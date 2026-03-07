Elle vit dans une maison de 37 m2 et dévoile ses astuces de rangement astucieuses

Amber McDaniel vit dans une petite maison de 37 m2. Bien qu’il y ait peu d’espace, elle a trouvé de nombreuses astuces pour aménager sa maison et installer ses affaires.

Les tiny houses sont de plus en plus populaires. Ces petites maisons, parfois sur roulettes, n’offrent que quelques mètres carrés mais sont un véritable cocon. Elles permettent d’être propriétaire sans avoir à dépenser une fortune, puisque vous pouvez par exemple acheter une tiny house confortable pour 10 000 euros.

De nombreuses personnes sautent le pas et décident d’investir dans une tiny house. C’est le cas de ces amis inséparables qui ont construit leur propre village miniature avec ces petites maisons afin de passer leur vie ensemble.

Crédit photo : Amber McDaniel

C’est également le cas d’Amber McDaniel, qui vit dans une petite maison de 37 m2. Malgré cet espace réduit et l’aménagement qui n’est pas toujours optimal, elle a trouvé de nombreuses solutions pour installer toutes ses affaires.

Le système vertical

Quand on entre dans cette tiny house, on remarque tout de suite la pièce à vivre qui fait à la fois salon, salle à manger et salle de travail. C’est également dans cette pièce qu’Amber et son compagnon font du sport.

Crédit photo : Amber McDaniel

Pour aménager leur maison, le couple utilise autant que possible l’espace vertical afin de gagner de la place. Comme on peut le lire dans Business Insider, ils ont notamment fixé des crochets aux poutres pour suspendre leurs vêtements. Ils ont également installé des guirlandes lumineuses autour des poutres afin d’apporter un éclairage supplémentaire. Amber, qui fait des peintres, fait sécher ses toiles sur les corniches des fenêtres.

Une petite maison confortable

La petite maison dispose d’une cuisine avec le minimum nécessaire. Les espaces de rangement sont précieux et il y a peu de place sur le plan de travail, mais tout est organisé pour que le couple puisse cuisiner, d’autant plus qu’ils préparent uniquement des plats faits maison.

Crédit photo : Amber McDaniel

Dans la salle de bain, Amber a installé des bacs empilables afin de ranger ses articles de toilettes. La maison dispose également d’une petite buanderie, située dans un vestibule entre la cuisine et le salon, où se trouve un lave-linge et où sont rangés tous les produits d’entretien grâce au système vertical.

Crédit photo : Amber McDaniel

À l’arrière de la maison se trouve un autre coin salon avec un canapé, une télévision et un bureau. La chambre est en mezzanine, idéal pour gagner de la place. C’est aussi à cet endroit que le couple stocke ses affaires.

Crédit photo : Amber McDaniel

Dehors, le couple a installé une serre afin de faire pousser des fruits et légumes et vivre de manière autonome. Par la suite, Amber envisage d’élever des cailles pour récolter leurs oeufs. Un mode de vie simple et écologique.