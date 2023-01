Cette société crée des maisons pliables à seulement 20 000 euros, installées en une heure

La société Little Giant Modular s’est spécialisée dans la création de maisons pliables qui sont vendues à partir de seulement 20 000 euros. Elles ne nécessitent qu’une petite heure d’installation.

Si vous souhaitez devenir propriétaire d’un logement, il vous faut souvent compter beaucoup d’argent et beaucoup de temps pour que votre projet se réalise. Grâce à Little Giant Modular, le temps et l’argent ne sont plus un souci.

Little Giant Modular

En effet, cette société toulousaine, créée en décembre 2022, commercialise des “tiny home”, soit des petites maisons créées à partir de containers mais également des maisons pliables. Celles-ci ont le mérite de ne pas coûter cher et d’être installées rapidement sur votre terrain, en soixante minutes chrono.

Fabriquées en Chine et commercialisées depuis ce mois de janvier 2023, ces maisons disposent d’un espace de 35 mètres carré. L’objectif de Little Giant Modular est de permettra à des ménages de devenir propriétaire à moindre coût, d’avoir leur maison dans un timing express. Ces maisons peuvent également être des solutions pour des associations et des collectivités pour créer des hébergements d’urgence.

Des maisons pliables aménagées comme vous le souhaitez

Ces maisons pliables, conçues comme des T2, sont équipées d’une cuisine aménagée avec un frigo, deux plaques de cuisson à induction, un évier, un robinet mitigeur et un micro-ondes. On y trouve aussi une cabine de douche, un lavabo, des toilettes et une chambre de 10 mètres carré environ.

Little Giant Modular

Il y a également une pièce à vivre et une climatisation réversible, tandis que les murs sont peints et le sol est en PVC. Le modèle de la maison toute équipée est vendu à 35 000 euros, frais de pose inclus, mais elle est disponible sans aucun équipement pour environ 20 000 euros.

De plus, Little Giant Modular propose également la possibilité d’acheter plusieurs maisons de 35 mètres carré et de les accoler en prévoyant un sas entre elles, afin de gagner en espace. Si vous souhaitez en acheter deux et les installer ensemble, il faut compter entre 50 000 et 60 000 euros les 70 mètres carré.

À savoir que des options payantes sont également possibles comme la pose d’une façade en verre. Les clients ont aussi le choix en termes d’aménagement, afin de personnaliser leur espace, que ce soit dans le coloris des murs, ou encore en optant pour la pose d’un parquet au lieu du PVC. Ils peuvent également installer la chambre à droite ou à gauche de l’entrée ou bien la diviser en deux pour créer deux coins nuit de 5 mètres carrés chacun.

Little Giant Modular

Patrick Barrère assure que ces maisons pliables jouissent d’une isolation phonique semblable à une construction lambda. Les murs sont composés de trois couches avec de l’acier galvanisé peint pour l’extérieur, de l’aluminium peint pour l’intérieur et du polystyrène extrudé au milieu pour faire office d’isolant.

Cependant, si le prix peut être attrayant pour un nouveau propriétaire, il faut que ce dernier prévoit des frais supplémentaires pour que sa maison réponde aux nouvelles normes thermiques. En faisant appel à un plaquiste, ils devront prévoir 1000 euros par mètre carré, soit 35 000 euros supplémentaires pour une maison de 35 mètres carrés.

Little Giant Modular

Au-delà du coût de la maison, les clients doivent aussi trouver un terrain constructible et déposer un permis de construire. Une fois que le modèle de maison est commandé, il faut compter entre cinq à six mois pour la livraison puisque celles-ci sont importées de Chine.

Tout juste commercialisé, le patron de Little Giant Modular a déjà des clients intéressés à l’étranger, et dans les DOM-TOM, entre le Portugal, la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.