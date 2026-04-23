Cette tiny house avec 3 chambres, 2 salles de bain et une terrasse est la meilleure du marché

Grâce à son agencement, cette tiny-house s’impose comme le futur des mini-maisons. La preuve que l’on peut vivre à petite échelle avec tout le confort nécessaire.

Une mini-maison de luxe qui détonne dans le paysage des tiny-houses

Vu de l’extérieur, cela ressemble à un conteneur. Mais à l’intérieur, c’est un magnifique cocon aménagé qui se dévoile. Cette mini-maison est une Onda et n’a rien à voir avec ses contemporaines.

Crédit photo :Removed Tiny Homes

Le constructeur australien Removed Tiny Homes propose la gamme Tiny Mansions. Il s’agit de mini-maisons haut de gamme avec tout le confort dont on a besoin. Autre particularité, son agencement inversé : la maison est composée de trois chambres au rez-de-chaussée, tandis que la cuisine, le salon et la salle de bain se situent à l’étage, indique le site Yanko Design.

Un véritable intérieur aménagé pour moins de 200 000 euros

Crédit photo : Removed Tiny Homes

La mini-maison Onda s'étend sur 10 mètres de long, 3,4 mètres de large et 4,5 mètres de haut. Elle est construite sur une remorque à double essieux et possède en option une terrasse en bois afin de profiter du plein air.

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À l’intérieur aussi, le design fait la part belle au bois entre le sol, les rangements, les meubles de la cuisine et le paravent. Tout cela est sublimé par un style fin et épuré où les plantes ajoutent une touche nature.

Crédit photo :Removed Tiny Homes

En témoigne la salle de bain très bien équipée avec une douche à l’italienne, un lavabo central et l’électroménager nécessaire. L’ensemble de la Onda est baigné de lumière naturelle grâce à trois puits de lumière. Les chambres ne sont pas en reste, puisqu’elles offrent un véritable espace intime.

Crédit photo :Removed Tiny Homes

Voici la preuve qu'on peut vivre dans le confort au sein d'une mini-maison parfaitement aménagéeet au beau milieu de la nature. Le prix d’une mini-maison Onda est de 161 700 dollars, soit 137 831 euros.