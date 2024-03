Chaise gaming, quand franchir le pas ?

Tu es un fan inconditionnel de jeux vidéo mais tu hésites encore à acheter une chaise gaming ? On t'explique quand et pourquoi franchir le pas.





Crédit photo : iStock

Les murs de ta petite chambre sont pleins de posters de jeux vidéo et ton bureau n'a plus de place à cause de ton matériel informatique ou de tes consoles ? Pas de doute, tu es un gamer. Et comme tout gamer qui se respecte, tu passes la majorité de ton temps libre sur ton ordinateur en ne quittant jamais ton siège. Tu sais, cette vieille chaise que tes parents t'ont offerte il y a des années de cela, lorsque tu n'étais encore qu'un enfant. Cette antiquité représente sûrement beaucoup à tes yeux, comme une Madeleine de Proust, mais sache qu'elle ne te veut pas forcément que du bien car elle n'est certainement pas adaptée à ton hobby. Si tu passes de longues heures voire des journées entières à jouer face à ton écran, on te recommande en effet chaudement d’investir dans une chaise gaming, spécialement conçue pour la pratique des jeux vidéo, si tu ne veux pas que ta santé en pâtisse. On considère en effet que rester assis au moins 2 heures par jour sans discontinuer représente un risque sanitaire et notamment pour ton dos. Si tel est ton cas, tu n'as donc pas trop le choix, il faut changer de siège, Et pour trouver la meilleure assise possible, on ne peut que te conseiller d'opter pour une chaise gaming en ligne, sur manomano.fr.

Jouez à vos jeux vidéo en toute tranquillité avec une chaise de gaming adaptée

Tu l'ignores peut-être mais la qualité d'un fauteuil s'avère primordiale pour les gamers, étant donné le temps que ces derniers passent assis devant leur écran. Beaucoup de joueurs de jeux vidéo - qu'ils utilisent des PC ou des consoles - souffrent d'ailleurs de douleurs dorsales, en raison de la mauvaise posture qu'ils ont tendance à adopter durant leur activité. Et ces incessants maux de dos que subissent certains résultent uniquement d'une mauvaise assise. Tu dois donc bien comprendre que le choix d'une chaise ne doit pas être pris à la légère.

Dépenser une certaine somme d'argent (une centaine d'euros minimum) pour s'offrir un siège peut, à bien des égards, te paraître exagéré mais quand il s'agit d'un accessoire destiné à accompagner ton loisir principal, c'est au contraire vivement conseillé. Après tout, mieux vaut prévenir que guérir et ce dès le plus jeune âge. Les jeux vidéo sont en effet prisés par les plus jeunes et eux aussi risquent de se faire mal s'ils sont mal assis lorsqu'ils jouent. Petits et grands doivent donc avoir conscience de l'importance de l'assise et de la nécessité de ne pas la négliger. Sache par exemple qu'il existe sur le marché des chaises gaming adaptées même aux plus petits, dès l'âge de 6 ans.

Pour le reste, il faut savoir qu’il existe de nombreux modèles adaptés à tous les budgets. Tu trouveras donc, sans doute, ton bonheur parmi la multitude de fauteuils proposés sur le marché. Cela étant, ne te prive surtout pas d'un très bon matériel si tu en as les moyens car la santé n’a pas de prix. Investir dans une très bonne chaise, c'est l’assurance d'assouvir sa passion, voire son métier (pour les pro-gamers), sans la moindre douleur et dans une position optimale.

Crédit photo : iStock

Comment bien choisir sa chaise ?

Si le style et l'esthétique ont leur importance, garde bien à l'esprit que ton choix doit surtout être motivé par le confort. Les fabricants l'ont bien compris et ont tout misé sur cette notion, en s'inspirant notamment des sièges de voitures de course. Les chaises adaptées proposent ainsi des formes agréables et adaptées au dossier, ce qui soulage le dos, soumis à de longues heures d'assise. Les sièges au rembourrage renforcé amélioreront par exemple ton confort de manière significative.

Il existe par ailleurs de nombreuses options sur certains sièges. Les plus courantes étant l'inclinaison du dossier, mais aussi l'ajustement de la hauteur des accoudoirs.

Une parfaite ergonomie de la chaise gaming te permettra de jouer dans des conditions idéales, ce qui facilitera ta concentration.

Petit conseil toutefois, n'hésite pas à essayer - dans la mesure du possible - la chaise que tu envisages d'acheter car celle-ci doit être adaptée à ta morphologie. Généralement, les fabricants indiquent la charge maximale que peuvent supporter les fauteuils et celle-ci commence à partir de 100 kg. Certaines marques font par ailleurs mention de la taille conseillée mais ce n'est pas toujours le cas. Vérifie donc bien toutes les dimensions pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

En fin, n'oublie pas non plus de trouver le bureau adapté à la taille de ta chaise, car tu pourrais, en cas de mauvais choix, te retrouver dans une situation d'inconfort, au niveau des jambes notamment.

Voilà pour les conseils, tu as désormais toutes les cartes en mains !