,2 mètres de long.

es chiffres communiqués par Amy et Greg permettent de mesurer très concrètement ce que ce changement de vie leur a apporté : selon le constructeur Aussie Tiny Houses, plusieurs dépenses liées au logement sont passées de 1 920 à 440 dollars australiens par mois.

Ils vivaient dans une maison de 4 chambres dont ils utilisaient à peine une partie

Le déclic est arrivé après la mort du père d’Amy. Le couple explique avoir alors réalisé à quel point son mode de vie dépendait de ses revenus. Ils travaillaient beaucoup, payaient une grande maison et craignaient les conséquences qu’aurait pu avoir la perte de l’un de leurs emplois.

À l’époque, Amy et Greg louaient une maison avec quatre chambres, deux salons et deux salles de bains. Les deux enfants de Greg, Zack et Jayda, vivaient avec eux une partie du temps. Malgré cela, Amy estime qu’ils n’utilisaient qu’une fraction de leur logement au quotidien.

« Augmenter ses revenus est plus difficile que réduire ses dépenses. » Amy, dans un témoignage recueilli par Dwell, traduit de l’anglais.

Plutôt que de chercher une maison légèrement moins grande, ils ont poussé l’idée beaucoup plus loin. Le couple s’est tourné vers Aussie Tiny Houses et a personnalisé une version du modèle Teewah 7.2 pour l’adapter à une famille de quatre personnes.

La maison mesure 7,2 mètres de long pour 2,4 mètres de large. L’espace au sol est forcément limité, mais l’aménagement exploite aussi la hauteur grâce à deux mezzanines séparées. L’une sert de chambre à Amy et Greg, tandis que l’autre est réservée aux enfants lorsqu’ils sont présents.

Deux mezzanines, une cuisine complète et une terrasse de récupération

Le couple ne voulait pas que réduction de surface rime avec logement spartiate. La cuisine possède notamment un plan de travail de 2,7 mètres, un four, un réfrigérateur, de nombreux rangements et une grande fenêtre pliante qui s’ouvre directement sur l’extérieur.

Cette ouverture donne sur une terrasse modulaire construite par Greg avec du bois récupéré sur des palettes. D’après Dwell, elle ajoute environ 18 mètres carrés d’espace extérieur et transforme le rebord de la cuisine en véritable comptoir lorsqu’elle est ouverte.

À l'intérieur, l’escalier menant à la chambre principale cache lui aussi une bonne partie des rangements. Réfrigérateur, micro-ondes, vêtements, chaussures ou encore jeux de société trouvent ainsi leur place sous les marches. La salle de bains comprend une douche, un meuble vasque et un emplacement pour le lave-linge.

C'est la même logique d'optimisation que l'on retrouve dans de nombreuses maisons familiales compactes. Une autre famille racontée par Demotivateur est par exemple parvenue à aménager une mini-maison de 20 mètres carrés pour deux adultes et deux enfants.

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De 1 920 à 440 dollars australiens pour plusieurs charges mensuelles

C’est toutefois du côté du budget que la différence est la plus spectaculaire. Dans un bilan publié par Aussie Tiny Houses, Amy et Greg ont comparé plusieurs de leurs dépenses avant et après leur déménagement.

Le loyer passait de 1 500 à 360 dollars australiens par mois, puisqu'ils ne louaient plus une maison complète mais un emplacement sur le terrain d’un ami. Leur facture d’électricité passait de 285 à 40 dollars, internet de 80 à 30 dollars et leur dépense d’eau de 55 dollars à zéro. Ils dépensaient en revanche environ 10 dollars de gaz par mois.

Au total, ces cinq postes représentaient environ 1 920 dollars australiens dans leur ancienne maison, contre 440 dollars dans leur tiny house. Il ne s’agit donc pas de l’ensemble du budget du foyer, puisque les courses ou d’autres dépenses personnelles ne sont pas comprises, mais bien d’une comparaison des principaux frais liés au logement publiée par le couple.

Le terrain rural sur lequel ils avaient installé leur maison leur permettait aussi de récupérer l’eau de pluie, de cultiver un potager et d’élever des poules. Les eaux grises de la salle de bains et du lave-linge étaient récupérées pour arroser le jardin, tandis que des toilettes sèches limitaient encore les besoins en eau.

« Vivre dans une tiny house a considérablement réduit la pression financière, nous a permis de travailler moins et d’épargner davantage. » Amy, traduction de son témoignage publié par Aussie Tiny Houses.

Le couple ne s’est jamais débarrassé de toutes les contraintes. Vivre à plusieurs dans 7,2 mètres impose de ranger régulièrement et de réfléchir à ce qui mérite réellement d’entrer dans la maison. Mais c’était précisément l’objectif d’Amy et Greg : remplacer des pièces qu’ils utilisaient peu par un logement plus petit, et utiliser l’argent ainsi économisé pour récupérer quelque chose qui leur manquait davantage que des mètres carrés : du temps.