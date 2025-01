La comète Atlas va passer très près de la Terre, mais vous ne devez pas la regarder à cette heure précise

En ce début d’année, une nouvelle comète va apparaître dans le ciel et sera encore plus brillante que celle survenue fin 2024. Un événement à ne pas manquer.

Si vous aimez passer votre temps à regarder le ciel, ce nouvel événement astronomique devrait vous intéresser. En effet, une comète va apparaître dans le ciel, peu de temps après le passage de la comète Tsuchinshan-Atlas fin 2024. Cette dernière était visible vue à l'œil nu depuis la France. Surnommée la “comète du siècle”, elle a émerveillé les habitants qui ont pris des images spectaculaires de sa traversée.

Crédit photo : iStock

Pour revivre l’expérience, ne manquez pas le passage de la nouvelle comète C/2024 G3, connue sous le nom d’Atlas. Celle-ci devrait apparaître dans les prochains jours et devrait être encore plus brillante que la précédente.

Une comète très brillante

La comète Atlas a été identifiée pour la première fois en avril 2024. Selon les scientifiques, elle nous aurait déjà rendu visite il y a 160 000 ans. Ce lundi 13 janvier, la comète sera au plus proche du Soleil, à seulement 13,5 millions de kilomètres de celui-ci. En plus de cela, elle sera au plus proche de la Terre, raison pour laquelle elle sera très brillante.

Crédit photo : @McClellanOsc / X

Sa magnitude est annoncée entre -4 et -7 et elle sera plus visible que Vénus et n’importe quelle autre étoile. Selon Futura Sciences, la comète pourrait même apparaître en plein jour. Cependant, en raison de sa proximité avec le Soleil, il est fortement déconseillé de la regarder à ce moment de la journée.

Les personnes qui vivent dans l’hémisphère sud auront plus de chances de voir la comète. Cependant, celles qui vivent dans l’hémisphère nord pourront également voir ce phénomène astronomique en observant le ciel après le coucher du soleil et juste après le 13 janvier. Ne manquez pas cet événement rarissime.