Comment aménager son éclairage extérieur pour l'été ?

Les beaux jours arrivent, et avec eux les douces soirées d'été propices à la convivialité. Ces moments de partage donnent envie d'aménager des espaces extérieurs accueillants, chaleureux et fonctionnels. Cela passe par un éclairage extérieur bien choisi. Découvrez comment créer une belle ambiance lumineuse extérieure pour des soirées d'été inoubliables.

Crédit : Silamp

Pourquoi créer une belle déco lumineuse dans ses extérieurs ?

Les éclairages extérieurs d'un balcon ou d'une terrasse sont loin d'être un détail. Ils participent grandement à créer une véritable atmosphère lumineuse, notamment en été où les soirées s'allongent et donnent envie de profiter de son jardin. À la fois fonctionnels et très décoratifs, les éclairages extérieurs contribuent véritablement à faire de son jardin un lieu de vie agréable et sécurisé, même la nuit tombée. Des éclairages spécifiques sont également très utiles pour mettre en valeur différentes zones de son extérieur. Terrasses, jardin, zones fleuries et arborées ou encore façades, autant d'éléments à éclairer de façon efficace et économique. Un large choix d'éclairage LED extérieur est aujourd'hui disponible, et il n'est pas toujours simple de choisir celui qui s'adapte le plus à vos besoins et envies. Voici tous nos conseils pour un choix éclairé !

Quelles lampes extérieures design utiliser ?

L'offre de lampes extérieures se décline aujourd'hui en de nombreux modèles aussi décoratifs qu'efficaces. Un mot d'ordre : design, basse consommation et installation facile. On fait le point sur les différents produits existants, pour vous aider à choisir les lampes parfaites qui éclaireront votre extérieur.

Crédit : Silamp

Les guirlandes LED extérieures

Dans la catégorie des éclairages extérieurs festifs, décoratifs et pleins de charme, les guirlandes LED apparaissent comme un nouvel incontournable. Déclinée en de multiples modèles, la guirlande LED est le choix idéal pour créer une ambiance chaleureuse incomparable. Parmi les différentes versions, la guirlande à ampoules façon guinguette est particulièrement irrésistible. En un geste, elle change l'atmosphère et donne aux jardins et terrasses un air de fête un peu vintage, intemporel. Quel que soit le style choisi, la guirlande LED est économique et simple d'utilisation. L'alliée déco de la saison !

Les rubans LED extérieurs

Vous cherchez un éclairage pratique, versatile et résistant ? Place aux rubans LED ! Ces tubes souples vendus au mètre laissent place à toute la créativité pour créer des ambiances variées. La lumière blanche ou colorée habille les zones sélectionnées, pour un éclairage efficace et économique, au côté festif. Doté d'un très bon indice de protection, ils sont adaptés à de multiples utilisations en extérieur.

Les lanternes extérieures LED

Les lanternes extérieures offrent une grande variété de styles et s'adaptent à tous types de décoration, de la plus classique à la plus moderne et originale. Dotées du système d'éclairage LED, elles ont l'avantage de fournir une luminosité adaptable, pour une consommation énergétique maîtrisée.

Les appliques extérieures design



Vous souhaitez un éclairage ultra pratique, décoratif et parfaitement intégré à votre extérieur ? Les appliques extérieures design répondent aux attentes et offrent une solution idéale. Placées sur les façades extérieures, elles illuminent et embellissent les espaces, tout en offrant un très bon éclairage adaptable. Misez sur un style classique, qui complimente efficacement la façade, ou optez pour un modèle plus original, pour une apparence affirmée.

Les plafonniers extérieurs



Vous souhaitez un éclairage discret mais efficace, qui sait se faire oublier ? Dirigez-vous sans hésiter vers les plafonniers extérieurs. Placés de façon stratégique au-dessus des terrasses, ce type d'éclairage se charge de la luminosité de vos espaces extérieurs, de façon simple et optimale. Les modèles s'adaptent à de nombreux styles de décoration, pour un ensemble harmonieux et une intégration parfaite.

Les lampes solaires



Les lampes solaires fonctionnent grâce à l'énergie UV emmagasinée toute la journée. Dotés de petits panneaux solaires, ces éclairages sont une option écologique et économique, parfaite pour un jardin éclairé naturellement. La nuit tombée, les lampes s'allument automatiquement, délivrant une luminosité variable selon la puissance du modèle. Placées dans des zones dégagées en contact avec la lumière du soleil, quelques heures suffisent à capter l'énergie nécessaire pour des soirées parfaitement éclairées.

L'éclairage extérieur connecté



Et si vous pouviez allumer et éteindre vos lampes extérieures, ou faire varier leur puissance ou leur couleur en un clic ? C'est possible grâce à la technologie innovante des lampes connectées ! Une fois installées, il suffit de télécharger une application sur votre smartphone ou tablette pour maîtriser via le Bluetooth votre éclairage. N'allumez vos lampes qu'en cas de besoin, et éteignez-les à distance pour économiser l'énergie. Pratique et écologique.

Comment aménager l'éclairage extérieur déco dans chaque zone ?

Dans le jardin



Qu'il soit petit ou plus étendu, un jardin gagne toujours à être suffisamment éclairé. En quelques points stratégiques, les lampesextérieures changent l'ambiance et permettent de profiter pleinement de son jardin. Des lampes solaires piquées au sol sont un choix idéal pour mettre en valeur des zones précises. En version connectée, vous les allumez, réglez leur puissance ou leur couleur en un clic depuis votre smartphone. Des guirlandes lumineuses ajoutent une touche décorative bienvenue, accrochées dans des éléments de séparation, ou même dans des arbres. Résultat ? Un petit coté féérique unique.

La piscine



Haut lieu de détente et petit luxe extérieur par excellence, la piscine est la star de l'été. Quand vient le soir, c'est un bonheur de prolonger le plaisir avec une piscine bien éclairée et parfaitement mise en valeur. Pour cela, des éclairages bien choisis, à la fois dans le bassin, mais également positionnés tout autour, permettent de profiter idéalement du bonheur de la baignade nocturne. Optez pour des lampes solaires à bon indice de protection à piquer dans les zones voulues. Pour éclairer l'eau, les éclairages étanches spécifiques se présentent sous forme de spots.

La pergola



Élégantes et conviviales, les pergolas méritent un éclairage à la hauteur de ces espaces au style soigné et contemporain. Privilégiez des rubans LED à positionner le long des poutres ou des lampes à poser au sol. Le choix de l'éclairage détermine l'ambiance créée : plutôt design et moderne, ou chaleureuse et décorative. Dans tous les cas, la pergola ainsi illuminée devient le refuge privilégié de vos soirées d'été.

Le balcon



Nul besoin d'avoir un grand jardin pour profiter du plaisir de l'extérieur ! Un balcon est un atout incontestable, véritable petit écrin à aménager et éclairer. Il suffit de quelques lampes extérieures pour apporter un éclairage suffisant, suffisamment doux et efficace pour accompagner vos soirées. Parmi les modèles à privilégier : les lanternes à piquer, par exemple dans des pots ou des jardinières. Mais encore des guirlandes à ampoules façon guinguette ou des plafonniers extérieurs.

La terrasse



La terrasse est le lieu privilégié des soirées en famille ou entre amis. Pour en profiter pleinement, l'éclairage est primordial. Choisissez des lanternes murales, des appliques extérieures design ou encore des plafonniers extérieurs pour un maximum de confort. Les guirlandes lumineuses étanches habillent quant à elles les terrasses avec beaucoup de personnalité. Les LED permettent de profiter de chaque éclairage avec une consommation maitrisée.

Les allées



Éclairer les allées de son jardin est une nécessité. Un éclairage efficace et pratique permet de guider les pas jusqu'à votre entrée, et d'apporter une ambiance accueillante à votre extérieur quand le soleil se couche. Des lampes solaires et/ou connectées sont tout indiquées. Piquées à même le sol le long de l'allée, elles éclairent parfaitement les nuits et offrent une ambiance rassurante. Outre leur utilité, elles apportent également un style supplémentaire au jardin.