Oliver et Cera ont quitté leur grande maison pour construire une tiny house de 21 m², avec baignoire, panneaux solaires, et retrouver du temps libre.

Moins de ménage, plus de temps pour eux, ce couple a repensé son quotidien en s’installant dans une petite maison sur roues.

Une grande maison, mais de moins en moins de temps pour en profiter. Au Canada, Oliver et Cera ont choisi de changer de vie en construisant une tiny house d’environ 21 m². Un petit logement sur roues dans lequel ils ont même réussi à installer une baignoire.

Leur maison était installée à Armstrong, en Colombie-Britannique. Avec sa façade travaillée et ses nombreuses fenêtres, elle reprend les codes d’une demeure ancienne, dans un format miniature.

Une grande maison qui prenait trop de place dans leur vie

Avant ce projet, Oliver et Cera avaient acheté une maison bien plus vaste en ville. Mais entre les remboursements du crédit immobilier et l’entretien du logement, leur quotidien laissait de moins en moins de place au temps libre.

Dans un témoignage publié par Best Self, Cera raconte que leurs week-ends d’escalade et de VTT avaient progressivement cédé la place à l’épuisement et au manque de sommeil. L’idée de vivre dans plus petit leur a alors offert une autre perspective.

Pour se lancer, le couple disposait d’un atout : Oliver avait déjà une solide expérience dans la construction. Cera apportait, de son côté, son sens de l’aménagement et de la décoration. Ensemble, ils ont conçu une maison adaptée à leurs envies, baptisée « The Heritage ».

Environ 21 m², une vraie cuisine et même une baignoire

Cera indique une superficie de 225 pieds carrés, soit environ 20,9 m². Pour autant, leur intérieur ne se résume pas à un lit coincé contre une kitchenette. Le salon et la cuisine se prolongent dans un espace ouvert, avec de nombreuses ouvertures sur l’extérieur.

La maison repose sur une remorque de 24 pieds, soit environ 7,3 mètres. Une baie en saillie ajoute du relief à sa silhouette. À l’extérieur, le revêtement gris et les finitions blanches lui donnent une allure de petite maison victorienne.

À l’intérieur, le blanc et les touches de bois clair composent un décor lumineux. Le salon accueille un canapé, tandis que les fenêtres permettent de profiter du paysage depuis la pièce de vie.

La présentation détaillée de The Heritage décrit une cuisine équipée d’un évier de ferme, de plans de travail en quartz, d’une cuisinière au propane avec four, d’un réfrigérateur et d’un lave-linge séchant. Les placards et le garde-manger complètent cet espace.

La salle de bains réserve une autre surprise : une petite baignoire sur pieds, accompagnée d’un meuble vasque et de toilettes à compost. Quant au couchage, il prend place en mezzanine, sous deux grandes fenêtres de toit. Même dans ce petit volume, le couple a conservé des équipements qui comptaient pour lui.

Du solaire et moins de temps consacré à l’entretien

La maison a également été conçue pour fonctionner hors réseau. Selon Living Big in a Tiny House, son installation solaire peut couvrir ses besoins en électricité. Une caractéristique qui a élargi les possibilités du couple au moment de choisir où l’installer.

Le changement se mesure aussi dans les tâches quotidiennes. Dans son témoignage, Cera explique que le ménage et l’entretien occupaient auparavant une journée de leur week-end, contre environ une heure dans leur petit logement. Elle nuance toutefois : le désordre s’y accumule vite.

Le couple a donc appris à remettre chaque objet à sa place. Pour les vêtements, leur règle est simple : lorsqu’une nouvelle pièce entre, une autre doit sortir. Une façon très concrète d’éviter que les affaires finissent par envahir leurs 21 m².

Ce chantier a aussi débouché sur un projet professionnel : Oliver et Cera ont créé Summit Tiny Homes pour construire des petites maisons destinées à d’autres habitants.