Troquez vos écrans pour ces 15 idées d'activités manuelles, idéales pour les enfants et les adultes

Que faire pour occuper vos enfants ? Les activités manuelles sont vos meilleures amies ! Découvrez 15 idées d'activités manuelles à faire, pour les petits et les grands.

Pourquoi pratiquer les activités manuelles ?

Pour l'épanouissement de vos enfants, intéressez-vous aux activités manuelles. Crédit : IStock

Renouez avec les activités manuelles. Excellentes pour la concentration et le développement de l'imagination, les activités manuelles ont aussi de nombreuses vertus déstressantes. Que ce soit pour des enfants ou des adultes, elles permettent d'occuper le temps, tout en s'amusant.

À l'ère du numérique, les enfants sont de plus en plus occupés à passer leurs journées sur les écrans. Télévision, téléphone, tablette ou jeux vidéo, les écrans polluent leur espace de jeu. À l'occasion des vacances ou d'un week-end, amusez-vous avec vos enfants et réalisez l'une de ces 15 activités manuelles.

1. Les coloriages, pour les enfants et aussi pour les adultes

Voici une activité manuelle qui risque de plaire à vos enfants. Crédit : IStock

Le coloriage a des vertus relaxantes. Que ce soit pour les enfants ou les adultes, il existe des cahiers de dessins et de coloriages par milliers ! Avec cette activité manuelle, votre enfant pourra choisir le dessin qui lui plaît et associer les couleurs en fonction de celui-ci. Si le dessin représente des fleurs, votre enfant fera travailler son imagination pour colorer le dessin.

Le coloriage s'est aussi démocratisé chez les adultes. Chez les grands comme chez les petits, cette activité manuelle a des vertus apaisantes et antistress.

2. Suivez un tuto et réalisez des DIY

Un tuto, un DIY, vous pouvez réaliser une super déco. Crédit : IStock

«Do It Yourself», littéralement «fais-le toi-même». Développez votre créativité grâce aux centaines de vidéos DIY sur internet. Choisissez un tuto vidéo (tutoriel) qui vous plaît et lancez-vous !

Pour faire un bon geste, vous pouvez aussi recycler vos objets du quotidien comme des rouleaux de papier toilette, des bâtonnets de glace ou des boîtes d’œufs. Vous pourrez inculquer de nouvelles valeurs à vos enfants : la récupération !

3. Faites du slime maison !

Cette activité manuelle est très à la mode depuis quelques années et les enfants en raffolent. Crédit : IStock

Le slime c'est l'activité manuelle à la mode depuis quelques années. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'est le slime ? Demandez à vos enfants, ils voudront absolument en faire ! Pour la recette, il vaut mieux que ce soit les adultes qui s'en occupent. Dans un bol, mélangez 250 ml de colle liquide et le double de mousse à raser. Ajoutez 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Mélangez ! Pour détendre le slime, ajoutez 40 ml de solution saline. Maintenant, les enfants peuvent s'amuser à le décorer. Paillettes et colorants vont régaler les enfants les plus créatifs !

4. Fabriquez vos bombes à eau maison (vos enfants seront ravis)

Pour l'été, les enfants vont adorer cette activité manuelle… l'eau c'est un de leurs loisirs préférés. Crédit : IStock

Pour lier l'utile à l'agréable, rien de mieux qu'une bonne bataille d'eau avec des bombes à eau maison ! On ne va pas se mentir, cette activité manuelle est plutôt faite pour amuser vos enfants. Remplissez des ballons de baudruche avec de l'eau, faites un nœud pour les refermer et amusez-vous ! Avec cette activité manuelle, vos enfants profiteront de leurs vacances.

5. Fabriquez vos propres bougies à l'aide d'un kit

Cette activité manuelle est originale et utile. Crédit : IStock

Ça vous dirait de fabriquer vos propres bougies ? Ce qui est trop cool avec les activités manuelles, c'est que l'on peut tout faire soi-même. À l'aide du kit, modeler votre propre bougie sera un jeu d'enfant !

6. Passez aux fourneaux, en cuisine !

Rendez votre enfant créatif en lui faisant faire des activités manuelles. Crédit : IStock

Les activités manuelles ne comptent pas que le bricolage, la peinture ou la décoration. La cuisine est aussi un bon moyen d'exprimer sa créativité. Avec vos enfants, réalisez des plats (presque) étoilés. Pour cela, choisissez la recette que vous voulez réaliser, par exemple un gâteau ! Regardez un tuto vidéo et hop, en cuisine !

Cette activité manuelle permettra à votre enfant d'être créatif et de décorer lui-même le gâteau !

7. La peinture à numéro, pour petits et grands

La peinture est l'un des loisirs préférés des enfants, alors amusez-vous avec eux ! Crédit : IStock

La peinture est l'une des activités manuelles favorites des enfants, et des adultes ! La peinture, c'est exprimer sa créativité, faire travailler son imagination et parfois redécorer la maison. Cette activité manuelle demande peu de matériel : une feuille ou une toile, un pinceau et de la peinture. La peinture à numéro est l'activité manuelle parfaite pour les enfants. Pour que la peinture soit réussie, il suffit d'appliquer le bon code couleur au dessin. Par exemple, la couleur rouge correspond au numéro 4. L'enfant devra colorier en rouge toutes les parties du dessin avec le chiffre 4.

Cette activité artistique permet aux enfants de travailler leur mémoire et de réviser les chiffres et les couleurs.

La peinture à numéro existe aussi pour les adultes, pas de jaloux !

8. Le bricolage, simple et efficace !

Changez de déco, et faites des petits bricolages avec votre enfant. Crédit : IStock

Le bricolage, c'est une activité manuelle controversée. Il y a ceux qui adorent le bricolage et qui monteraient des meubles en bois des heures et des heures. Et, ceux pour qui c'est hors de question. Oubliez les heures de bricolage interminable, nous, on vous parle du bricolage de débutant. Soyez créatif et bricolez avec l'aide de tuto vidéo.

9. Mettez-vous à la couture

La couture est une activité manuelle parfaite pour se détendre. Crédit : IStock

Pour cette activité manuelle, place aux adultes ! La couture, ce n'est pas une activité démodée, bien au contraire ! Pour la fête des pères, la fête des mères ou Noël, confectionnez de superbes cadeaux grâce à la couture. Vous êtes débutant ? Pas de panique, vous trouverez beaucoup de DIY et de tuto vidéo sur internet.

10. Initiez-vous à la poterie grâce à un kit complet

Avec un kit de poterie, vous passerez de bons moments avec vos enfants. Crédit : IStock

Parmi les activités manuelles à faire avec vos enfants, il y a la poterie ! Comme pour toutes les autres activités manuelles, regardez des DIY en vidéo et passez de débutant à expert. Pour occuper votre enfant ou pour créer un cadeau de fête des pères, achetez un kit de produits dans un magasin de jeux ou sur internet.

Cette activité sera amusante pour votre enfant. Il découvrira des nouvelles textures et pourra modeler et décorer toutes les formes qu'il souhaite.

11. Mettez-vous au tricot

Quelles sont les activités manuelles favorites des enfants ? Crédit : IStock

Soyez créatif et mettez-vous au tricot ! Vous êtes débutant ? Ce n'est rien, il y a un début à tout ! On peut créer tellement de choses avec du tricot : vêtements, déco, ou tricot avec accessoires (perles, fleurs). Variez les couleurs et soyez créatifs !

12. Testez l'origami en famille

Voilà une activité manuelle avec peu de matériel. Il ne vous faudra que du papier. Crédit : IStock

L'origami c'est l'art de créer des formes variées avec une feuille de papier. Pour cette activité manuelle, pas besoin de beaucoup de matériel : du papier, du papier et du papier ! Choisissez avec vos enfants un thème et réalisez des origamis en papier par milliers.

13. Créez vos propres décorations pour chaque fête !

Halloween, Noël ou Pâques, découvrez les activités manuelles à faire avec vos enfants pour ces fêtes. Crédit : IStock

Halloween, Noël ou Pâques, amusez-vous avec vos enfants en créant des décorations faites maison. La création de décoration fait partie des loisirs préférés des enfants. Ils aiment imaginer des décorations, créer des objets et leur donner vie en jouant avec. Pour créer une décoration, donnez carte blanche à vos enfants : peinture sur toile ou sur bois, pâte à sel, pâte à modeler, kit de perles, dessin ou création de carte pour chaque fête.

Pour être dans le thème pour chaque fête, voici quelques idées d'activités. Pour Halloween, proposez à vos enfants de décorer une citrouille. Objet incontournable de cette fête aux bonbons, vous partagerez un bon moment avec votre enfant. Pour fêter Pâques, proposez à votre enfant une activité création de masque de lapin ou de dessin d'œuf de Pâques. Enfin, pour Noël, confectionnez une carte de Noël faite maison à envoyer aux grands-parents. Vous trouverez des tutoriels en vidéo sur internet pour réaliser toutes les envies de votre enfant. En plus de faire plaisir à la famille, vous passerez un beau moment créatif avec votre enfant.

14. Créez votre propre potager

Rapprochez vos enfants de la nature avec la création d'un potager. Crédit : IStock

Changez des activités classiques ou des jeux trop traditionnels, réveillez l'âme du jardinier chez votre enfant en créant un potager ! Même si vous êtes débutant que c'est votre première expérience dans la jardinerie, lancez-vous ! Quelles plantes choisir ? Quel terreau acheter ? Regardez un tutoriel vidéo sur internet, il en existe des centaines !

15. Créez des cartes d'anniversaire

Pour un anniversaire, prenez du temps avec votre enfant pour créer une carte d'anniversaire. Crédit : IStock

Avec peu de matériel, vous pouvez créer de superbes cartes d'anniversaire. Réalisez cette activité avec votre enfant, il s'amusera à créer une carte d'anniversaire pour un copain ou une copine. Avec de la peinture, un peu de papier ou de carton, vous pourrez créer des dessins amusants comme une licorne ou une voiture.