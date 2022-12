Vous souhaitez passer du temps avec vos enfants pour les occuper pendant les vacances ? Découvrez ces 15 idées de bricolages faciles à faire en famille.

Activités manuelles : 15 idées de bricolage faciles à faire en famille

Une mère et sa fille en train de réaliser une guirlande de papier Crédit : Istock

À voir aussi

Les activités manuelles ont le pouvoir de fédérer tous les membres de la famille autour de bricolages, d'astuces déco et autres activités DIY faciles à réaliser. Épaulés par les adultes, les enfants aiment les travaux manuels et participer à la réalisation de divers objets faits main, qu’il s’agisse des décorations de Noël en bois, des animaux en carton ou des objets déco pour la maison. Et le plaisir est encore plus grand puisqu’il suffit de suivre un tutoriel en images avec le descriptif, ou sous forme de vidéo. Pour passer des moments agréables enfamille, au chaud dans votre foyer, voici 15 idées de bricolages faciles à réaliser, à faire à Noël, à Pâques, pendant Halloween ou pour toute autre occasion.

Bricolage gourmand : sucettes en sucre d’orge

Des sucettes multicolores en sucre d’orge pour la joie des enfants Crédit : Istock

Ce tuto de bricolage gourmand va ravir les enfants qui pourront ensuite s’offrir une récompense bien méritée. Pour le réaliser, il vous faut :

1 tasse d’eau + 3 tasses de sucre ;

Du colorant alimentaire ;

Des saveurs au choix (facultatif) ;

Des pots transparents à goulot assez étroit ;

Des pics en bois avec les pointes coupées ;

Des pinces à linge.

Les étapes du tuto :

Dans une casserole, mélangez une tasse de sucre avec l’eau ; Mettez sur feu doux et chauffez en veillant à bien mélangerjusqu’à dissolution complète du sucre ; Versez le reste du sucre petit à petit, jusqu’à ce que le sirop prenne un aspect brouillé ; Ajoutez la saveur de votre choix ; Laissez refroidir ; Trempez les pics en bois dans de l’eau, puis roulez-les dans le sucre ; Laissez sécher complètement les bâtonnets enrobés de sucrepour faire apparaître les cristaux. Ces derniers doivent coller entièrement aux bâtonnets ; Versez ensuite les sirops dans les pots, puis ajoutez un colorant dans chaque pot ; Piquez un bâtonnet dans chaque pot, et accrochez-le avec une pince pour le tenir en place ; Couvrez le bord du contenant avec un film alimentaire ou du tissupour éviter que des insectes n’y pénètrent ; L’étape suivante consiste à attendre que le sucre se cristallise et que les sucettes se forment. Il faut environ une semaine pour obtenir des sucettes.

Bricolage DIY avec des objets récup : dessous de verre en bâtons de glace

Dessous de verre DIY en bâtons de glace Crédit : Istock

Devenez adeptes de la récup avec cette idée de bricolage DIY à faire avec vos enfants. Réalisez des dessous de verre en bâtons de glace que vous pouvez personnaliser à votre guise. Voici le matériel nécessaire : bâtonnets de glace, peinture rose ou rouge, peinture blanche, ciseaux, papier couleur, colle forte ou pistolet à colle, pâte repositionnable.

Commencez par aligner 10 bâtons côte à côte, bien serrés les uns contre les autres ; Collez perpendiculairement 3 autres bâtons en les espaçant pour réaliser la partie inférieure du dessous de verre ; Peignez la face supérieure du dessous de verre au milieu, en utilisant de la peinture rouge ou rose, ou toute autre couleur ; Prenez la feuille, pliez-la et découpez un cœur ou un autre motif de votre choix ; Collez le cœur ou le motif au centre du dessous de verre en utilisant la pâte repositionnable ; L’étape suivante consiste à peindre toute la surface du dessous de verre ; Une fois que c’est fait, retirez le cœur ou le motif ; Vous avez un dessous de verre personnalisé.

Boules de Noël transparentes personnalisées

Boules transparentes contenant des personnages de Noël Crédit : Istock

Ajoutez à la déco de votre sapin ces boules de Noël transparentes personnalisées que vous pouvez réaliser avec vos enfants. Vous avez simplement besoin de boules transparentes en 2 parties disponibles dans le commerce, d’un petit jouet ou d’une friandise, d’un feutre or ou argent, de marqueurs permanents, d’un cercle de carte blanche pour y faire un dessin.

Placez un petit jouet ou une friandise dans la demi-sphère de la boule transparente ; Fermez les 2 parties ; Faites passer le cordon dans le trou et placez le chapeau en métal au haut de la boule ; Utilisez les marqueurs, le feutre or et/ou argent, pour décorer la surface d’une autre boule transparente, puis mettez en place le chapeau et la ficelle ; Demandez à votre enfant de faire un dessin sur le cercle de papier, puis glissez-le dans une troisième boule.

Bricolages d’Halloween à faire en famille

Tuto DIY pour créer une boîte à cookies facile et rapide Crédit : Istock

Créez une boîte à cookies facile et économique avec ce tuto de bricolage DIY.

Comme sur la photo, découpez les pointillés réalisés sur le haut et le bas de l’assiette en carton ; Pliez-la selon les pointillés dessinés sur la seconde photo ; Utilisez du scotch pour coller les parties pliées et découpées et pour constituer la boîte à petits gâteaux ; Il ne vous reste plus qu’à la décorer avec un ruban.

Cadre en pâte à sel

Personnages en pâte à sel pour le cadre famille Crédit : Istock

Ce cadre famille original est idéal pour décorer votre maison. Pour réaliser cette activité de bricolage DIY en famille, vous avez besoin du matériel suivant : pâte à sel, peinture, feutre, pistolet à colle, cadre au format A4.

Faites une pâte à sel en suivant la recette de votre choix ; Détachez une petite boule de pâte à sel et aplatissez-la ; À l’aide d’un pic en bois, formez le visage de la maman et ajoutez les cheveux en prélevant de fines lanières de pâte à sel que vous poserez sur le visage. Utilisez une minuscule boule de pâte pour le nez ; Prélevez une autre boule pour dessiner le visage du papaen recommençant les étapes précédentes ; Faites de même pour les enfants, le chien ou le chat ; Ensuite, faites cuire les pâtes au four à 100 °C, pendant 1 heure ; Peignez les visages avec de la peinture rose, les cheveux avec une autre peinture ; Peignez le fond du cadre avec la couleur de votre choix ; Créez des pâtes rectangulaires pour y inscrire les noms ; Collez les visages sur le tableau et les noms sous chaque visage.

Cannes de Noël DIY en fil

Cannes de Noël, cadeaux, sapins et boules de Noël Crédit : Istock

Fabriquez vous-mêmes vos cannes de Noël grâce à ce tuto de bricolage DIY facile et rapide. Il vous faut : des fils chenille, des perles rouges et blanches.

Commencez par enfiler une perle dans le fil chenille et pliez le bout du fil pour bloquer la perle ; Enfilez les autres perles en prenant soin d’alterner les couleurs ; Pliez l’autre bout du fil chenille pour bloquer toutes les perles ; Recourbez le fil perlé pour obtenir la forme d’une canne de Noël.

Tuto DIY pour faire un flocon de neige en pinces à linge

Flocons de neige faits maison Crédit : Istock

Grâce à ce tuto DIY, fabriquez des flocons de neige originaux pour la décoration du sapin de Noël ou la décoration de la maison. Vous avez besoin du matériel ci-après : papier carton, pinces à linge en bois, vernis colle, paillettes, colle, peinture blanche et couteau à dents.

Commencez par détacher les pinces à linge et enlevez leurs parties métalliques ; Disposez les éléments de pinces à linge en forme de rosace pour former le gros flocon ; À l’aide du couteau à dents, coupez une partie des pinces à linge qui serviront à former le flocon du dessus. Cette étape doit être effectuée par un adulte ; Fabriquez un petit flocon à 8 ou 10 branches ; L’étape suivante consiste à découper des cercles dans du papier carton, puis les coller au centre de chaque flocon ; Collez le petit flocon sur le gros flocon ; Peignez les flocons avec de la peinture blanche ; Enduisez les flocons de vernis colle ; Dispersez des paillettes sur les flocons.

Sapin de Noël DIY en bois

Des branches formant un sapin de Noël en bois Crédit : Istock

Créez un sapin DIY économique avec des matériaux naturels et gratuits. Vous avez besoin debranches de bois, de décorations, de colle, de rubans, de papier cadeau.

Ramassez des branches de bois dans la forêt ; Triez les branches, en procédant de la plus longue à la plus courte ; Nettoyez chaque branche à l’aide d’une épongeimbibée d’eau ; À l’aide d’une ficelle, attachez les branches les unes aux autresde manière à reproduire la forme d’un sapin ; Collez les décorations sur les branches ; Complétez avec une guirlande lumineuse si vous le souhaitez.

Idée DIY : transformer un pot de peinture en pot de fleurs

Pots de peinture transformés en pots de fleurs Crédit : Istock

Vous avez des pots de peinture vides ? Ne les jetez pas, transformez-les en jolis pots de fleurs ! Après avoir éliminé les résidus de peinture, peignez l’extérieur des pots en utilisant une peinture différente pour chaque pot. Suspendez vos plantes en pot ou placez-les ensemble dans un endroit unique.

Idée déco de Noël : traineau du père Noël en boîtes d’œufs

Traîneau du Père Noël en boîte d’œufs personnalisée Crédit : Istock

Envie de créer une déco de Noël originale ? Découvrez comment créer un traineau de père Noël DIY avec une simple boîte d’œufs. Il vous faut 1 boîte d’œufs vide (12 œufs), des têtes de rennes à imprimer, des ciseaux, de la colle, du papier épais couleur rouge.

Commencez par imprimer et découper les têtes de rennes ; Préparez la boîte d’œufs en enlevant le dessus et le rabat, et en créant des trous si elle n’en comporte pas ; Peignez la boîte d’œufs avec la peinture marron ; Collez les têtes de renne sur les 6 premiers compartiments de la boîte d’œufs colorée ; Créez le traineau en pliant un rectangle de papier rouge de 20 cm x 13 cm deux fois de suite ; Collez le traineau sur les 6 derniers compartiments de la boîte d’œufs ; Disposez des friandises ou chocolats de Noël dans le traineau.

Anges de Noël en papier

Anges de Noël suspendus en papier Crédit : Istock

Que ce soit pour décorer le sapin ou en guise de décorations de la maison, les anges de Noël sont incontournables. Réalisez des anges de Noël faciles avec ce tuto DIY. Voici le matériel nécessaire : pistolet à colle, ciseaux, papier avec de jolis motifs, une perle colorée ou une petite boule pour la tête.

Pliez la feuille à motifs en accordéon ; procédez en pliant la feuille en 2, puis pliez de nouveau la feuille des 2 côtés ; Taillez la feuille accordéon sur le milieu, sur la partie haute uniquement ; Rabattez les 2 côtés obtenus pour former les ailes de l’ange ; Pliez et rabattez les 2 parties créées vers le bas, puis serrez-les ; Fixez les ailes entre elles à l’aide du pistolet à colle ; Ajoutez de la colle au centre de l’ange de Noël, puis appuyez pour resserrer le tout ; Fixez la tête de l’ange en perle en haut de ce dernier ; Pour des anges de Noël à suspendre, ajoutez une ficelle.

Centre de table sapin de Noël pour une décoration de fête originale

Centre de table sapin de Noël Crédit : Istock

Avec vos enfants, réalisez cette idée de bricolage DIY de centre de table en sapin de Noël. Il dispose à sa base d’une assiette pour servir des biscuits ou des friandises. Voici le matériel nécessaire : assiette en carton, peinture marron ou dorée, carton, rouleau d’essuie-tout, feuille jaune pour faire l’étoile, ou une étoile déjà prête.

Sur une feuille verte, réalisez le contour de la main de votre enfant ; Pliez la feuille et découpez la maindans plusieurs épaisseurs de papier pour obtenir plusieurs mains vertes ; Réalisez un trou au centre d’une assiette en carton ; Colorez le rouleau d’essuie-tout avec une peinture dorée ou marron ; Créez des fentes sur le rouleau, puis introduisez-le dans le trou au milieu de l’assiette ; Insérez un carton en forme de triangle dans le rouleau d’essuie-tout pour former un sapin ; Collez les petites mains vertes sur le carton en triangle, une à une ; Vous pouvez décorer votre sapin centre de table avec des gommettes.

Guirlande de Noël en pommes de pin

Guirlande de pignons de pin décorée avec de la fausse neige Crédit : Istock

Suivez ce tutoriel pour fabriquer une guirlande de Noël en pommes de pin facile et originale. Il vous faut des paillettes, des pommes de pin, du ruban, un pistolet à colle, des petites pinces à linge, des coloriages (à télécharger et à imprimer), de la colle en spray.

Pulvérisez de la colle en spray sur les pommes de pin ; Saupoudrez-les de paillettes, la colle les fixera ; Attachez les pommes de pin sur une jolie ficelle ou un beau ruban pour faire la guirlande, en laissant quelques centimètres d’espace entre elles ; Attachez ensuite les coloriages réalisés par vos enfants ; Vous pouvez fixer votre guirlande de pommes de pin sur le sapin de Noël ou l’utiliser comme décoration de la maison.

Couronne de Noël DIY

Couronne de Noël avec des boules rouges et blanches Crédit : Istock

La couronne est un élément incontournable de la décoration de Noël et trouve sa place dans la maison comme à l’extérieur, fixée sur la porte. Voici le tuto à suivre pour réaliser une couronne de Noël DIY. Il vous faut comme matériel2 ou 3 guirlandes vertes, 1 cintre métallique, ruban argenté ou doré, des petites boules rouges et blanches (ou autres couleurs), ciseaux, ruban ou bolduc.

Avec le cintre, formez un cercle et conservez la boucle du haut pour accrocher la couronne une fois terminée ; Fixez les guirlandes tout autour du cercle en veillant à ne pas laisser d’espace vide. Ajoutez une autre guirlande si nécessaire, car la couronne doit être bien épaisse ; Attachez les boules de Noël avec un bout de bolducou de ruban. Pensez à alterner les couleurs ainsi que les tailles ; Avec le ruban argenté ou doré, faites un nœud en formant 2 boucles ; Faites deux autres nœuds et superposez ensuite les 3 nœuds pour les fixer ensemble. Fixez le tout en haut de la couronne.

Fleurs en papier de soie pour décorer l’intérieur de la maison

Des fleurs en papier de soie de différentes couleurs Crédit : Istock

Les fleurs ont toujours leur place dans la décoration intérieure, et vous pouvez les «créer» vous-mêmes grâce à ce tuto DIY. Pour réaliser des fleurs en papier de soie, vous avez besoinde : fil métallique artisanal, 16 feuilles de papier de soie, ciseaux, ruban de fleuriste de couleur verte.