À 25 ans, Isaac French, promoteur immobilier, a visé juste en érigeant un « tiny hotel » dans le Texas, en pleine nature, qui ne manque pas de clients.

Avant de se lancer dans ce projet, Isaac French dirigeait une entreprise de comptabilité à Waco, dans le Texas. En 2020, il s’est intéressé au marché immobilier de la ville qui se situe en plein centre de l’État, à deux heures de route de certaines des plus grandes villes du Texas comme Austin, Dallas et Forth Worth, et trois heures de San Antonio et Houston.

Shelby Wilray

Un emplacement idéal qui a donné envie à Isaac French d’investir dans la création d’un hôtel, mais n’importe lequel : « J’ai eu cette de créer ce concept de maisons scandinaves modernes dans le Texas ».



En mars 2021, il achète un terrain de 2 hectares qui devient Live Oak Lake, un complexe hotelier situé autour d’un lac. Sauf que cet hôtel n’est pas un hotel comme les autres.

Isaac French

En réalité, il est composé de sept « tiny house » entre 51 et 61 mètre carrés construits selon le style architectural scandinave.

Sept « tiny houses » en pleine nature

Depuis son ouverture il y a un an, Live Oak Lake a généré 500 000 dollars de revenus en réservation. L’achat du terrain lui avait coûté 138 000 dollars tandis que la construction de l’hôtel a coûté 2,5 millions de dollars. Pour pouvoir investir sereinement, il s’est associé à quelques membres de sa famille.

Jon Kreye

En plus des sept tiny houses, Live Oak Lake est composé d’une aire commune avec un petit dock où l’on peut amarrer des petits bateaux pour naviguer sur le lac. On y trouve aussi des tables de pique-nique, des paddles et des kayaks.

Chaque maison possède deux chambres, une salle de bains, une cuisine ouverte, une entrée privée, un espace parking, un jacuzzi extérieur, un hamac et un feu de camp. Bref, de quoi mener la belle vie en pleine nature.

Shelby Wilray

Shelby Wilray

Corey O’Connell

Paul Clarke

Corey O'Connell

Isaac French voulait que son hôtel soit un parfait équilibre en modernité, esprit de village et une sensation de se perdre dans la nature. Les maisons sont séparées entre elles d’une centaine de mètres et sont entourées d’arbres, alors que la lumière des guirlandes se reflètent dans l’eau.

Pour s’offrir une telle escapade, il va falloir néanmoins mettre la main poche puisqu’une nuit coûte 300 dollars, et peut aller jusqu’à 450 voire 500 dollars durant les week-ends.

Stephen Miller

Corey O’Connell

Corey O’Connell

Shelby Wilray