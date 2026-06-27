Amazon vend une tiny house futuriste en acier livrée chez vous en quelques semaines pour moins de 16 000 euros

Avez-vous déjà rêvé de posséder un petit nid douillet et de vous lancer dans l’aventure de la vie en « tiny house » ? Croyez-le ou non, vous pouvez en acheter une sur Amazon.

Pendant que vous vous affairez à remplir votre panier virtuel de vêtements de saison et d’articles indispensables pour la maison à l’occasion du Prime Day, vous pourriez également jeter un œil à cette tiny house au look futuriste.

La « Modular Steel Tiny Home » est moins chère que les solutions de logement traditionnelles, occupe un encombrement réduit et peut être livrée chez vous en quelques semaines pour moins de 16 000 euros. Alliant un design épuré à une structure modulable, elle offre un parfait équilibre entre style et fonctionnalité.

Crédit photo : Modular Steel Tiny Home

Selon l'annonce, ce logement compact d'une chambre est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, notamment de l'acier allié capable de résister à des conditions météorologiques difficiles. Il est également pré-câblé pour l'électricité, et le vendeur propose l'installation de la plomberie afin qu'il soit prêt à être emménagé une fois monté.

Crédit photo : Modular Steel Tiny Home

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À l'intérieur, l'agencement en open space comprend une cuisine compacte et des placards de rangement. L'espace de vie est suffisamment spacieux pour accueillir un canapé, une table basse et une table à manger. Vous pouvez également opter pour un lit supplémentaire afin de créer un espace de couchage supplémentaire.

Une tiny house modulable à souhait

L’extérieur blanc immaculé s’harmonise parfaitement avec le design moderne de la maison, lui donnant davantage l’allure d’un refuge élégant que d’une structure temporaire. Et comme elle est conçue pour être transportée et installée à différents endroits, elle offre une grande flexibilité, que vous envisagiez une maison d’amis dans votre jardin, une résidence secondaire ou une solution intermédiaire.

Crédit photo : Modular Steel Tiny Home

La lumière naturelle inonde l'intérieur grâce aux baies vitrées qui s'étendent du sol au plafond dans toute la maison. Dans la chambre, les parois vitrées sur trois côtés et une lucarne électrique créent une atmosphère lumineuse et aérée, tandis que des rideaux motorisés, qui font également office de rideaux occultants, garantissent l'intimité lorsque cela est nécessaire. Juste à côté du salon, une terrasse offre un espace extérieur et est éclairée par trois luminaires suspendus à la tombée de la nuit.

Crédit photo : Modular Steel Tiny Home

Que vous recherchiez une nouvelle résidence à long terme, un espace pour accueillir des invités, un bureau à domicile dédié ou un havre de paix privé, cette mini-maison modulaire peut répondre à de nombreux besoins différents. Rendez-vous dès maintenant sur Amazon pour acheter la mini-maison modulaire en acier tant qu’elle est encore disponible.