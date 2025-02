La science est formelle, il faut se lever à cette heure précise pour être heureux dans la vie

Pour être plus heureux, il faudrait suivre l’exemple des Japonais et se lever à une heure bien précise. C'est ce que révèle une nouvelle étude scientifique. Détails.

Les fans de Disney le savent : il en faut peu pour être heureux. C’est ce qu’affirme Baloo dans « Le Livre de la jungle ».

Si le meilleur ami de Mowgli est le roi de la forêt, les Japonais, eux, connaissent le secret du bonheur et de la longévité.

Vous l’ignorez peut-être, mais le pays du soleil levant comptait plus de 95 000 centenaires en 2024. Pour vivre plus longtemps, les seniors privilégient une alimentation saine et la pratique d’une activité physique quotidienne.

Par exemple, la plupart des Japonais s'adonnent chaque jour à une séance de stretching pour rester en bonne santé.

Les personnes âgées accordent aussi une grande importance au sommeil. Ainsi, elles ont tendance à se réveiller tôt. Une habitude matinale qui leur permet de se consacrer à une activité de méditation (yoga, gym, lecture, etc.), nous apprend Le Journal des Femmes.

Mais à quelle heure faut-il se lever le matin pour bien vieillir et être plus heureux ?

Voici l’heure à laquelle il faut se lever pour vieillir heureux

Comme le précisent nos confrères, les Japonais sont des adeptes de la chronobiologie. Cela signifie que ces derniers synchronisent leurs horaires de sommeil avec les cycles naturels du soleil.

Résultat : ils sortent du lit aux alentours de sept heures en hiver, contre cinq heures et six heures en été. Si cette routine va donner des sueurs froides aux lève-tard, celle-ci est la clé pour vivre plus longtemps.

Selon une étude publiée dans Chronobiology International, le fait de vivre au rythme du soleil apporte de nombreux bienfaits à l’organisme. Cela augmente la qualité du sommeil, la sécrétion d’endorphines et l’espérance de vie.

Peu de temps avant le coucher du soleil, les Japonais stoppent les activités pour éviter de booster leur énergie et se couchent vers 21 heures. À noter que la population japonaise pratique le sommeil fractionné.

«Les Japonais dorment de façon fractionnée (par exemple, ils dorment de 21h à 00h, se réveillent pour faire des activités relaxantes de type méditation, puis se rendorment de 2h à 5h). Leur moyenne est d'environ 6 heures de sommeil par nuit, mais leur sommeil est plus réparateur et leur niveau d'énergie au fil de la journée plus constant », explique Caroline Rome, experte en sommeil dans son livre Le Sommeil Retrouvé.

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour prendre soin de vous !