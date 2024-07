Cet accessoire indispensable permet de se débarrasser du calcaire dans votre maison

Comment lutter efficacement contre une eau calcaire ? Comment bénéficier d’une eau pure et douce ? Pas de panique, voici la solution efficace.

Le saviez-vous ? Une eau calcaire peut avoir de nombreuses conséquences néfastes sur la vie quotidienne, ainsi que la santé. Une eau calcaire, qui contient donc du carbonate de calcium et de magnésium peut sur le long terme obstruer des canalisations, rendre le linge de maison rêche et inconfortable, rendre la vaisselle terne et laisser des tâches blanchâtres, détériorer des appareils d’électroménager et donc vous faire consommer plus d’énergie. En clair, le calcaire est loin d’être notre ami. Et ce n’est pas tout : une eau calcaire peut également provoquer des multiples irritations au niveau de la peau.

L’adoucisseur d’eau : une solution efficace anti-calcaire

Alors, comment faire pour remédier à cette eau calcaire qui gâche la vie quotidienne ? Comme l’indique la marque Culligan, entreprise spécialisée dans le domaine du traitement de l’eau, il est conseillé d’utiliser un adoucisseur pour l'eau de votre maison. Un adoucisseur Culligan permet de traiter durablement l’eau contre ses méfaits potentiels. Ainsi, il assure à votre chez-vous une eau purifiée, adoucie, saine et donc de meilleure qualité. Comme l’indique la marque Culligan, tous ses adoucisseurs d’eau disposent d’une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS), celle-ci garantit “l’aptitude d’un produit à entrer en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine”. De quoi rassurer les consommateurs et utilisateurs.

Pour bien choisir son adoucisseur, il faut prendre en compte plusieurs éléments : le type d’eau actuel, le type de logement, l’endroit où l’adoucisseur sera installé ou encore les économies qu’il fera réaliser. La bonne nouvelle, c’est que les experts Culligan interviennent gratuitement afin d’analyser l’état de l’eau avant de vous proposer un adoucisseur adapté. Le but ? Ne pas perdre de temps et ne pas se tromper.



Crédit : Culligan

Comment fonctionne un adoucisseur d’eau ?

Côté fonctionnement, l’adoucisseur d’eau fait son travail en autonomie : grâce à sa technologie, il se compose d’un bac de résine et d’un bac à sel et c’est au contact “d’une résine échangeuse d’ions que l’eau calcaire va se transformer en eau adoucie”, comme l’indique Culligan. En clair, l’adoucisseur d’eau va capter des ions calcium et des ions magnésium responsables des désagréments, et l’eau qui passe ensuite par le bac de résine est ”débarrassée” de ces ions qui sont remplacés par des ions sodium. Résultat ? L’eau est adoucie et même potable.

Un adoucisseur d’eau permet donc de protéger ses appareils ménagers, d’avoir une meilleure santé de la peau, d’obtenir un linge éclatant et doux, de faire des économies considérables sur l’entretien de sa maison et de ses équipements. À noter qu’un adoucisseur d’eau a une durée de vie de 15 ans à 20 ans.

Crédit : Culligan

Un simulateur de coût du calcaire gratuit

Encore un doute ? Le site Culligan propose un simulateur gratuit afin de connaître le coût exact du calcaire dans sa maison. Ainsi, on réalise les économies qu’il est possible de faire en prenant soin de son eau grâce à l’installation d’un adoucisseur d’eau.

À titre d’exemple, pour une habitation d’une superficie de 120 mètres carrés, avec un budget énergétique de 150€ par mois et un budget de courses de 500€, le calcaire coûterait plus de 678€ par an au foyer, soit 6780€ sur 10 ans. Une somme qui fait pâlir. En installant un adoucisseur d’eau, on réalise donc des économies considérables sur l’année et sur le long terme. Pour connaître l’état calcaire de son habitation, il est possible de demander un devis en quelques clics sur Culligan.

Vous l’aurez compris, l’adoucisseur d’eau est un allié de taille dans la vie quotidienne. Il vous procure un confort supplémentaire et assure de nombreuses économies. Alors, qu’attendez-vous pour dire adieu à une eau calcaire ?