Ces maisons montables à 10 000 euros vendues sur Amazon séduisent de plus en plus de Français en quête de logement abordable

Pour faire face aux difficultés pour se loger, il existe des alternatives comme ces maisons dépliables qui possèdent tout le confort d’une vraie maison à un prix abordable.

Repenser sa façon de se loger

Avec les prix faramineux de l’immobilier, il devient de plus en plus difficile de se loger de nos jours. Alors, certains se tournent vers des alternatives comme les tiny houses qui gagnent du terrain aux États-Unis.

En Europe, c’est une autre tendance qui fait de plus en plus d’adeptes. Il s’agit des maisons préfabriquées. Leur point fort : elles coûtent 10 000 euros et sont disponibles à l’achat sur Amazon. En effet, le géant de la vente en ligne propose des maisons à la livraison qui s'emboîtent comme un puzzle. Quelques jours plus tard, votre maison est sur pied.

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Des maisons préfabriquées qui rencontrent le succès en Espagne

Crédit photo : Amazon

Ce logement préfabriqué a fait un carton sur Amazon Espagne où il a été mis en vente. Il faut dire que, outre son prix très attractif, ce logement préfabriqué abrite une cuisine, une salle de bain, un salon et jusqu’à quatre chambres.

Comme l’indique Le Tribunal du net, ces préfabriqués sont constitués de plaques d'acier permettant de résister aux nombreuses variations de la météo : vents violents, intempéries et même secousses sismiques. En termes d'isolation, ces maisons dépliables sont équipées de panneaux isolants afin de garder une température stable à l’intérieur et éviter les grosses factures d’énergie. Cerise sur le gâteau, il est possible d’ajuster l’agencement des pièces selon ses désirs ou d’agrandir la surface habitable.

Cependant, il faut préciser qu’une fois installées, ces maisons ne sont pas réellement prêtes à l’emploi. Les propriétaires devront également s’occuper d’acheter un terrain (en demandant un permis de construire), d’effectuer le terrassement ainsi que le raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement. Il reste donc encore beaucoup de tâches à accomplir qui risquent aussi d’augmenter votre budget.

Malgré tout, ces maisons dépliables à 10 000 euros restent une bonne option pour les budgets modestes et offrent un certain confort bienvenu.