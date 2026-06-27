Amazon vend une tiny house futuriste en acier livrée chez vous en quelques semaines pour moins de 16 000 euros

Par  | Partager

Modular Steel Tiny Home

Avez-vous déjà rêvé de posséder un petit nid douillet et de vous lancer dans l’aventure de la vie en « tiny house » ? Croyez-le ou non, vous pouvez en acheter une sur Amazon.

Pendant que vous vous affairez à remplir votre panier virtuel de vêtements de saison et d’articles indispensables pour la maison à l’occasion du Prime Day, vous pourriez également jeter un œil à cette tiny house au look futuriste.

La « Modular Steel Tiny Home » est moins chère que les solutions de logement traditionnelles, occupe un encombrement réduit et peut être livrée chez vous en quelques semaines pour moins de 16 000 euros. Alliant un design épuré à une structure modulable, elle offre un parfait équilibre entre style et fonctionnalité.

Modular Steel Tiny Home Crédit photo : Modular Steel Tiny Home

Selon l'annonce, ce logement compact d'une chambre est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, notamment de l'acier allié capable de résister à des conditions météorologiques difficiles. Il est également pré-câblé pour l'électricité, et le vendeur propose l'installation de la plomberie afin qu'il soit prêt à être emménagé une fois monté.

Modular Steel Tiny Home Crédit photo : Modular Steel Tiny Home

La suite après cette vidéo

À l'intérieur, l'agencement en open space comprend une cuisine compacte et des placards de rangement. L'espace de vie est suffisamment spacieux pour accueillir un canapé, une table basse et une table à manger. Vous pouvez également opter pour un lit supplémentaire afin de créer un espace de couchage supplémentaire.

Une tiny house modulable à souhait

L’extérieur blanc immaculé s’harmonise parfaitement avec le design moderne de la maison, lui donnant davantage l’allure d’un refuge élégant que d’une structure temporaire. Et comme elle est conçue pour être transportée et installée à différents endroits, elle offre une grande flexibilité, que vous envisagiez une maison d’amis dans votre jardin, une résidence secondaire ou une solution intermédiaire.

Modular Steel Tiny Home Crédit photo : Modular Steel Tiny Home

La lumière naturelle inonde l'intérieur grâce aux baies vitrées qui s'étendent du sol au plafond dans toute la maison. Dans la chambre, les parois vitrées sur trois côtés et une lucarne électrique créent une atmosphère lumineuse et aérée, tandis que des rideaux motorisés, qui font également office de rideaux occultants, garantissent l'intimité lorsque cela est nécessaire. Juste à côté du salon, une terrasse offre un espace extérieur et est éclairée par trois luminaires suspendus à la tombée de la nuit.

Modular Steel Tiny Home Crédit photo : Modular Steel Tiny Home

Que vous recherchiez une nouvelle résidence à long terme, un espace pour accueillir des invités, un bureau à domicile dédié ou un havre de paix privé, cette mini-maison modulaire peut répondre à de nombreux besoins différents. Rendez-vous dès maintenant sur Amazon pour acheter la mini-maison modulaire en acier tant qu’elle est encore disponible.

Tiny house Amazon
Google Follow Suivez nous sur Google

Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

À lire aussi
Une tiny house
Une femme de 32 ans et son mari ont construit une tiny house pour sa mère dans leur jardin pour moins de 28 000 euros
Joppa Village en Iowa
Ce village de tiny houses offre des logements pour un loyer de 300 dollars par mois
Annie Rose montre sa tiny house
Elle quitte son appartement et construit une tiny house de 28 mètres carrés sur le terrain de ses parents pour 39 000 euros
Les tiny house Boxabl
Proposés à la location pour 780 euros par mois, ces tiny houses révolutionnent le marché
Maison pr&eacute;bariqu&eacute;e vendue sur Amazon
Après les tiny houses, découvrez ces maisons dépliables au prix de 10 000 euros sur Amazon