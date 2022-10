Avis aux fans de sneakers, cette bougie parfumée sent les baskets neuves !

Si vous êtes fan de sneakers, il y a de grandes chances pour l’odeur des baskets neuves vous fasse hérisser le poil. Et bien justement, une marque de bougies a récemment conçu une bougie permettant de retrouver ce parfum si particulier !

Crédit : Sneaker Freaker

Oui oui, vous avez bien lu. Depuis de longues années, les sneakerheads partagent sur Internet le plaisir qu’ils ont à sentir les paires de baskets neuves. Ce qui au départ n’était qu’une question posée (« Suis-je le seul à aimer l'odeur des chaussures neuves ? » traduit de « Am I the only one who loves that new shoe smell? ») sur le forum Reddit s’est transformé en un véritable plébiscite puis en une tendance qui n’est jamais retombée. Tout comme l’odeur de voiture neuves est un parfum recherché depuis des décennies, celle des sneakers suit le même chemin.

Pour permettre à chacun de retrouver ce petit plaisir sur commande et surtout sans avoir à acheter des paires de baskets dont les prix sont de plus en chers, une entreprise a eu la bonne idée de développer une bougie sur ce thème. En effet, la marque de parfums haut de gamme D.S. & Durga vient de sortir la bougie « Parquet Leather ». La promesse ? Une odeur qui « mélange le cuir et le caoutchouc des sneakers avec les notes boisées d'un terrain de basketball » explique l’entreprise sur son site web.

Crédit : D.S. & Durga

Une bougie sneakers vendue 65€

Celles et ceux qui souhaiteraient se procurer la fameuse bougie peuvent se rendre directement sur l’e-shop de de la marque. Seul hic, pour s’offrir l’impression de vivre dans un magasin de baskets, il faudra débourser la modique somme de 65 euros. Pas donné, certes, mais quand on aime on ne compte pas ! Et nul doute que de nombreux passionnés risquent de se jeter sur cette création pour le moins originale.

Crédit : D.S. & Durga

Crédit : D.S. & Durga

