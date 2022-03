Comment bien choisir une table en bois pour sa salle à manger

Crédit photo : Pixabay

La salle à manger est une pièce où l’on apprécie de se retrouver pour passer de bons moments. Ainsi, se réunir entre amis ou en famille autour de la table est un rituel chaleureux. Choisir une table en bois pour sa salle à manger participe à ce côté convivial. Ce matériau noble est connu pour réchauffer l’ambiance de n’importe quel style de déco. Vous envisagez l’achat d’une table en bois et vous avez besoin d’aide pour faire le bon choix ? Découvrez tous nos conseils dans cet article.

Vérifier la taille de la salle à manger

Au moment de choisir la table en bois pour votre salle à manger, il est important d’analyser la disponibilité de l’espace. Vous devez donc avoir une idée précise de la taille de l’espace où sera disposé le mobilier. Il peut s’agir de votre salle à manger ou votre cuisine ouverte.

Vous aurez ainsi une idée approximative des dimensions que devrait avoir la table à manger en bois de votre choix. Si l’espace dont vous disposez est assez grand, vous pouvez simplement acheter une table extensible sur 4-Pieds.

Quel type de bois choisir pour votre table à manger ?

Il existe une grande variété de bois adaptés à la conception des tables de salle à manger. Il s’agit, entre autres, du bois de chêne, du bois de pin, du bois de noyer et du bois d'érable.

Le bois de chêne

Le bois de chêne est un bois très granuleux. Il en existe deux types : le bois de chêne rouge et le bois de chêne blanc. L’une de ses principales propriétés est sa résistance. Il est donc idéal si vous cherchez une matière durable et esthétique. Cependant, le chêne est une essence qui coûte un peu cher. Cela est notamment lié à sa phase de croissance qui est assez longue.

Le bois de pins

Il s’agit d’un bois léger qui a un aspect blanc ou jaune clair avec des fonds bruns. C’est le type de bois qui est généralement utilisé pour la confection des mobiliers rustiques comme ceux que l’on peut voir dans les maisons de campagne. Ce qui est intéressant avec le bois de pin, c’est son accessibilité en ce qui concerne le prix. En faisant le choix d’une table de salle à manger en bois de pin, vous pouvez donc faire quelques économies. De plus, il est aisé de repeindre cette essence de bois. Par contre, en raison de sa légèreté, il se raye très facilement.

Le bois de noyer

Le bois de noyer se démarque par son apparence sombre, avec des tons qui varient du brun clair au chocolat foncé. Cette essence de bois est connue pour être résistante et dense, ce qui est d’ailleurs idéal pour une table de salle à manger. Du fait de sa qualité, le prix d’un meuble conçu avec du noyer peut être très élevé.

Le bois d’érable

D’une couleur beige avec parfois des reflets rouges, le bois d’érable est également un bois assez robuste. Il est donc parfait pour réaliser des meubles qui peuvent supporter des charges lourdes. Malgré sa résistance, cette essence ne coûte pas très cher. Il peut être alors intéressant pour la confection d’une table à manger.

Déterminer le type de finition pour votre table en bois de salle à manger

L’application d’une finition est la dernière étape dans le processus de conception des meubles. Cette opération se fait en recouvrant le meuble en question d’un liquide spécial, qui représente une couche protectrice. Le type de finition choisi peut, de façon substantielle, modifier l’aspect du bois en l’améliorant. Il existe différents types de finition pour une table en bois de salle à manger. En voici quelques-unes.

Le vernis

Il s’agit d’un liquide collant qui, une fois sec, donne un aspect brillant, dur et clair au bois. Cela offre une belle protection au bois contre les taches, les éraflures, les liquides et la saleté. Mais après l’application de cette finition, vous ne pouvez plus sentir la texture et le grain naturels du bois.

Si vous êtes à la recherche d’une table pour salle à manger en bois nécessitant peu d’entretien, le vernis représente un très bon choix de finition. En effet, elle peut durer de nombreuses années. Vous n’aurez probablement plus besoin de le revernir.

La cire

Les finitions en cire existent depuis des années et ont longtemps été considérées comme un incontournable pour les meubles en bois. La cire peut, en effet, améliorer le brin du bois et est surtout adaptée pour remplir les vides du bois récupéré. L’entretien et la réparation des meubles en bois recouverts de cire sont assez simples, même si cela requiert une application fréquente de la cire. Pour garantir la protection du bois, cette procédure doit être réalisée tous les six mois environ.

L’huile de bois

Il est également possible d’utiliser les huiles de bois comme finition pour les meubles de bois. Tout en conservant la texture naturelle du bois, les huiles de bois protègent votre table pour salle à manger. Elles permettent également de donner de l’éclat à la couleur naturelle du bois. Toutefois, il faut rappeler que pour les tables avec une finition à huile de bois, une application régulière est utile. Ce qui est intéressant ici, c’est que l’application de cette finition est assez simple. Vous pourrez donc la faire vous-même.

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour choisir une table en bois pour votre salle à manger ! Il ne vous reste plus qu’à trouver le modèle qui correspond à vos envies. Une fois que cela sera fait, il ne vous restera plus qu’à en profiter autour d’un bon repas.