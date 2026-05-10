Cette tiny house à 130 000 euros est un véritable mini-manoir à elle seule, son confort va vous faire rêver

En Australie, cette tiny house de rêve redéfinit parfaitement le confort de la vie dans un petit espace, au point d’être comparé à un mini-manoir.

Le mouvement des « tiny homes » est depuis longtemps confronté à une contradiction tenace : comment réduire son espace de vie sans avoir l’impression de renoncer à quelque chose ? Le constructeur Removed Tiny Homes, basé à Brisbane, apporte une réponse convaincante avec le Solace.

Le Solace fait partie de la collection « Tiny Mansion » récemment lancée par Removed Tiny Homes, une gamme haut de gamme conçue pour les personnes véritablement attirées par un mode de vie conscient, mais qui ne sont pas prêtes à sacrifier le confort, l’espace ou un peu de luxe pour y parvenir. Il s’agit d’une catégorie architecturale qui modifie discrètement le ton de tout le débat sur les mini-maisons : moins une évasion rustique, plus un choix de vie raffiné.

Crédit photo : Removed Tiny Homes

À la base, le Solace repose sur une remorque à trois essieux et mesure 10 mètres de long et 3,4 mètres de large, ce qui le rend nettement plus large que la plupart des tiny houses disponibles sur le marché.

Cette largeur supplémentaire se ressent immédiatement à l'intérieur : l'agencement est ouvert, aéré et dépourvu des compromis liés à l'exiguïté qui caractérisent souvent ce type de logement. Ici, pas de couchage en mezzanine.

Crédit photo :Removed Tiny Homes

Un espace réduit mais un confort maximal

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La chambre unique est au contraire un véritable havre de paix, équipée d’un lit king-size et d’une armoire allant du sol au plafond qui occupe tout le mur de droite. Une porte d’entrée vitrée privée relie directement la chambre à l’extérieur, ajoutant une touche de suite d’hôtel qui n’a rien de modeste.

Crédit photo :Removed Tiny Homes

La cuisine et les espaces de vie reflètent la même assurance réfléchie. Des lignes épurées, des proportions généreuses et des finitions modernes confèrent à l’intérieur un sentiment de permanence plutôt que de temporalité. L’extérieur est habillé d’une combinaison de tôle ondulée et de bois, un mariage qui se lit à la fois comme industriel-moderne et ancré dans une chaleur naturelle.

Crédit photo :Removed Tiny Homes

Ce qui distingue vraiment cet édifice, c’est ce qui se trouve au-dessus et en dessous. Une grande terrasse au rez-de-chaussée enveloppe l’avant de la maison, tandis qu’une vaste terrasse sur le toit couronne la structure, assez généreuse pour les repas en plein air, se prélasser et accueillir véritablement des invités.

Crédit photo :Removed Tiny Homes

Le prix commence à environ 132 000 euros, avec des options de personnalisation disponibles pour ceux qui souhaitent personnaliser la version. Les premiers acheteurs peuvent également accéder à un pack de mise à niveau Luxury Living, d’une valeur de plus de 18 000 euros, qui ajoute une salle de bain entièrement carrelée, des puits de lumière optionnels et des plans de travail en pierre pour la cuisine.