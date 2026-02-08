Le milliardaire Elon Musk présente sa tiny house à 40 000 euros dans laquelle il vit (pas tout le temps)

L’homme le plus riche du monde peut avoir des possessions modestes, à l’image de sa tiny house d’une valeur de 40 000 euros.

Elon Musk vient de devenir la première personne à franchir le seuil des 800 milliards de dollars, à la suite du rachat par SpaceX de sa société d’intelligence artificielle, xAI. Forbes estime que cette transaction, qui valorise la société fusionnée à 1 250 milliards de dollars, a fait grimper la fortune d’Elon Musk de 84 milliards de dollars (71 milliards d’euros), pour atteindre le montant record de 852 milliards de dollars (720 milliards d’euros).

Pourtant, malgré cette richesse opulente, le milliardaire néo-zélandais sait aussi se contenter de peu pour vivre. À l’échelle de son immense fortune, on peut même dire qu’il vit chichement. Son truc à lui, ce sont les espaces confinés, aussi appelés tiny house ("micro-maisons", en français), l’une des grosses tendances habitat de ces dernières années.

En juin 2021, Elon Musk surprenait tout Twitter en révélant la valeur de sa résidence principale, basée à Boca Chica dans le Texas, non loin de la Starbase, la base de lancement des fusées SpaceX. Sa tiny house ne lui avait coûté que 50 000 dollars (42 000 euros).

Crédit photo : Boxabi

Baptisée La Casita, cette tiny house a été conçue par l’entreprise Boxabl. Quatre murs, quelques parois et le strict nécessaire pour pouvoir passer la nuit au plus près de là où on se prépare à conquérir la planète rouge.

Une petite maison au confort optimal

La demeure préfabriquée de 35 mètres carrés offre l’essentiel dans un espace compact, à savoir : une cuisine, une salle de bains, un salon et une chambre, organisés sur un espace de six mètres sur six mètres, avec une hauteur sous plafond de trois mètres.

Crédit photo : Boxabi

Si ses dimensions sont modestes, la Casita offre tout le confort moderne : une cuisine entièrement équipée, un "centre multimédia" qui sépare le lit du salon et une salle de bains dotée d’une véritable baignoire. Bâtie avec des matériaux robustes comme l’acier et le béton, la maison qu’Elon Musk a dit louer pour 250 dollars (environ 210 euros) par mois est conçue pour résister aux ouragans, aux inondations et aux chutes de neige.

La Casita est-elle transportable ? Normalement non, mais à l’époque, certains misaient sur un partenariat entre Tesla et Boxabl. Le site Curbed s’amusait à imaginer des Casitas livrées par des camions électriques Tesla. Un partenariat qui est resté de l’ordre de l’imagination.

Crédit photo : Getty Images

Père de douze enfants reconnus, nés de trois mères différentes, le milliardaire a tout de même prévu des conditions d'hébergement toutes autres pour sa grande famille. Ainsi, il aurait acheté plusieurs maisons à Austin (Texas), toutes situées à quelques pas les unes des autres. Initialement, il avait été dit qu’il prévoyait de construire une sorte de village pour toute sa famille avec plusieurs maisons sur plusieurs hectares.