Bricolage enfants : 15 idées d'activités faciles

Tous les enfants aiment bricoler pour créer des jeux, des cartes de vœux, etc. Voici 15 idées DIY créatives et manuelles à faire en famille.

1. Bricolage : les sapins de Noël en papier

Un enfant fabrique des petits sapins en carton Crédit : Maria Symchych-Navrotska

Pour occuper vos enfants pendant les vacances, le bricolage de sapins de Noël faits maison en papier figure parmi les activités qu’ils vont sûrement adorer. De plus, ces petits sapins sont des accessoires créatifs à disposer sur la table de fête.

Pour créer un sapin de décoration DIY, découpez deux triangles dans du papier cartonné. Collez les confettis sur l’un, et les boutons sur l’autre. Sur la base de chaque sapin DIY en carton, fixez une pince à linge. Elle servira de pied pour que le sapin fait maison se tienne debout.

2. Bricolages de pères Noël

Un Père Noël en coton avec un chapeau rouge Crédit : Rawpixel

De nombreuses méthodes permettent de fabriquer un père Noël DIY avec les enfants avant les fêtes. Vous aimez le bricolage? Utilisez par exemple des rondelles de bois et de la peinture pour concevoir un père Noël DIY. Vous pouvez aussi vous servir d’une branche de bois, de bois traité, etc.

Si vous cherchez une activité de bricolage facile, servez-vous d’un papier en carton rouge et de coton blanc pour faire un père Noël fait maison. Cette activité manuelle vous aide à vous rapprocher de vos enfants tout en les occupant de façon ludique.

Avec des coquilles Saint-Jacques, il est également possible de concevoir des têtes de père Noël DIY. Il vous faut de la peinture rouge, blanche et marron. N’oubliez pas de mettre un petit chapeau rouge pour la finition. Cette activité intègre la liste des idées de loisirs créatifs faisables en famille.

3. La couronne de Noël

Une femme fabrique une couronne de Noël Crédit : Tatyana Maximova

Fabriquer une couronne de décoration pour la fête de Noël intègre la liste des idées faciles à mettre en œuvre. Voici un tutoriel à suivre pour ce bricolage de déco de Noël :

Appliquez de la peinture sur deux pommes de pin et sur une feuille de papier. Servez-vous d’un fil de fer doré pour enrouler la couronne. Collez les deux pommes de pin colorées avec deux autres laissées au naturel. Utilisez du fil de fer pour les fixer. À l’aide de bâtons de cannelle, créez de petits fagots et fixez-les sur la couronne en vous servant du fil de fer. Découpez 6 ronds de même diamètre sur la feuille de papier bombée. Pliez-les en deux. Fixez les cercles et la couronne à l’aide d’une colle transparente.

4. Des sous-verres pour un anniversaire

Une femme fabrique un sous-verre Crédit : Yulia Panova

Pour occuper vos enfants, vous pouvez créer des sous-verres DIY afin de décorer votre table à l’occasion d’une fête d’anniversaire, de Noël, d’Halloween, de Pâques, etc. Voici le tutoriel à suivre pour réaliser cette idée :

Découpez un cercle un peu plus grand que le verre sur une feuille de papier canson. Découpez des fleurs pour la déco, le prénom de votre enfant et son âge dans la feutrine. Utilisez de la colle pour fixer chaque élément du sous-verre. Pour embellir la décoration, écrivez le prénom de l’invité sur le sous-verre.

5. Une marionnette-chaussette

Une marionnette de chaussette rouge Crédit : Michael Burrell

À l’aide d’une chaussette, avec vos enfants, il est possible de fabriquer une marionnette DIY. Vous avez besoin de deux boutons pour fabriquer les yeux. Pour décorer votre marionnette, posez une langue en tissu de couleur rouge.

Le bricolage de cette marionnette DIY est facile à réaliser. N’hésitez pas à lui mettre un petit chapeau ou des cheveux en ruban pour épater vos enfants.

6. Des lettres pour faire un mot

Un petit garçon joue à des lettres Crédit : mitgirl

Avec votre enfant, créer des lettres DIY figure parmi les idées de bricolage faciles à réaliser. Vous avez simplement besoin :

De lettres en médium. Elles doivent correspondre au mot choisi.

Deux feuilles de papier cadeau. Sélectionnez des motifs assortis.

De colle vinylique et d’un pinceau à colle.

D’une peinture (gris clair).

D’une brosse plate.

D’un crayon à papier.

De ciseaux.

Pour commencer cette activité manuelle, appliquez la peinture grise sur les lettres. Ensuite, tracez le contour des lettres sur chaque papier cadeau. Découpez les papiers et collez-les sur leur lettre respective.

7. Bricolage en perles Hama

Une boîte de perles en plastique Crédit : Maksim Gorobchenko

Avec des perles Hama à repasser, vos enfants peuvent effectuer toutes sortes de dessins. Quant aux outils, vous n’avez qu’à acheter les perles Hama à repasser dans un magasin de loisirs. Ce genre de décoration pour Noël, Halloween, Pâques, etc. aide vos enfants à passer une journée entière loin des écrans.

Vous pouvez choisir entre les perles Hama à repasser classiques et les mini-perles Hama. Ces dernières mesurent environ 2, 5mm, et se manipulent avec une pince lors du bricolage. Ce genre de perles Hama convient autant aux enfants qu’aux adultes.

Sachez que les perles Hama à repasser permettent de réaliser des images et des idées créatives.

8. Fabriquer de la pâte à modeler

Une fusée en pâte à modeler Crédit : zenstock

La recette de la pâte à modeler faite maison est facile à reproduire. Cette pâte à modeler DIY n’est pas toxique.

Avec vos enfants, vous pouvez en préparer en quelques minutes. Voici les outils à rassembler :

400g de farine ;

100g de maïzena ;

100g de sel ;

Un sachet de bicarbonate de soude ou de levure chimique ;

Quatre cuillères à soupe d’huile végétale ;

500ml d’eau ;

Des colorants alimentaires ;

Une casserole ;

Une cuillère en bois.

Pour faire de la pâte à modeler, voici le tutoriel à reproduire avec votre enfant :

Mélangez tous les ingrédients (sel, farine, etc.) sans les colorants jusqu’à ce que la pâte à modeler s’épaissit ; Laissez refroidir ; Coupez la pâte en morceaux ; Ajoutez du colorant, mélangez ; Conservez la pâte à modeler dans une boîte hermétique.

9. Des lampions

Des lampions de décoration suspendus Crédit : Sarah Naylor

Pour mener à bien le bricolage de lampions DIY créatifs avec vos enfants, vous avez besoin :

De lampions ;

D’un carton blanc ;

D’un crayon et des ciseaux ;

D’une colle ;

De peintures et d’un pinceau.

Notez que cette activité de bricolage est manuelle. Elle est pratique surtout à l’approche d’une fête (Pâques, Noël, Halloween, etc.). Voici le tuto à suivre :

Sur le carton blanc, dessinez une tête, une queue et les pattes de l’animal que vous avez choisi ; Découpez et fixez-les sur un lampion ; Appliquez de la peinture pour rendre votre création réaliste.

10. Chamboule-tout

Un chamboule-tout entouré de nounours Crédit : Baloncici

Le bricolage d’un chamboule-tout est une idée de récup pratique, surtout pour les enfants qui aiment ce genre d’activité. Il figure en effet parmi les jeux les plus faciles à créer. Voici le matériel dont vous avez besoin pour fabriquer ce jeu DIY :

Des boîtes de conserve ;

6 cartons de couleur différente ;

Une paire de ciseaux ;

Un feutre noir ;

Un stylo ;

Un pistolet à colle.

Le tuto est simple : il suffit de couvrir chaque boîte de conserve avec un papier de carton en utilisant de la colle. Ensuite, décorez la boîte avec des papiers autocollants à imprimer, etc. Après ce petit bricolage, vous n’avez qu’à profiter du jeu avec vos enfants.

11. Un château ou une maison en carton

Des maisons en carton Crédit : Magnifical Productions

Chaque enfant peut faire un château ou une maison en carton. Cette idée vous aidera à les occuper avec une activité manuelle, et surtout créative.

Pour réaliser une maison ou un château, la méthode est facile. Il suffit de dessiner chaque côté des murs sur un carton. Ensuite, découpez-les et tracez les portes, les fenêtres, la toiture, etc. Appliquez de la peinture pour distinguer chaque partie. Pour terminer la maison DIY, collez chaque pièce constitutive.

Cette idée d’activité manuelle est facile à faire. N’hésitez pas à imprimer une forme de maison et à la copier.

12. Un tableau pour barrette

Des épingles à cheveux DIY Crédit : Ekaterina Morozova

Vous avez des petites filles chez vous ? Cette activité manuelle leur plaira : concevoir un tableau pour leurs barrettes. Le tuto est simple, et voici les outils nécessaires :

Un carton ;

Du molleton synthétique ;

Du tissu ;

Quatre rubans d’environ 50cm de long ;

Une attache tableau autocollante ;

De la colle forte ;

Un pinceau à colle et une paire de ciseaux.

Commencez le bricolage de ce tableau DIY par la pose du tissu et du molleton sur le carton. Leurs côtés doivent dépasser d’au moins 1cm les bords du carton. Appliquez de la colle et rabattez les bordures. Placez les rubans de manière parallèle et collez les deux bouts derrière le tableau. Pour terminer, fixez l’attache derrière le tableau. Notez que cette activité n’est pas uniquement réservée aux mères, mais aussi aux pères.

13. Des cartes de vœux

Carte de vœux pour la fête des Pères Crédit : Zolotaosen

Pour fabriquer des cartes de vœux, il est possible d’imprimer des modèles déjà existants et d’apporter des améliorations sur la décoration.

Faites des cartes de vœux DIY avec vos enfants pendant les vacances de Noël ou de Pâques. Aucune règle ne s’impose, il vous faut seulement un papier en carton, des feutres, de la colle, du ruban, etc. Dessinez par exemple des fleurs, des animaux, etc. pour décorer votre carte. N’oubliez pas d’imprimer ou d’écrire le vœu sur la carte. Le ruban servira de décoration et maintiendra votre carte si elle est pliée.

Sachez qu’un cadeau accompagné d’une carte DIY fait toujours chaud au cœur.

14. Bijoux

Une femme fabrique un collier de perles Crédit : simonapilolla

Vous faites partie des mères ou des pères de famille créatifs ? Faire des bricolages de bijoux avec votre enfant est une bonne idée pour passer du temps avec lui. Créez par exemple vos bijoux avec des boutons et un fil. Notez également que les bijoux créatifs en perles à repasser sont faciles à réaliser.

15. Bricolage d’animaux

Deux petits tigres en papier Crédit : Natalia Bodrova

Vos enfants aiment les animaux ? Les bricolages d’animaux à partir d’un carton ou d’un objet de récup sont des idées créatives. Combinée avec de la peinture, cette activité manuelle permet de passer du temps en famille.

En résumé, les bricolages de cadeaux, d’animaux, de bijoux, de jeux DIY, de fleurs, etc. sont des activités manuelles parfaites pour passer le temps. Ces idées créatives éloignent les écrans et font travailler la créativité. De plus, vous fabriquez des décorations écologiques grâce à la récup. Noël, Pâques, Halloween, peu importe la fête que vous préparez, le bricolage est pratique pour décorer de manière originale votre maison.